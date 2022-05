LIVE TEXT. Război în Ucraina. Ziua 84. Lukașenko a decis să-i execute pe sabotori. Unul dintre cei mai buni lunetiști din Siberia a fost ucis. VIDEO

UPDATE 32: După ce au capturat uzina siderurgică Azovstal, rușii încearcă să o demoleze, a anunțat agenția Ria Novosti, controlată de Kremlin, precizând că Rusia și reprezentanții săi sunt pregătiți să înceapă „operațiunile”.

Uzina siderurgică Azovstal a fost ultima fortăreață ucraineană din orașul-port Mariupol, aflat acum sub controlul total al rușilor.

UPDATE 31: Serviciile secrete ucrainene: Unele unități rusești refuză să lupte.

Mai multe unități ale Brigăzii 70 de pușcași motorizați a Gărzii au refuzat deja în mod deschis să participe la război, potrivit Direcției de informații a Ministerului Apărării.

Militarii care au cerut să se întoarcă în Rusia au fost în schimb trimiși în cea mai periculoasă parte a frontului, susțin serviciile secrete ucrainene.

UPDATE 30: Rușii au lovit școala din Avdiivka cu bombe cu fosfor interzise, a informat guvernatorul regiunii, potrivit ziarului Kyiv Independent.

Persoanele aflate înăuntru au reușit să scape înainte ca școala să fie arsă până la temelii, a declarat Pavlo Kyrylenko, guvernatorul local și șeful Administrației militare regionale din Donețk, pe 18 mai.

A school in #Avdiivka before the arrival of the "liberators" and after. pic.twitter.com/tDiYcDYtb2 — NEXTA (@nexta_tv) May 18, 2022

UPDATE 29: Serviciul de stat al poliției de frontieră: Mai mulți oameni se întorc în Ucraina decât pleacă.

37.000 de persoane au intrat în Ucraina în ultimele 24 de ore, dintre care 33.000 de ucraineni, față de 31.000 de persoane care au părăsit țara.

UPDATE 28: Forțele armate ale Ucrainei l-au ucis pe unul dintre cei mai buni lunetiști din Siberia, comandantul plutonului unei companii de lunetiști, Serghei Țarkov din Teritoriul Trans-Baikal, a anunțat agenția de presă Nexta.

Peste 28.000 de ruși uciși de la începutul războiului

UPDATE 27: Nu mai puțin de 28.300 de soldați ruși au fost uciși în Ucraina de la începutul invaziei la scară largă, a informat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, adaugând că, în ultima zi, Rusia a pierdut aproximativ 400 de militari.

Statul Major General a transmis ultimele date privind pierderile Rusiei în război:

1.251 de tancuri;

3.043 de vehicule blindate;

586 de sisteme de artilerie;

199 de sisteme de rachete cu lansare multiplă;

91 de sisteme de apărare aeriană;

202 avioane de război;

167 elicoptere;

2.137 camioane și cisterne de combustibil;

13 nave de război și ambarcațiuni;

102 rachete de croazieră;

441 de drone;

43 de echipamente speciale.

UPDATE 26: Un soldat rus judecat pentru crime de război în Ucraina a pledat vinovat de uciderea unui civil neînarmat.

Vadim Shishimarin este acuzat că a împușcat un civil neînarmat în vârstă de 62 de ani în zilele de după începerea invaziei și riscă închisoare pe viață.

Procurorii spun că ar putea urma mai multe procese, după ce au identificat mii de potențiale crime comise de forțele rusești. Moscova a negat că trupele sale au vizat civili.

Sabotorii din Belarus ar putea fi condamnați la moarte

UPDATE 25: Liderul belarus Aleksander Lukașenko a semnat un proiect de lege care extinde domeniul de aplicare a pedepsei cu moartea pentru a include tentativele de acte de terorism. Când Vladimir Putin și-a lansat invazia în Ucraina, Belarusul a reprezentant un element critic, jucând rolul unei trambuline pentru un atac fulger asupra capitalei Kiev.

Dar un lucru pe care nu s-a bazat a fost sabotajul feroviar. Încă de la început, o rețea clandestină de lucrători feroviari, hackeri și forțe de securitate disidente a intrat în acțiune pentru a întrerupe legăturile feroviare, provocând haos pe liniile de aprovizionare rusești.

