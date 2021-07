Deși este nedespărțită de fiica ei, Irina, pe care de multe ori o lua chiar și la Parlamentul European atunci când avea treabă și nu avea cu cine să o lase, zilele trecute, Daciana a avut o ieșire „ca între fete”, doar cu mezina familiei.

Sunt primele poze cu cele două împreună, fără să fie însoțite de vreun alt membru al familiei. Fotoreporterii EVZ le-au întâlnit pe cele două în momentul în care se pregăteau să intre pe terasa unui restaurant din zona Dorobanți. Îmbrăcate cu rochii vaporoase, de vară, cele două nu s-au asortat după banalul model „mamă-fiică”, ci Daciana a preferat să-i contureze celei mici un stil propriu, așa că i-a ales o rochiță specifice vârstei pe care o are.

„Când am văzut-o prima dată, mi s-a părut că seamănă cu Victor. Eu am găsit un chip care radia bucuria. E cel mai vesel copil, le-am spus că nu dorim să mai vedem pe altcineva. Am văzut-o pe Maria și am mers mai departe cu gândul că nimic rău nu are ce să se întâmple. Nu am avut criterii. Noi ne-am dorit să fie fată. Ne-am îndreptat către copiii greu adoptabili pentru că nu a contat ce probleme au avut, nici de ce erau pe acea listă. Noi eram pregătiți pentru orice fel de copil, nu ne-am dorit unul perfect”, a povestit Daciana Sârbu la podcasul lui Mihai Morar.

După ce au luat masa, cele două, alături de o prietenă de-a politicianului, au plecat spre casă. Extrem de cuminte, Maria nu a comentat deloc, nu a bătut din picior, așa cum fac mulți copii răsfățați de vârsta ei, ci a așteptat ca Daciana să termine discuția cu prietena ei. Fără să o piardă nicio secundă de mână, soția lui Victor Ponta radia de fericire că merge din nou pe stradă cu un copil mic de mână. După cum am mai spus, are o relație la fel de bună și cu fiica mai mare, însă Irina a ajuns deja la vârsta la care nu mai merge de mână cu mama ei și nu mai este atât de dependentă de ea.