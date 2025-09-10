Monden Scărlătescu are o nouă iubită tinerică. Doina Teodoru, exclusă din peisaj







Relația dintre chef-ul Cătălin Scărlătescu și actrița Doina Teodoru a rămas în trecut, iar juratul de la MasterChef România și-a refăcut viața sentimentală rapid. Surse aproapiate bucătarului au povestit că acesta are o nouă iubită și că deja a adus-o în anturaj.

Despărțirea de Doina Teodoru a avut loc la începutul verii, după ce tensiunile din cuplu s-au accentuat în ultimele luni. În ciuda aparențelor, pagina de Instagram a actriței păstrează imagini cu fostul logodnic, ceea ce poate crea iluzia că lucrurile nu s-au schimbat, dar realitatea este diferită.

„Nunta nu se va întâmpla anul acesta, cu siguranță nu, pentru că nu se întâmplă, asta e”, declara Doina Teodoru în februarie, confirmând amânarea planurilor de căsătorie care păreau iminente anul trecut.

Noua parteneră a chef-ului se numește Elena, are 27 de ani și lucrează ca arhitect, fiind originară din Focșani. Relația lor pare a fi serioasă și deja a fost expusă publicului, inclusiv prin apariții la evenimente și pe platourile de filmare ale emisiunii MasterChef.

Surse apropiate chef-ului susțin că Scărlătescu și Elena vizitează aceleași locuri care au fost importante în trecut pentru el și Doina Teodoru, inclusiv Delta Dunării. Bucătarul de la PRO TV deține o proprietate în zonă, iar fotografiile recente cu noua iubită pe ambarcațiunea sa au atras atenția fanilor, potrivit Cancan.

Chiar dacă anul trecut chef-ul ceruse actrița în căsătorie, zvonurile despre tensiunile din relație au circulat încă de atunci. Niciunul dintre cei doi nu a confirmat în mod oficial problemele din cuplu până la anunțul despărțirii, însă amânarea nunții a fost primul semn vizibil că relația se confrunta cu dificultăți.

Scărlătescu a început să își afișeze noua iubită pe rețelele de socializare, dar și la diverse evenimente. Până la Doina Teodoru, juratul de la MasterChef s-a iubit cu multe domnișoare celebre. Colegii săi, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au spus în emisiune de nenumărate ori că este cazul să renunțe la burlăcie și să se așeze la casa lui, dar degeaba. Nici Doina Teodoru n-a reușit să-l cumințească.