Reduce în mare măsură riscul bolilor de inimă! Produsul culinar miraculos pentru organism

Consumarea unei jumătăți de lingură dintr-un aliment care este de bază din bucătărie, în fiecare zi, ar putea reduce riscul de a muri din cauza bolilor de inimă sau a cancerului, potrivit unui studiu. Uleiul de măsline este bine cunoscut ca făcând parte din dieta mediteraneană, râvnită ca având o mulțime de beneficii pentru sănătate.

Uleiul de măsline ar trebui consumat în cât mai multe ocazii

Se cunoaște teoria care spune că persoanele care mănâncă multe legume, pește, fructe, nuci și cereale sunt mai sănătoase și trăiesc mai mult. Dar, experții care au analizat dieta a 90.000 de persoane au descoperit că dacă acestea includeau în mesele lor o porție generoasă de ulei de măsline, își reduceau șansele de a muri prematur.

Voluntarii au fost întrebați despre consumul de alimente la fiecare patru ani, inclusiv despre consumul de ulei de măsline. Acest lucru a redys efectele nocive, dacă îl foloseau pentru sosurile de salată, dacă îl adăugau la mâncare sau la pâine și dacă îl foloseau la copt și prăjit.

Studiul a durat 28 de ani, timp în care au murit 36.856 de persoane. S-a constatat că cei care consumau mai mult de o jumătate de lingură de ulei de măsline pe zi aveau cu 19% mai puține șanse de a muri decât cei care nu consumau.

Beneficiile pe care le are asupra organismului

De asemenea, ei au înregistrat cu 19% șanse mai mici de a muri din cauza bolilor de inimă și au scăzut cu 17% riscul de deces din cauza cancerului.

În comparație cu persoanele care nu au consumat niciodată sau rareori ulei de măsline, cei care au consumat au avut cu 18% mai puține șanse de a muri din cauza bolilor respiratorii. De asemenea, aveau cu 29% mai puține șanse de a muri de boli precum Alzheimer.

Doctorul Marta Guasch-Ferré, autorul principal al studiului publicat în Journal of the American College of Cardiology, a declarat: „Constatările noastre susțin creșterea consumului de ulei de măsline și de alte uleiuri vegetale nesaturate. Oamenii ar trebui sfătuiți să înlocuiască anumite grăsimi, cum ar fi margarina și untul, cu ulei de măsline pentru a-și îmbunătăți sănătatea. Este posibil ca un consum mai mare de ulei de măsline să fie esențial pentru o dieetă mai sănătoase în general.”