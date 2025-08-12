International Regele vopselelor a murit la 98 de ani. Povestea fabuloasă a lui Goh Cheng Liang, miliardarul singaporez







Goh Cheng Liang, fondatorul grupului Wuthelam și principal acționar al Nippon Paint, una dintre cele mai mari companii de vopsele din lume, a încetat din viață pe 12 august 2025, la vârsta de 98 de ani. Potrivit estimărilor Forbes, averea sa netă era de aproximativ 13 miliarde de dolari americani (16,7 miliarde dolari singaporezi), ceea ce îl făcea cel mai bogat cetățean din Singapore.

Născut într-o familie modestă, Goh a crescut în sărăcie, petrecând primii 12 ani din viață într-o cameră închiriată cu chirie de doar 3 dolari pe lună, într-un shophouse (clădire cu spații comerciale și locuințe) situat pe River Valley Road. Aici locuia împreună cu părinții săi, trei surori și un frate.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, părinții l-au trimis la Muar, în Johor (Malaisia de astăzi), unde a lucrat alături de cumnatul său, vânzând plase pentru pescuit. S-a întors la Singapore în 1943, iar apoi a încercat să-și croiască un drum în lumea afacerilor.

Primul său business a fost vânzarea de apă carbogazoasă, dar această afacere a eșuat. Ulterior, a găsit un loc de muncă într-un magazin de materiale de construcții. În 1949, după război, când armata britanică a scos la licitație echipamente militare, Goh a cumpărat butoaie cu vopsea la prețuri foarte mici. Folosindu-se de un dicționar chinez de chimicale, s-a apucat să amestece culori și să adauge solvenți, creând astfel propria marcă de vopsea - Pigeon Brand, potrivit straitstimes.com.

Războiul din Coreea, început în 1950, a redus drastic importurile, iar afacerea cu vopsele a lui Goh a prosperat. În timp, a intrat în parteneriat cu Nippon Paint, o companie japoneză de vopsele, care l-a abordat pentru a deveni distribuitorul său în regiune.

În 1974, a fondat Wuthelam Holdings, companie pe care a transformat-o într-un conglomerat global. Astăzi, Wuthelam deține aproape 60% din acțiunile Nippon Paint, listată la Bursa din Tokyo.

Pe lângă afacerile în domeniul vopselelor, familia Goh a dezvoltat și vândut alte proiecte importante, precum complexul comercial Liang Court și spitalul Mount Elizabeth.

Într-un interviu rar acordat în 1997 revistei The Business Times, Goh Cheng Liang a mărturisit: „Filosofia mea personală este că nu vreau să ies la bursă. În primul rând, nu sunt un manager profesionist. În al doilea rând, nu știu cum să gestionez managerii profesioniști care vin să lucreze cu mine și nici nu știu cum să-i conduc”.

Pe lângă succesul în afaceri, Goh a fost un filantrop dedicat, sprijinind cercetarea medicală, în special în domeniul tratamentului cancerului, oferind burse pentru studenții defavorizați și susținând diverse agenții de asistență socială.

În 1995, cu ajutorul fostului președinte al Singapore, Wee Kim Wee, a înființat Fundația Goh, pentru a-și organiza mai eficient eforturile caritabile.

Fundația a contribuit la înființarea Centrului Național de Cancer din Singapore și la extinderea acestuia, care include acum Centrul de Terapie cu Proton Goh Cheng Liang. De asemenea, a acordat finanțări pentru cercetări în domeniul cancerului la Spitalul pentru Femei și Copii KK, Fundația Viva și Spitalul Universitar Național.

Supraviețuitor al cancerului, Goh a susținut programe de cercetare pentru îmbunătățirea tratamentelor în boli reumatologice și imunologice prin programul ARiSE de la Spitalul General din Singapore. A sprijinit, de asemenea, inițiative de îngrijire paliativă și suportivă în colaborare cu Centrul Național de Cancer și Centrul Medical Academic SingHealth Duke-NUS.

Dincolo de contribuțiile din Singapore, Goh a finanțat construcția de drumuri, alimentarea cu apă curată, sisteme de canalizare și mai multe școli în satul său ancestral Dawu, din Chaozhou, China.

Goh Cheng Liang a fost căsătorit și a avut trei copii: Goh Hup Jin, Goh Chuen Jin și Goh Chiat Jin, precum și opt nepoți și un strănepot. Familia îl descrie ca pe un om modest, cu un simț al umorului aparte, care a iubit să petreacă timp alături de nepoți și să se bucure de activități precum plimbările cu barca, pescuitul, gastronomia și călătoriile.

Fiul său cel mare, Goh Hup Jin, a spus despre tatăl său că a fost „un far de bunătate și putere”. „Suntem foarte norocoși că ne-a arătat cum să fim oameni buni – ne-a învățat să trăim cu compasiune și umilință,” a adăugat el.