Social Rogobete a anunțat că pacienții cronici nu vor plăti mai mult pentru medicamente







Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat vineri că instituția pe care o conduce nu are în dezbatere publică şi nu a iniţiat niciun act normativ prin care să reducă nivelul de compensare al medicamentelor. „Medicamentele vehiculate astăzi ca fiind mutate dintr-o listă de compensare în alta nu au fost discutate şi nici validate de Ministerul Sănătăţii”, a anunțat acesta, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Sănătății a declarat, vineri, că nu susține ideea ca persoanele vulnerabile și pacienții cronici să plătească mai mult pentru medicamente.

„Nu pentru a fi populist, ci pentru că ar fi total aberant ca, după ce am introdus plata CASS pentru pensionari, să îi obligăm să scoată alţi bani din buzunar la farmacie”, a scris ministrul, în postare.

El a făcut referire la informațiile apărute în spațiul public, despre care a spus că nu au legătură cu actele normative aflate în lucru la Ministerul Sănătății. Potrivit acelor informații, pacienții cu boli cronice ar fi urmat să plătească mai mult pentru medicamentele necesare.

„Ministerul Sănătăţii, la acest moment, nu are în dezbatere publică şi nu a iniţiat niciun act normativ prin care să se reducă nivelul de compensare al medicamentelor. Da, este necesară revizuirea listelor de medicamente compensate – pentru că nu au mai fost actualizate de ani de zile. Însă, medicamentele vehiculate astăzi ca fiind mutate dintr-o listă de compensare în alta nu au fost discutate şi nici validate de Ministerul Sănătăţii”, a continuat ministrul.

Rogobete a afirmat că obiectivul instituției este sprijinirea accesului pacienților la tratamente și promovarea folosirii medicamentelor generice, care permit continuitatea tratamentului și presiunea financiară asupra oamenilor.

El a menționat că orice modificare a listelor de medicamente compensate va fi decisă doar după consultări transparente cu toți actorii implicați – medici, asociații de pacienți, societăți profesionale și reprezentanți ai industriei – și va avea ca prioritate protejarea interesului pacienților cronici.

Rogobete a spus că, în perioada următoare, va avea întâlniri cu reprezentanții producătorilor de medicamente, cu medicii și cu asociațiile de pacienți, pentru a identifica soluții de echilibru prin dialog deschis și responsabil, nu prin comunicate de presă neverificate.