Război în Ucraina. Ziua 85. Croația şi Turcia vor să blocheze aderarea Finlandei și Suediei la NATO

Război în Ucraina. Ziua 85. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a reiterat, miercuri, că extinderea NATO va depinde de faptul că Finlanda și Suedia vor arăta respect față de sensibilitățile turcești privind terorismul.

Guvernul Republicii Cehe a aprobat în unanimitate aderarea la NATO a Finlandei și Suediei – la doar câteva ore după ce cele două țări și-au depus cererile. Premierul Petr Fiala a declarat miercuri că salută deciziile națiunilor scandinave de a se alătura alianței. El a adăugat că armatele lor îndeplinesc pe deplin toate criteriile de aderare necesare. Protocolul de aderare trebuie încă ratificat de ambele camere ale Parlamentului ceh, ceea ce se așteaptă să se întâmple în curând. Fiala a spus că nu anticipează niciun obstacol, întrucât partidele la guvernare dețin majoritatea în ambele camere ale parlamentului.

Un soldat rus în vârstă de 21 de ani care se confruntă cu primul proces pentru crime de război de când Moscova a invadat Ucraina a pledat vinovat miercuri pentru uciderea unui civil neînarmat. Sgt. Vadim Shishimarin ar putea primi închisoare pe viață pentru că a împușcat în cap un bărbat ucrainean de 62 de ani prin geamul deschis al unei mașini în regiunea de nord-est Sumy pe 28 februarie, la patru zile după invazie.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, s-a întâlnit miercuri cu noul ambasador al Ucrainei, Volodimir Tolkach și l-a asigurat că va oferi tot ajutorul posibil țării devastate de război. El a spus că țara din Balcani va lua parte la reconstrucția Ucrainei. Vorbind cu noul ambasador, acesta și-a exprimat regretul față de situația actuală din Ucraina și l-a informat despre pozițiile guvernului sârb și ale Consiliului Național de Securitate. Președintele sârb a spus că respectă întotdeauna integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei conform principiilor de bază ale dreptului internațional cuprinse în Carta Națiunilor Unite.

Guvernatorul local și șeful Administrației Militare Regionale Donețk, Pavlo Kyrylenko, a acuzat forțele ruse că folosesc bombe cu fosfor interzise în școlile din Avdiivka. Potrivit acestuia, incidentul s-a petrecut miercuri și a adăugat că oamenii din interior au reușit să scape înainte ca școala să fie arsă din temelii.

⚡️ Governor: Russians hit school in Avdiivka with banned phosphorus bombs.

People inside managed to escape before the school was burned to the ground, Pavlo Kyrylenko, the local governor and head of the Donetsk Regional Military Administration, said on May 18.

📷Pavlo Kyrylenko pic.twitter.com/yxkvDDJ8lm

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 18, 2022