Monden Românce stabilite în străinătate, partenere ale miliardarilor lumii







Româncele stabilite în străinătate au ajuns să trăiască o viață de lux, după ce s-au căsătorit cu unii dintre cei mai influenți miliardari ai lumii.

Româncele stabilite în străinătate au ajuns să dețină roluri importante în societate și să ducă un trai confortabil, în urma căsătoriilor sau parteneriatelor cu persoane influente care au averi substanțiale. Româncele activează în diverse domenii, precum film, comunicare, inginerie sau business, și își desfășoară activitatea în state precum Statele Unite, India, Spania sau Catalonia, relatează Cancan.

Deși unele provin din orașe mici din țară, cu oportunități limitate, aceste femei au reușit să își construiască o traiectorie profesională remarcabilă. Astfel, au ajuns să ducă un trai confortabil, alături de partenerii lor, beneficiind de un stil de viață aproape de cel din filme. De la titlul de Miss World România și o carieră în cinematografie la viața de familie

Lavinia Postolache, originară din Pitești, s-a stabilit în Statele Unite în anul 2009. A absolvit New York Film Academy și a obținut titlul de „Miss World România” în 2010. În cariera sa artistică, a jucat în producții precum „Demonul de Neon”, unde Keanu Reeves are rolul principal, „False Colours” și serialul „BloodLands”. Pe plan personal, Lavinia este căsătorită cu multimilionarul francez Jimmy Esebag, președintele Americas Licensing Holding Group, o companie ce deține drepturile asupra brandului „Playboy” și are acțiuni în Elite Modeling. Cei doi au împreună un copil.