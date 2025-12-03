Republica Moldova inițiază negocieri pentru implementarea controalelor comune la punctul Lipcani – Rădăuți Prut

Republica Moldova. Călătorii și transportatorii vor petrece mai puțin timp la vamă. Punctul de trecere Lipcani – Rădăuți Prut va trece la control coordonat, o măsură care va eficientiza activitatea autorităților de frontieră și va fluidiza traficul la hotar. Aceasta înseamnă controale comune ale autorităților moldovenești și românești, care vor evita verificările repetate și vor asigura un schimb de informații mai rapid între cele două state.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a explicat că introducerea controlului coordonat are drept scop fluidizarea traficului și modernizarea cooperării bilaterale la frontieră.

„Aplicarea acestui tip de control reduce timpul de așteptare pentru cetățeni și transportatori, optimizează activitatea autorităților prin evitarea controalelor repetate și îmbunătățește schimbul de informații între instituțiile ambelor state”, a declarat ministra.

Ea a subliniat că măsura va fi deosebit de utilă pentru transportatori, care frecvent pierd ore întregi la cozi, mai ales în perioadele aglomerate.

Ministra a mai menționat că noul acord va deveni „un instrument important de colaborare între Republica Moldova și România în dezvoltarea sistemului de control coordonat al frontierei”.

Controlul coordonat presupune efectuarea verificărilor pe teritoriul Republicii Moldova, pe ambele sensuri de deplasare, ceea ce înseamnă că cetățenii și transportatorii nu vor mai fi nevoiți să treacă prin controale separate la vamă. Astfel, timpul petrecut la frontieră se va reduce semnificativ, iar procesul va fi mai previzibil și mai eficient.

Pe 3 decembrie, Guvernul a aprobat delegarea unei echipe oficiale, condusă de secretara de stat Diana Salcuțan, pentru a participa la discuțiile tehnice cu partea română și pentru a parafa Acordul privind controlul coordonat la punctul Lipcani – Rădăuți Prut.

Republica Moldova și România aplică deja acest sistem în două puncte de frontieră: Leușeni – Albița și Giurgiulești – Galați. În paralel, negocieri sunt în desfășurare pentru implementarea controlului coordonat la punctele Sculeni – Sculeni și Fălciu – Cantemir (feroviar), ceea ce demonstrează angajamentul ambelor state pentru o frontieră mai sigură și mai eficientă.