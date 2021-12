VIDEO. Daciana l-a dat de gol pe Victor Ponta. E de neimaginat ce face politicianul în bucătărie!

Provenind dintr-o familie de creștini, fostul Ministru al Agricuturii în guvernul Năstase, Ilie Sârbu, fiind de profesie preot, Daciana Sârbu și-a petrecut toate Sărbătorile acasă, alături de familia ei. Nici anul acesta nu va face rabat de la regulă, mărturisindu-ne că abia așteaptă Crăciunul. Cu atât mai mult cu cât, se bazează în bucătărie pe tatăl și soțul ei.

„Pot să spun cu mâna pe inimă că de când mă știu, din totdeauna, am stat acasă de Crăciun. Chiar și copiii își doresc același lucru. Am și ajutor pentru masă, pentru că de obicei și tata se implică în bucătărie. Chiar și Victor face varză cu cârnați. Sarmale nu fac pentru că nu mănânc și atunci nici nu mă implic că nu are sens, dar îmi place să aranjez masa, să mă ocup cu alte detalii. Mă ocup și de dulciuri pe care recunosc că nu le mai fac eu, dar le aduc și e ca și când le-aș fi făcut”, a povestit Daciana pentru Evenimentul Zilei.

Pe lângă dulciurile de la masa de Crăciun, în sarcina Dacianei rămâne și scrisorile pentru Moș Crăciun, mai ales că mezina familiei, Maria, este la vârsta la care are tot felul de cerințe.

„Am făcut scrisoarea pentru Moș Crăciun cu cea mică și am aflat ce își dorește. Bine ce își dorește ea nu se prea poate. Vrea un bebeluș care să facă doar ce zice ea, dar am zis să-l adaptăm puțin și Moșul o să înțeleagă”, ne-a mai spus Daciana, mărturisindu-ne în același timp că în ciuda aparențelor nu este ea cea „responsabilă” cu distracția de la ei din casă, ci Victor Ponta este cel care distrează mai mult cu copiii.

„Din păcate, spun sincer, eu sunt responsabilă cu regulile și atunci nu pot să abdic de la responsabilitățile mele pentru că altfel ar fi haos. Tati este responsabil cu distracția și mami cu regulile”.

Video: Răzvan Vălcăneanțu