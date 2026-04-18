Războiul din Orientul Mijlociu a lovit puternic piața petrolului la nivel global

Criza energetică declanșată odată cu conflictul din Orientul Mijlociu a provocat pierderi masive pe piața globală a petrolului, evaluate la peste 50 de miliarde de dolari, potrivit calculelor realizate pe baza datelor furnizate de Reuters și firme specializate în analiza sectorului energetic.

În aproape 50 de zile de la începutul escaladării, producția și livrările de petrol au fost afectate semnificativ, iar efectele sunt așteptate să se resimtă pe termen lung.

Situația a început să se schimbe după anunțul privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, făcut de ministrul iranian de externe Abbas Araqchi, în contextul unui armistițiu regional. În paralel, președintele american Donald Trump a sugerat că un acord de încetare a conflictului ar putea fi aproape, însă fără un calendar clar, ceea ce menține incertitudinea pe piețe.

Datele companiei Kpler arată că, de la începutul crizei, peste 500 de milioane de barili de petrol brut și condensat nu au mai ajuns pe piața globală. Analiștii descriu această situație drept una dintre cele mai severe perturbări ale lanțului de aprovizionare energetic din epoca modernă.

Impactul este mai ușor de înțeles prin comparații. Un specialist de la Wood Mackenzie a explicat că volumul lipsă ar echivala cu oprirea transportului rutier la nivel global pentru mai multe zile sau cu întreruperi semnificative în consumul de combustibil la nivelul întregii economii mondiale.

Estimările indică faptul că acest deficit de petrol acoperă aproape o lună de consum în Statele Unite sau mai bine de o lună în Europa. În termeni industriali, aceeași cantitate ar putea susține consumul armatei americane timp de câțiva ani sau transportul maritim global pentru mai multe luni.

Regiunea Golfului Persic a fost printre cele mai afectate. Țările arabe producătoare au înregistrat în martie o scădere importantă a producției, de ordinul milioanelor de barili pe zi. În același timp, exporturile de combustibil pentru aviație au scăzut abrupt, ceea ce a afectat inclusiv industria globală a transportului aerian.

Analizele Kpler arată că, la prețuri medii de aproximativ 100 de dolari pe baril în perioada conflictului, pierderile financiare se ridică la aproximativ 50 de miliarde de dolari. Această sumă este comparabilă cu o parte semnificativă din PIB-ul unor economii europene de dimensiuni medii.

Chiar dacă reluarea circulației prin Strâmtoarea Ormuz a redus presiunea imediată, revenirea completă a pieței energetice este considerată lentă. Stocurile globale de petrol au scăzut semnificativ în ultimele săptămâni, iar producția întreruptă nu a fost încă recuperată integral.

În unele zone, precum câmpurile petroliere din Kuweit și Irak, revenirea la capacitatea normală de producție ar putea dura câteva luni. În plus, infrastructura afectată, inclusiv instalații de rafinare și facilități de gaze naturale lichefiate din Qatar, ar putea necesita perioade extinse de refacere, ceea ce menține presiunea asupra pieței globale de energie pe termen lung.