Numeroși ruși au rămas blocați pe front, fără hrană, combustibil și muniție. Acum, presupușii sabotori din Belarus ar putea fi executați de plutonul de execuție, în timp ce aceeași lege se va aplica și activiștilor care au organizat protestele anti-Lukașenko de acum câțiva ani.

Erdogan: Aliații NATO ar trebui să respecte preocupările Turciei

UPDATE 24: Președintele Erdogan a declarat că se așteaptă ca aliații NATO să înțeleagă sensibilitățile Turciei în materie de securitate, în circumstanțele în care Suedia și Finlanda vor să adere la alianță.

Într-un discurs susținut în fața parlamentarilor din partidul său de guvernământ, el a repetat, de asemenea, opinia sa conform căreia delegațiile nu ar trebui să se deranjeze să vină în Turcia pentru a discuta aceste probleme și a mai spus că Suedia nu ar trebui să se aștepte ca Turcia să aprobe cererea sa de aderare la NATO fără a returna „teroriștii”.

Turcia acuză cele două națiuni nordice că adăpostesc membri ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), un grup pe care îl consideră o organizație teroristă, și adepți ai lui Fethullah Gulen, pe care Ankara îl acuză că a orchestrat o tentativă de lovitură de stat în 2016.

Potrivit agenției oficiale de știri turce, atât Finlanda, cât și Suedia au respins zeci de cereri de extrădare a militanților kurzi pe care Turcia îi descrie drept teroriști.

Fără sprijinul tuturor membrilor NATO, Suedia și Finlanda nu pot adera la alianța militară, deși președintele american Joe Biden a declarat, marți, că este încrezător că se poate ajunge la un consens.

Rusia face bilanțul pierderilor Ucrainei

UPDATE 23: Forțele ruse au ucis peste 270 de „naționaliști” și au distrus mai multe echipamente militare ucrainene, inclusiv o baterie de obuziere M777 de fabricație americană, a informat Ministerul Apărării de la Moscova în ultima actualizare, consultată de BBC.

Purtătorul de cuvânt al ministerului, Igor Konashenkov, a spus că rachete lansate din aer de înaltă precizie au lovit două posturi de comandă, inclusiv un sediu al apărării teritoriale în apropiere de Soledar, în ceea ce Rusia recunoaște ca fiind Republica Populară Donețk.

De asemenea, Rusia a informat că a lovit 31 de zone în care sunt staționate echipamente și trupe militare ucrainene, inclusiv locuri în care se află „mercenari străini din țări europene”.

„Ca urmare a loviturilor aeriene, peste 270 de naționaliști au fost uciși și 54 de echipamente militare au fost dezactivate”, a spus Igor Konashenkov.

„Trupele de rachete și artileria au lovit 76 de posturi de comandă, 421 de zone de concentrare a forței de muncă și a echipamentelor militare, precum și 147 de unități de artilerie și mortiere în poziții de tragere”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării.

De la începutul „operațiunii militare speciale” din Ucraina, au fost distruse următoarele, potrivit lui Igor Konashenkov:

172 de avioane;

125 de elicoptere;

927 de vehicule aeriene fără pilot la bord;

311 sisteme de rachete antiaeriene;

3.139 de tancuri și alte vehicule blindate de luptă;

389 de lansatoare de rachete multiple;

1 548 de tunuri de artilerie de câmp și mortiere;

2.997 de autovehicule militare speciale.

UPDATE 22: O rachetă a rușilor a lovit o zonă rezidențială din vestul Mykolaiv, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina. În urma atacului, mai multe case au fost avariate, iar un cetățean a fost rănit.

UPDATE 21: Poliția din Ucraina a anunțat că forțele armate ruse au bombardat regiunea Donețk de 28 de ori în ultimele 24 de ore, distrugând 52 de clădiri civile doar pe data de 18 mai.

În urma atacurilor rușilor, o persoană a murit și trei copii au fost răniți, unul dintre aceștia fiind în vârstă de 9 ani.

UPDATE 20: Ramzan Ahmatovici Kadîrov, liderul Ceceniei, apropiat al lui Vladimir Putin, omul care participă la războiul din Ucraina prin intermediul trupelor pe care le-a trimis în sprijinul Kremlinului, a afirmat într-o intervenție televizată că „totul decurge conform planului” și că Ucraina va fi eliberată de „shaitani”, adică de diavoli.

Statele baltice susțin Suedia și Finlanda

UPDATE 19: Liderii Estoniei, Letoniei și Lituaniei au aprobat miercuri, într-o declarație comună, „deciziile istorice” ale Finlandei și Suediei de a solicita aderarea la NATO.

