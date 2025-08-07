Politica

Scandalul dintre PSD și USR blochează reforma pensiilor speciale în Coaliție

Scandalul dintre PSD și USR blochează reforma pensiilor speciale în CoalițieSursa foto: Razvan Valcaneantu EEC
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Scandalul iscat între PSD și USR în urma morții fostului președinte Ion Iliescu a dus la blocarea reformei pensiilor speciale, după ce ședința Coaliției programată pentru miercuri a fost anulată. Tensiunile s-au accentuat pe fondul declarațiilor controversate legate de funeraliile de stat, iar miza politică a fost amplificată de apropierea campaniei pentru alegerile generale.

Tensiuni între partide PSD și USR escaladează scandalul în Coaliție

Conflictul dintre PSD și USR s-a amplificat marți seară, după ce liderii USR au criticat organizarea funeraliilor de stat pentru fostul președinte Ion Iliescu, acuzând Partidul Social Democrat că încearcă să rescrie istoria recentă a României. În replică,Marcel Ciolacu a calificat poziția USR drept „nedemnă și lipsită de respect”, anunțând că PSD se va retrage de la ședința Coaliției de miercuri.

Într-un gest de protest, liderul liberal Ilie Bolojan, care trebuia să prezideze întâlnirea, a decis anularea acesteia în ultimul moment. Deși reprezentanții UDMR și ai minorităților erau deja prezenți la Palatul Victoria, decizia a fost transmisă la ora 10:15, cu puțin timp înainte de începerea oficială.

Decizii amânate și reforme blocate

Pe ordinea de zi a ședinței se aflau subiecte esențiale, inclusiv reforma pensiilor speciale, un punct sensibil și așteptat de mai multe luni. În lipsa unei decizii politice clare, documentul legislativ rămâne blocat în Parlament, unde riscă să fie tergiversat până după începerea sesiunii electorale.

Cel mai controversat film din istorie. Pelicula e de neprivit, regizorul a fost asasinat
Cel mai controversat film din istorie. Pelicula e de neprivit, regizorul a fost asasinat
Piața imobiliară ia o turnură neașteptată. August schimbă regulile jocului
Piața imobiliară ia o turnură neașteptată. August schimbă regulile jocului
PSD sediu

PSD sediu. Sursa foto: guvernarepsd.ro

Potrivit unor surse politice, proiectul prevede plafonarea pensiilor de serviciu la nivelul ultimei salarii în plată și introducerea unei taxe de solidaritate pentru beneficiarii celor mai mari pensii. În ciuda discuțiilor tehnice avansate, reforma nu poate fi înaintată fără un acord ferm în Coaliție, iar scandalul politic riscă să compromită calendarul stabilit anterior.

Scandalul provoacă tensiuni pe scena politică

Criza politică declanșată de scandalul dintre PSD și USR ridică semne de întrebare asupra stabilității guvernamentale. În timp ce liderii coaliției evită confruntarea directă, tensiunile subterane devin tot mai vizibile, mai ales în contextul alegerilor generale din toamnă.

Reforma pensiilor speciale reprezintă un angajament asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar neîndeplinirea lui poate atrage penalizări bugetare, potrivit antena3.ro.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:41 - Lingăii președintelui
08:30 - Cel mai controversat film din istorie. Pelicula e de neprivit, regizorul a fost asasinat
08:24 - Președintele CJ Cluj, șocat de prețurile de pe Aeroportul Otopeni
08:18 - Taxele vamale impuse Indiei de SUA generează tensiuni diplomatice
08:12 - Balanța lui Ion Iliescu
08:01 - Averea lui Ion Iliescu. Cine moștenește vila din Primăverii

Proiecte speciale