Stațiunea Ksamil din Albania, în vizorul turiștilor. Aceștia acuză că mafia albaneză are hoteluri în zonă







Stațiunea Ksamil, se numără printre cele mai frumoase de pe litoralul albanez. Drept urmare și hotelurile ar trebui să fie măsură. Turiștii care au încercat deja zona spun că lucrurile pot fi și mai bune. Unul dintre hotelurile preferate de turiști este Hotel Luxury. Prețul unei camere aici depășește 70 de euro în sezon. Iar unii dintre clienți spun că e cam scump pentru ceea ce oferă.

”Camera noastră era o cameră deluxe, dar era doar o cameră standard cu o vedere urâtă. Deci a fost foarte scump. Paturile sunt totuși confortabile, camerele și băile curate. Micul dejun este limitat, iar la acest preț ne așteptam să fie mai bun. 10 minute de mers pe jos până la cea mai apropiată plajă, însă nu am încercat-o”, a scris un turist.

Stațiunea unde Mafia albaneză ar avea cel puțin un hotel

Un alt hotel din zonă este Poda Boutique Hotel. În ceea ce privește această locație, prețurile încep de la 60 de euro pe noapte în sezon. Doar că și nemulțumirile sunt șocante. ”Am rezervat 6 nopți în apartamentul prezidențial și în prima zi în care am ajuns nu a mers nimic. Jacuzzi-ul nu funcționează, frigider, Wi-Fi și când am luat cina, în ciuda faptului că restaurantul nu era plin, am așteptat ore întregi pentru mâncare.

Am împărtășit aceste probleme cu personalul și ni s-a spus că se va rezolva. Clubul lor este chiar în afara camerei și muzica a fost atât de tare toată noaptea. Am vrut să plecăm a doua zi, dar am fost amenințați că dacă nu plătim tot sejurul nu vom putea pleca. Un hotel de patru stele condus de mafie. Am fost atât de speriat pentru fiica mea. Nu ne-au lăsat să ne scoatem mașina fără să plătim” a scris un turist.

Mâncarea destul de scumpă în zonă

Ridavillage Ksamil Island este următorul pe listă. Este un hotel de patru stele, care percepe peste 50 de euro pe noapte în sezon. ”Cazarea este destul de simplă, dar se află pe un deal, totuși prețul a fost decent am plătit bine.

Personalul a fost de asemenea amabil. Restaurantul este destul de scump. Puteți merge pe jos până la „centrul” Ksamil în aproximativ 15 minute”, a scris un turist.