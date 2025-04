Justitie Rizea, executat silit de Ciutacu. Jurnalistul a primit și bonus de Paște







Victor Ciutacu a obținut o victorie finală în procesul intentat fostului deputat Cristian Rizea, care l-a acuzat pe jurnalist că ar fi „unul dintre acoperiții din presă”. De asemenea, Ciutacu a câștigat și în cazul lui Dumitru Focșa, care i-a publicat numărul de telefon pe rețelele sociale.

Victor Ciutacu îl execută silit pe Cristian Rizea, iar ca bonus de Paște, a primit 1000 de euro de la fostul deputat AUR, Dumitru Focșa.

Victor Ciutacu continuă să obțină victorii în instanță. „V-am spus că am o viață socială neplăcut de activă pentru gustul meu. Din necesitate, am ajuns să fac o mulțime de lucruri pe care aș prefera să le evit. Rezultatul parțial de la începutul săptămânii sună cam așa:

– Obținut, în urma plângerii la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, amendă de 1.000 euro pentru fostul deputat AUR Dumitru Focșa. Care și-a permis să publice pe fb numărul meu personal de telefon, ca să mă ureze ultrașii suveraniști. Acum aștept și soluționarea plângerii penale pe care am depus-o împotriva lui.

– Învestit cu titlu executoriu hotărârea judecătorească definitivă prin care actualul pușcăriaș Cristian Rizea are să-mi dea 8.000 lei. Pentru că s-a simțit atât de sigur pe el cât să mă bălăcărească liber de orice constrângeri în studioul Realitatea Plus. Foarte ieftină mizeria, dar până la urmă asta e, nu mă numesc Codruța Kovesi, a cărei onoare de de peste 2.000 ori mă scumpă decât a mea. Dacă nu era insistentă și răzbătătoare Oana Anghel, nici atât nu pupam. Mandatul executorului judecătoresc e valabil și în penitenciar”, a postat Ciutacu pe Facebook.

Soluția dată de Înalta Curte de Casație și Justiție

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a analizat recursul într-un caz de „acțiune în răspundere delictuală”, în care Victor Ciutacu este în litigiu cu fostul deputat Cristian Rizea, Geopol Internațional SRL (compania care deține licența postului Realitatea Plus), Anca Alexandrescu (fostă consilieră a lui Liviu Dragnea și moderatoare la Realitatea Plus) și Bogdan Muzgoci, jurnalist la Realitatea Plus.

Soluţia cazului: „Decizia nr. 679: Anulează, ca netimbrat, recursul declarat de pârâta Alexandrescu Anca Nicoleta împotriva deciziei civile nr.585/A din 21 aprilie 2023 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie.

Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de reclamantul Ciutacu Victor Gabriel şi de pârâta Geopol Internaţional SRL împotriva aceleiaşi decizii. Respinge cererea recurentului-reclamant de acordare a cheltuielilor de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru în cuantum de 100 lei. Definitivă”.

Curtea de Apel Bucureșt, soluție în favoarea lui Ciutacu

Acum doi ani, un complet al Curții de Apel București – Secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie – a revizuit decizia instanței de fond, pronunțându-se în favoarea lui Victor Ciutacu. Detaliile soluțiilor sunt prezentate mai jos:

Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa civilă apelată în sensul că: Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul Mihai Cristian Luigi (nume anterior Cristian Rizea) la plata către reclamant a sumei de 8000 lei cu titlu de daune morale pentru afirmaţiile făcute în cadrul emisiunii „Culisele statului paralel” din data de 6.11.2020, precum şi pentru postările de pe pagina Facebook pe acest subiect.