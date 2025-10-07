Românii, tot mai interesați de sănătatea emoțională. Peste 1.400 de participanți la conferința cu psihoterapeutul Esther Perel

Din cuprinsul articolului Vulnerabilitatea inevitabilă a relațiilor

Peste 1.400 de persoane au participat la ROOTS – Search for Self, prima conferință din România dedicată psihologiei relațiilor, intimității și autocunoașterii. Interesul pentru eveniment confirmă preocuparea tot mai mare a românilor pentru sănătatea emoțională și pentru construirea unor relații mai conștiente și mai sănătoase.

Conferința ROOTS – Search for Self i-a adus pe aceeași scenă pe Esther Perel, una dintre cele mai respectate voci ale psihoterapiei la nivel mondial, alături de psihologul Gáspár György, scriitoarea și psihoterapeuta Petronela Rotar și medicul psihoterapeut Simona Herb. Cei patru au oferit participanților perspective complementare despre iubire, intimitate, dorință și despre modul în care putem rescrie tiparele emoționale moștenite.

În dialogul cu psihologul Raluca Anton, Esther Perel a spus: „Fericirea nu este un obiectiv, ci se trăiește în momente de uimire, de transcendență, în sentimentul că știm că contăm și că trăim în ceilalți, chiar și atunci când nu suntem prezenți”. Ea a redefinit și intimitatea modernă, descriind-o ca „into-me-see – această idee că lângă tine nu voi mai fi niciodată singur, o schimbare radicală față de intimitatea tradițională.”

În panelul moderat de Andreea Raicu, psihologul Gáspár György a subliniat importanța conexiunilor umane: „Suntem configurați biologic pentru a trăi în relații. Cel mai bun lucru pentru sistemul nervos uman este un alt sistem nervos”.

Scriitoarea și psihoterapeuta Petronela Rotar a vorbit despre vulnerabilitatea inevitabilă a relațiilor: „Este inevitabil să fim răniți în relațiile noastre. Vom suferi. Costul iubirii este suferința, premiul suferinței este iubirea”. La rândul său, medicul psihoterapeut Simona Herb a adus o notă de speranță: „Copilăria te marchează pe viață, dar atașamentul se poate schimba. Putem învăța să iubim altfel, într-un mod sănătos, rescriind rețelele neuronale prin experiențe noi și prin relații care ne coreglează”.

Succesul primei ediții confirmă nevoia unor astfel de evenimente în România. Organizatorii au anunțat deja datele pentru ediția a doua: ROOTS 2026 va avea loc în 3-4 octombrie 2026, iar primele bilete puse în vânzare s-au epuizat în doar câteva ore.