„Finlanda și Suedia împărtășesc aceleași valori care îi unesc pe aliații NATO și împărtășesc angajamentul nostru față de principiile care constituie fundamentul securității euro-atlantice. Aderarea Finlandei și Suediei la NATO va spori securitatea noastră colectivă și va consolida Alianța”, se arată în declarația comună a celor două state.

„Statele baltice, împreună cu Finlanda și Suedia, împărtășesc responsabilitatea pentru o regiune nordică baltică pașnică, sigură și prosperă. În urma invaziei Rusiei în Ucraina, rolul NATO ca Alianță defensivă care luptă pentru pace, securitate și stabilitate în întreaga zonă euro-atlantică a devenit și mai important. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună cu Finlanda și Suedia în cadrul Alianței pentru a atinge aceste obiective”, se mai arată în comunicatul Estoniei, Letoniei și Lituaniei.

UPDATE 18: Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, i-a lăudat pe luptătorii ucraineni care s-au refugiat în oțelăria din Mariupol pentru a apăra orașul. Aceștia au rezistat de la înaintarea trupelor rusești care au încercuit Mariupol la începutul lunii martie, blocând forțele Moscovei în zonă și refuzându-le o victorie clară în orașul-port din sudul țării.

„Soldații care au continuat să reziste acolo au făcut-o cu curaj și pricepere și este admirabil să ne gândim cât timp au reușit să reziste, iar președintele Zelenski s-a referit la ei ca la niște eroi – cred că suntem cu toții de acord cu asta”, a declarat John Kirby, purtător de cuvânt al Pentagonului.

Aproape 1.000 de luptători din Azovstal s-au predat

UPDATE 17: Aproape 1.000 de luptători ucraineni ascunși în combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol s-au predat, a anunțat Ministerul rus al Apărării, precizând că 694 dintre aceștia au luat decizia în ultimele 24 de ore. Ministerul Apărării a transmis că totalul celor care s-au predat este de 959.

Cei care părăsesc oțelăriile sunt duși pe teritoriul controlat de Rusia. Autoritățile ucrainene nu au oferit o actualizare cu privire la numărul de luptători care au părăsit Azovstal astăzi.

Zelenski: Rusia lansează rachete din cauza lipsei de succes pe teren

UPDATE 16: Rusia lansează rachete cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii civile și militare ucrainene deoarece armata sa nu poate demonstra nicio realizare semnificativă pe teren, a afirmat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Într-un discurs video publicat în noaptea de marți spre miercuri, Volodimir Zelenski a declarat că au avut loc bombardamente cu rachete în regiunile Lviv, Sumy și Cernihiv, atacuri aeriene în regiunea Luhansk și „activități de sabotaj” în zonele de frontieră.

În satul Desna din Cernihiv, 11 civili au fost uciși și alți 14 au fost răniți în urma unui atac aerian.

Yesterday, the invaders launched an air strike on the village of #Desna in #Chernihiv region. 11 civilians were killed and 14 more were injured. pic.twitter.com/HDgx8WoE23 — NEXTA (@nexta_tv) May 18, 2022

„Toate acestea nu doar creează tensiuni pentru statul nostru, nu doar ne testează forțele, ci este un fel de încercare a armatei ruse de a compensa o serie de eșecuri în estul și sudul țării noastre. Ei nu pot demonstra succesul cu acțiuni militare generale în zonele în care încearcă să avanseze, așa că încearcă să demonstreze succesul prin intermediul rachetelor lor și al altor activități. De asemenea, fără niciun rezultat”, a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Rachetă rusă, doborâtă deasupra Dnipro

UPDATE 15: Două explozii puternice au fost auzite în jurul orei 06:00, la Dnipro, un oraș din centrul Ucrainei care a fost în mare parte ferit de atacurile rusești din ultima vreme. Valentyn Reznichenko, guvernatorul regiunii, a spus că o rachetă a fost doborâtă de apărarea aeriană ucraineană. Reziduurile au căzut într-o grădină privată, a susținut el, avariind două case și rănind o femeie.

O altă rachetă a lovit infrastructura de transport, a transmis guvernatorul Dnipro, fără a oferi mai multe detalii.

Unul dintre cele mai mari orașe ale țării, cu o populație de aproximativ un milion de locuitori, Dnipro a devenit un centru de tranzit pentru mii de persoane care fug de conflictul din sudul și estul Ucrainei, inclusiv pentru cei care fug din orașul asediat Mariupol.

