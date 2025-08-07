Politica Scandalul dintre PSD și USR blochează reforma pensiilor speciale în Coaliție







Scandalul iscat între PSD și USR în urma morții fostului președinte Ion Iliescu a dus la blocarea reformei pensiilor speciale, după ce ședința Coaliției programată pentru miercuri a fost anulată. Tensiunile s-au accentuat pe fondul declarațiilor controversate legate de funeraliile de stat, iar miza politică a fost amplificată de apropierea campaniei pentru alegerile generale.

Conflictul dintre PSD și USR s-a amplificat marți seară, după ce liderii USR au criticat organizarea funeraliilor de stat pentru fostul președinte Ion Iliescu, acuzând Partidul Social Democrat că încearcă să rescrie istoria recentă a României. În replică,Marcel Ciolacu a calificat poziția USR drept „nedemnă și lipsită de respect”, anunțând că PSD se va retrage de la ședința Coaliției de miercuri.

Într-un gest de protest, liderul liberal Ilie Bolojan, care trebuia să prezideze întâlnirea, a decis anularea acesteia în ultimul moment. Deși reprezentanții UDMR și ai minorităților erau deja prezenți la Palatul Victoria, decizia a fost transmisă la ora 10:15, cu puțin timp înainte de începerea oficială.

Pe ordinea de zi a ședinței se aflau subiecte esențiale, inclusiv reforma pensiilor speciale, un punct sensibil și așteptat de mai multe luni. În lipsa unei decizii politice clare, documentul legislativ rămâne blocat în Parlament, unde riscă să fie tergiversat până după începerea sesiunii electorale.

Potrivit unor surse politice, proiectul prevede plafonarea pensiilor de serviciu la nivelul ultimei salarii în plată și introducerea unei taxe de solidaritate pentru beneficiarii celor mai mari pensii. În ciuda discuțiilor tehnice avansate, reforma nu poate fi înaintată fără un acord ferm în Coaliție, iar scandalul politic riscă să compromită calendarul stabilit anterior.

Criza politică declanșată de scandalul dintre PSD și USR ridică semne de întrebare asupra stabilității guvernamentale. În timp ce liderii coaliției evită confruntarea directă, tensiunile subterane devin tot mai vizibile, mai ales în contextul alegerilor generale din toamnă.

Reforma pensiilor speciale reprezintă un angajament asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar neîndeplinirea lui poate atrage penalizări bugetare, potrivit antena3.ro.