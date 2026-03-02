Relațiile, sub lupă: Psih. Dr. Raluca Anton pornește într-un turneu-maraton în 9 orașe din România

Luna martie 2026 aduce o ocazie rară pentru publicul din România de a interacționa direct cu una dintre cele mai iubite și respectate voci ale psihologiei autohtone. Psih. Dr. Raluca Anton dă startul turneului național „Relațiile: conexiuni vizibile și invizibile”, un demers amplu dedicat explorării sănătății sinelui și a legăturilor care ne definesc viața.

Turneul marchează lansarea celei de-a treia cărți a autoarei, „Harta relațiilor tale”, care vine în completarea succesului înregistrat de bestsellerurile anterioare, „Terapie 1 la 1 cu sinele tău” și „Povestea ta are sens”. Cu o experiență de peste 20 de ani în interacțiunea cu oamenii, Raluca Anton — doctor în psihologie și terapeut relațional cu formare internațională — aduce mai aproape de public concepte validate științific, prezentate cu onestitate, empatie și profunzime.

„Durerea vine din relații. Vindecarea o găsim tot acolo. Creșterea se întâmplă în interiorul legăturilor dintre noi – vizibile sau invizibile”, mărturisește Psih. Dr. Raluca Anton.

Evenimentele propun o experiență vie de dialog și introspecție. Temele centrale vizează descifrarea „hărții” personale a fiecăruia dintre noi:

Explorarea sinelui relațional : Înțelegerea modului în care identitatea noastră este conturată de legăturile cu ceilalți.

Identificarea tiparelor : Analiza modului în care iubim, a lucrurilor care ne doare și a mecanismelor care ne influențează relațiile cu partenerul, familia, colegii sau prietenii.

Relația cu sinele : Abordarea celei mai „tăcute” și adesea celei mai dificile conexiuni — cea cu propria persoană.

Construcția conștientă: Învățarea unor metode clare pentru a clădi relații mai vii și mai sănătoase pe toate planurile.

Caravana emoțiilor și a revelațiilor va parcurge 9 orașe, oferind publicului șansa unei întâlniri live mult așteptate:

Biletele pentru aceste evenimente speciale sunt deja disponibile online. Nu ratați ocazia de a (re)descoperi, alături de Raluca Anton, sensurile și ramificațiile relațiilor care vă formează.

Raluca Anton, doctor în psihologie, psihoterapeut principal, supervizor în psihoterapii cognitiv-comportamentale și terapeut relațional cu formare internațională, considerată una dintre cele mai iubite voci ale psihologiei din România, mărturișește: