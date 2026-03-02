Social

Relațiile, sub lupă: Psih. Dr. Raluca Anton pornește într-un turneu-maraton în 9 orașe din România

Comentează știrea
Relațiile, sub lupă: Psih. Dr. Raluca Anton pornește într-un turneu-maraton în 9 orașe din România
Din cuprinsul articolului

Luna martie 2026 aduce o ocazie rară pentru publicul din România de a interacționa direct cu una dintre cele mai iubite și respectate voci ale psihologiei autohtone. Psih. Dr. Raluca Anton dă startul turneului național „Relațiile: conexiuni vizibile și invizibile”, un demers amplu dedicat explorării sănătății sinelui și a legăturilor care ne definesc viața.

Un eveniment prilejuit de „Harta relațiilor tale”

Turneul marchează lansarea celei de-a treia cărți a autoarei, „Harta relațiilor tale”, care vine în completarea succesului înregistrat de bestsellerurile anterioare, „Terapie 1 la 1 cu sinele tău” și „Povestea ta are sens”. Cu o experiență de peste 20 de ani în interacțiunea cu oamenii, Raluca Anton — doctor în psihologie și terapeut relațional cu formare internațională — aduce mai aproape de public concepte validate științific, prezentate cu onestitate, empatie și profunzime.

„Durerea vine din relații. Vindecarea o găsim tot acolo. Creșterea se întâmplă în interiorul legăturilor dintre noi – vizibile sau invizibile”, mărturisește Psih. Dr. Raluca Anton.

Harta Relațiilor Tale, Autor: Psih. Dr. Raluca Anton

Ce vei descoperi la aceste întâlniri?

Evenimentele propun o experiență vie de dialog și introspecție. Temele centrale vizează descifrarea „hărții” personale a fiecăruia dintre noi:

Trump spune că persoanele vizate pentru înlocuirea lui Khamenei au fost ucise în prima zi. Conflictul din Iran se extinde în toată regiunea. Daune minore la baza aeriană britanică din Cipru. Live text
Trump spune că persoanele vizate pentru înlocuirea lui Khamenei au fost ucise în prima zi. Conflictul din Iran se extinde în toată regiunea. Daune minore la baza aeriană britanică din Cipru. Live text
Pericol major pe telefoane. A apărut un virus invincibil
Pericol major pe telefoane. A apărut un virus invincibil

  • Explorarea sinelui relațional: Înțelegerea modului în care identitatea noastră este conturată de legăturile cu ceilalți.

  • Identificarea tiparelor: Analiza modului în care iubim, a lucrurilor care ne doare și a mecanismelor care ne influențează relațiile cu partenerul, familia, colegii sau prietenii.

  • Relația cu sinele: Abordarea celei mai „tăcute” și adesea celei mai dificile conexiuni — cea cu propria persoană.

  • Construcția conștientă: Învățarea unor metode clare pentru a clădi relații mai vii și mai sănătoase pe toate planurile.

Calendarul turneului național

Caravana emoțiilor și a revelațiilor va parcurge 9 orașe, oferind publicului șansa unei întâlniri live mult așteptate:

Data Orașul 1 martie Brașov (START) 2 martie Sibiu 8 martie Timișoara 9 martie Oradea 12 martie Craiova 13 martie Constanța 14 martie Ploiești 24 martie Iași 25 martie Suceava

Biletele pentru aceste evenimente speciale sunt deja disponibile online. Nu ratați ocazia de a (re)descoperi, alături de Raluca Anton, sensurile și ramificațiile relațiilor care vă formează.

Raluca Anton, doctor în psihologie, psihoterapeut principal, supervizor în psihoterapii cognitiv-comportamentale și terapeut relațional cu formare internațională, considerată una dintre cele mai iubite voci ale psihologiei din România, mărturișește:

„Sunt peste 20 de ani de când psihologia mi-a devenit drum, limbaj și sens. De atunci, fiecare postare, fiecare curs, fiecare carte și fiecare întâlnire m-au adus mai aproape de înțelegerea unui adevăr simplu: nu existăm în afara relațiilor. Durerea vine din relații. Vindecarea o găsim tot acolo. Creșterea se întâmplă în interiorul legăturilor dintre noi – vizibile sau invizibile. În martie 2026,  pornesc într-un turneu național în 9 orașe care adună toate aceste înțelegeri într-o serie de evenimente speciale: „Relațiile: conexiuni vizibile și invizibile”. Vom vorbi despre relații în toate formele lor: de cuplu, de familie, de prietenie, profesionale, dar și despre cea mai tăcută și uneori cea mai grea dintre ele: relația cu noi înșine. Îmi doresc să aduc o perspectivă clară asupra modului în care putem construi relații mai conștiente, mai vii și mai sănătoase. O seară în care ne vom uita la tiparele noastre, la felul în care iubim, la ce ne doare și la ce ne ține împreună. Abia aștept să ne revedem. Să povestim. Să (re)descoperim împreună ce înseamnă, cu adevărat, relațiile care ne formează.”

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:01 - Cele mai așteptate seriale din martie pe care nu trebuie să le ratezi
09:57 - Trump spune că persoanele vizate pentru înlocuirea lui Khamenei au fost ucise în prima zi. Conflictul din Iran se ext...
09:54 - Reza Pahlavi solicită sprijin politic european pentru schimbarea regimului iranian
09:49 - Procesul de selecție pentru șefia marilor parchete, la final. Nicușor Dan are ultimul cuvânt
09:43 - Poligonul Babadag, scena exerciţiilor militare cu muniţie de război. Restricții de circulație în zonă
09:32 - Pericol major pe telefoane. A apărut un virus invincibil

HAI România!

Ce mănâncă, de fapt, patrupedul tău? | Dr. Gianina Răsvan Șoltz invitul lui Liviu Harbuz
Ce mănâncă, de fapt, patrupedul tău? | Dr. Gianina Răsvan Șoltz invitul lui Liviu Harbuz
Liviu Mihaiu deschide mintea orașului: Premieră „Condamnați la Cultură”
Liviu Mihaiu deschide mintea orașului: Premieră „Condamnați la Cultură”
Bine ați venit pe canalul oficial HAI România! (Hub.Actual.Info România! )
Bine ați venit pe canalul oficial HAI România! (Hub.Actual.Info România! )

Proiecte speciale