Social Un aliment de post favorizează apariția cancerului. Este considerat o uriașă escrocherie nutrițională







Un aliment de post, considerat cancerigen, rămâne o prezență constantă pe mesele românilor, în ciuda avertismentelor specialiștilor care subliniază că este o escrocherie nutrițională. Dr. Mihaela Bilic atrage atenția asupra acestui aliment, prezentat ca fiind sănătos, dar care poate avea efecte dezastruoase asupra organismului.

Un aliment de post favorizează apariția cancerului. Este considerat o escrocherie nutrițională

Reputatul nutriționist român face referire la un medic francez, membru al Academiei de Medicină din Paris.

„Laptele de soia este o escrocherie nutrițională – afirmația nu-mi aparține, deși recunosc că mă unge pe suflet și nici eu n-aș fi spus-o mai bine,” scrie Mihaela Bilic pe Facebook.

Medicul subliniază că aceasta este o declarație a dr. Jean Marie Bourre, membru al Academiei de Medicină din Paris, făcută cu ocazia colocviului „Octombrie Roșu” dedicat cancerului de sân:

„Laptele de soia nu este decât o zeamă albă, o escrocherie nutrițională plină de fitoestrogeni similari estradiolului (hormon sexual feminin), care sunt perturbatori hormonali ce favorizează dezvoltarea cancerelor hormono-dependente”.

Cu aceeași ocazie dr. Mary Enig, președintele Asociației nutriționiștilor din Maryland spune:”un bebeluș hrănit cu lapte de soia primește echivalentul în fitoestrogeni a 5 pilule contraceptive pe zi. Acesta poate determina pubertate precoce la fetițe și un retard în dezvoltarea sexuală la băieței”

Acest aliment de post a fost și în atenția autorităților din Franța, Elveția și Anglia

Agenția franceză pentru securitatea alimentară a atras atenția asupra consumului de soia încă din anul 2000. Autoritățile din SUA (Food and Drug Administration - cunoscută sub numele de FDA) nu au fost niciodată de acord să califice soia ca fiind sigură (GRAS - Generally Recognized As Safe).

„Fitosterolii în exces pot să împiedice ovulația, favorizează apariția de celule canceroase și pot determina hipotiroidie, cu toate simptomele asociate ei: letargie, constipație, creștere în greutate, oboseală. Nu întâmplător călugării budiști consumă tofu, efectul acestei așa-zise brânze din soia este reducerea dramatică a libidoului,” a mai precizat dr. Bilic.

Nutriționistul român mai adaugă că autoritățile elvețiene recomandă utilizarea cât mai restrânsă a produselor din soia în alimentația bebelușilor. În Anglia, agenția publică de sănătate solicită părinților un aviz medical înainte de a permite hrănirea copiilor cu soia.

„Produsele din soia nu trebuie să fie utilizate decât sub supravegherea medicului. Specialiștii care tratează copiii cu produse pe bază de soia din considerente medicale, trebuie să fie conștienți de potențialul de interacțiune dintre produsele pentru copii pe bază de soia și funcționarea glandei tiroide”, spune Ministerul Sănătății din Noua Zeelandă.

Ce efecte are consumul produselor din soia

În plus față de riscurile asociate fitoestrogenilor, consumul excesiv de soia poate fi asociat și cu alte efecte negative asupra sănătății:

Probleme digestive: Anumite persoane pot să resimtă disconfort gastrointestinal, precum balonare, flatulență și greață, din cauza consumului excesiv de soia. Aceste simptome pot fi mai accentuate în cazul consumului de produse din soia neprocesate sau fermentate.