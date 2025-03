Trupele lui Putin continuă atacurile pe teritoriul Ucrainei

Trupele lui Vladimir Putin continuă presiunile pe teritoriul Ucrainei. Volodimir Zelenski a declarat că au avut loc noi atacuri asupra infrastructurii civile din Kiev și Sumî. Potrivit președintelui ucrainean, loviturile au fost lansate marți seara.

Trupele Rusiei ar fi lansat un „atac direct” asupra unui spital din Ucraina. Anunțul vine la scurt timp după ce ambele părți au ajuns la un acord. În mesajul publicat pe rețeaua X, Volodimir Zelenski nu menționează niciun atac direct asupra infrastructurilor energetice ucrainene.

„Aceste atacuri nocturne ale Rusiei sunt cele care ne distrug energia, infrastructurile şi viaţa normală în Ucraina. Iar faptul că această noaptea nu a fost o excepţie arată că trebuie să exercităm presiuni asupra Rusiei pentru binele păcii”, a explicat Zelenski.

Între timp, Rusia a anunțat că a distrus 57 de drone ucrainene. Potrivit Ministerului rus al Apărării, 35 dintre au fost doborâte deasupra regiunii Kursk, iar restul în Orel, Tula, Briansk și Mării Azov. Donald Trump și Vladimir Putin au convenit, într-o discuție telefonică, să stabilească un armistițiu limitat pentru atacurile asupra infrastructurii energetice.

Zelensky on the Trump-Putin call:

Ukraine supports peace, but if Russia talks and then bombs Slovyansk, we will respond.

Russia’s goal is the same - no mobilization, no aid to Ukraine, so they can attack later.

The prisoner exchange? Pre-planned, nothing new.

0/ pic.twitter.com/VcLbl1AGNR

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) March 18, 2025