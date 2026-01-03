Social

Revolut face angajări. Ce criterii trebuie să îndeplinească doritorii

Revolut face angajări. Ce criterii trebuie să îndeplinească doritorii
Revolut își accelerează expansiunea pe piața românească și anunță angajări importante pentru 2026. Potrivit Tamer Nurla, director general adjunct al sucursalei locale, principalul obiectiv este creșterea echipei pentru a susține dezvoltarea serviciilor digitale și a menține poziția de lider în segmentul aplicațiilor financiare.

Revolut face angajări

„2025 a fost primul an complet al sucursalei Revolut în România și a fost unul foarte bun. Am reușit să creștem baza de clienți și rata de adopție, care a ajuns la 26% la nivel național, iar în București depășește 45%”, a declarat Nurla.

Revolut caută să atragă profesioniști pentru diverse roluri: de la dezvoltatori de software, specialiști în securitate cibernetică și experți în digital marketing, până la roluri operaționale și în servicii pentru clienți. Potrivit oficialilor, planul de recrutare vizează atât echipa de retail, cât și segmentul Revolut Business, unde cererea pentru conturi și servicii digitale continuă să crească.

În 2025, utilizatorii români au folosit aplicația ca un cont bancar principal, efectuând plăți instant în România și în străinătate, transferuri către alte bănci, economisiri cu dobândă și schimburi valutare. Valoarea totală a depozitelor în scopuri de economisire sau investiții a crescut cu peste 120% într-un singur an.

O creștere semnificativă

Segmentul business a înregistrat și el o creștere semnificativă: afacerile active lunare au urcat cu 25%, iar baza de clienți a crescut cu 45% față de 2024. „Digitalizarea nu mai este un avantaj competitiv, ci o necesitate. Angajații Revolut sunt cheia pentru a oferi clienților o experiență complet digitală și sigură”, a explicat Nurla.

Pe plan global, Revolut a finalizat o rundă de vânzare de acțiuni care a evaluat compania la 75 de miliarde de dolari. Investitori internaționali de top, precum Andreessen Horowitz, Franklin Templeton și NVentures, au participat la tranzacție, consolidând resursele pentru inovare și expansiune.

Revolut, succes formidabil în România

Nik Storonsky, CEO și cofondator al Revolut, a declarat că „această etapă reflectă progresul nostru în construirea primei bănci cu adevărat globale, care să deservească 100 de milioane de clienți în 100 de țări”.

În România, Revolut continuă să fie unul dintre cei mai mari angajatori din sectorul fintech, oferind oportunități pentru profesioniști din IT, financiar și operațiuni, pe măsură ce compania se pregătește să atingă noi praguri de creștere în 2026.

