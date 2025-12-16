Ruby, scandal cu iubitul: Face crize de nervi des

Recent, Ruby a povestit despre momentele tensionate din relația cu iubitul ei, Robert. Artista a recunoscut, fără ocolișuri, că are un mod cu totul special de a-și consuma energia atunci când stresul o copleșește.

Deși este mereu zâmbitoare și plină de viață, Ruby a declarat că, atunci când oboseala se adună, nu alege liniștea sau izolarea. Din contră, nervii ies la suprafață, iar cei mai apropiați sunt cei care simt din plin acest lucru. Întrebată ce face când simte că nu mai poate, cântăreața a recunoscut, cu mult umor, că se descarcă prin… certuri.

„Fac niște crize de nervi pe cine îmi iese în cale. Așa îmi dau eu un refresh”, a spus Ruby, explicând că iubitul ei este, de cele mai multe ori, cel care are de-a face cu aceste momente.

Robert, însă, pare să fi găsit o strategie de supraviețuire: nu mai reacționează, iar asta o scoate și mai tare din sărite pe artistă.

Ruby a mai spus că liniștea și calmul partenerului ei nu o ajută deloc atunci când ea este deja nervoasă. Ba dimpotrivă, lipsa unui răspuns o face să se certe… singură.

„Nici nu mai stă să se certe cu mine. Nu am cu cine să mă cert, mă cert singură”, a mai spus artista, lăsând de înțeles că, uneori, și-ar dori ca Robert să riposteze.

Cântăreața a povestit și cine sunt oamenii pe care își varsă nervii cel mai des. Mama și iubitul ei sunt „victimele” principale, în timp ce bunica scapă complet din ecuație.

„Pe mama și pe Robert… cu mamaie vorbesc de parcă mă cert prin casă”, a spus Ruby pentru Spynews, explicând că în locuința ei este aproape mereu gălăgie. Cu toate acestea, artista glumește spunând că vecinii fie nu aud nimic, fie sunt extrem de înțelegători.

Artista a mai spus că preferă să fie autentică, chiar și atunci când adevărul nu este tocmai perfect. Cântăreața a arătat că este o fire vulcanică și în timpul show-ului Asia Express. Ea a avut mai multe crize de nervi, dar și momente de gelozie.