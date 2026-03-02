Relațiile, sub lupă: Psih. Dr. Raluca Anton pornește într-un turneu-maraton în 9 orașe din România
Luna martie 2026 aduce o ocazie rară pentru publicul din România de a interacționa direct cu una dintre cele mai iubite și respectate voci ale psihologiei autohtone. Psih. Dr. Raluca Anton dă startul turneului național „Relațiile: conexiuni vizibile și invizibile”, un demers amplu dedicat explorării sănătății sinelui și a legăturilor care ne definesc viața.
Un eveniment prilejuit de „Harta relațiilor tale”
Turneul marchează lansarea celei de-a treia cărți a autoarei, „Harta relațiilor tale”, care vine în completarea succesului înregistrat de bestsellerurile anterioare, „Terapie 1 la 1 cu sinele tău” și „Povestea ta are sens”. Cu o experiență de peste 20 de ani în interacțiunea cu oamenii, Raluca Anton — doctor în psihologie și terapeut relațional cu formare internațională — aduce mai aproape de public concepte validate științific, prezentate cu onestitate, empatie și profunzime.
„Durerea vine din relații. Vindecarea o găsim tot acolo. Creșterea se întâmplă în interiorul legăturilor dintre noi – vizibile sau invizibile”, mărturisește Psih. Dr. Raluca Anton.
Ce vei descoperi la aceste întâlniri?
Evenimentele propun o experiență vie de dialog și introspecție. Temele centrale vizează descifrarea „hărții” personale a fiecăruia dintre noi:
Explorarea sinelui relațional: Înțelegerea modului în care identitatea noastră este conturată de legăturile cu ceilalți.
Identificarea tiparelor: Analiza modului în care iubim, a lucrurilor care ne doare și a mecanismelor care ne influențează relațiile cu partenerul, familia, colegii sau prietenii.
Relația cu sinele: Abordarea celei mai „tăcute” și adesea celei mai dificile conexiuni — cea cu propria persoană.
Construcția conștientă: Învățarea unor metode clare pentru a clădi relații mai vii și mai sănătoase pe toate planurile.
Calendarul turneului național
Caravana emoțiilor și a revelațiilor va parcurge 9 orașe, oferind publicului șansa unei întâlniri live mult așteptate:
Biletele pentru aceste evenimente speciale sunt deja disponibile online. Nu ratați ocazia de a (re)descoperi, alături de Raluca Anton, sensurile și ramificațiile relațiilor care vă formează.
Raluca Anton, doctor în psihologie, psihoterapeut principal, supervizor în psihoterapii cognitiv-comportamentale și terapeut relațional cu formare internațională, considerată una dintre cele mai iubite voci ale psihologiei din România, mărturișește:
„Sunt peste 20 de ani de când psihologia mi-a devenit drum, limbaj și sens. De atunci, fiecare postare, fiecare curs, fiecare carte și fiecare întâlnire m-au adus mai aproape de înțelegerea unui adevăr simplu: nu existăm în afara relațiilor. Durerea vine din relații. Vindecarea o găsim tot acolo. Creșterea se întâmplă în interiorul legăturilor dintre noi – vizibile sau invizibile. În martie 2026, pornesc într-un turneu național în 9 orașe care adună toate aceste înțelegeri într-o serie de evenimente speciale: „Relațiile: conexiuni vizibile și invizibile”. Vom vorbi despre relații în toate formele lor: de cuplu, de familie, de prietenie, profesionale, dar și despre cea mai tăcută și uneori cea mai grea dintre ele: relația cu noi înșine. Îmi doresc să aduc o perspectivă clară asupra modului în care putem construi relații mai conștiente, mai vii și mai sănătoase. O seară în care ne vom uita la tiparele noastre, la felul în care iubim, la ce ne doare și la ce ne ține împreună. Abia aștept să ne revedem. Să povestim. Să (re)descoperim împreună ce înseamnă, cu adevărat, relațiile care ne formează.”