UPDATE 14: Armata ucraineană a informat că forțele ruse continuă să lanseze atacuri cu rachete asupra unor obiective militare și asupra civililor din întreaga Ucraină.

În Mariupol – care pare a fi pe punctul de a cădea după ce s-a luptat cu un asediu de luni de zile – soldații ruși blochează unități din oțelăria Azovstal, potrivit unei actualizări a Statului Major General al Forțelor Armate din Ucraina.

Forțele ruse lansează atacuri și în Donețk și continuă să bombardeze zonele de frontieră din Cernihiv și Sumy.

UPDATE 13: Un incendiu de proporții a avut loc în noaptea de marți spre miercuri într-o pădure de lângă zona de excludere de la Cernobîl.

UPDATE 12: Suedia și Finlanda au depus cererile de aderare la NATO.

UPDATE 11: Operațiunea de salvare a combinatului siderurgic Azovstal se va încheia doar atunci când toți apărătorii de la Mariupol vor fi evacuați în teritoriile aflate sub control ucrainean, a declarat pentru BBC ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Hanna Maliar.

„Mai sunt încă multe persoane rămase la Azovstal și continuăm negocierile pentru a le scoate de acolo”, a spus Hanna Maliar, precizând că misiunea este una sensibilă și că orice comandă poate fi potențial periculoasă pentru viețile oamenilor.

Apelurile politicienilor de la Moscova de a-i judeca pentru crime de război pe unii dintre cei luați de la oțelărie „au fost făcute cel mai probabil pentru propagandă internă în Rusia”, a explicat Hanna Maliar.

„Negocierile sunt încă în curs de desfășurare și sperăm foarte mult la un rezultat pozitiv”, a conchis ministrul adjunct.

Armata rusă a folosit BMPT „Terminator” în Ucraina

UPDATE 10: Forțele armate ruse au folosit un pluton de vehicule de luptă de sprijin pentru tancuri (BMPT) „Terminator” în timpul unei operațiuni speciale în Ucraina, a declarat o sursă informată pentru RIA Novosti.

„În cadrul unei operațiuni militare speciale în Ucraina, Forțele Armate Ruse au folosit un pluton de BMPT-uri „Terminator”. Împreună cu plutoanele de tancuri de BMPT-uri, acestea sunt implicate în distrugerea prin foc a pozițiilor ucrainene, a vehiculelor blindate și a echipajelor de sisteme de rachete antitanc”, a declarat sursa citată.

BPMT-urile au fost utilizate anterior în operațiunile de luptă din Siria.

UPDATE 9: Armata ucraineană: Oficiali militari ruși de rang înalt uciși de gherilele din Melitopol.

Forțele de ocupație ruse „încearcă să ascundă această situație”, a raportat Administrația militară regională Zaporizhzhia, într-un mesaj publicat pe Telegram.

De asemenea, forțele ruse au intensificat inspecția vehiculelor private în Melitopol, „probabil în căutarea gherilelor”, se arată în mesajul publicat.

CPI trimite în Ucraina „cea mai mare echipă de anchetă din istorie”

UPDATE 8: Curtea Penală Internațională (CPI) a trimis o echipă de 42 de membri în Ucraina pentru a investiga presupusele crime de război comise de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei.

Grupul este format din investigatori, experți criminaliști și personal de sprijin care va lucra cu autoritățile ucrainene.

Aceasta este „cea mai mare desfășurare de acest tip din istoria organizației sale”, relatează AFP.

UPDATE 7: Institutul pentru Studiul Războiului: „Indignare și confuzie” pe rețelele de socializare pro-ruse în legătură cu evacuarea uzinei siderurgice Azovstal din Mariupol.

În loc să sărbătorească „capitularea completă” de la Mariupol pe care probabil Kremlinul o anticipa, unele canale ruse de pe Telegram și-au exprimat indignarea față de negocieri, a informat Institutul pentru Studiul Războiului.

UPDATE 6: Comandamentul operațional al Ucrainei din sud: Forțele ucrainene au distrus două depozite de muniții rusești în regiunea Herson.

Comandamentul a informat că cele două depozite de muniție erau situate în apropiere de Pyatihatok și Stepanovka, în regiunea Herson, și au fost distruse pe data de 17 mai.

Comandamentul a raportat, de asemenea, că luptele continuă pe linia de contact în regiunile Mykolaiv și Herson, unde trupele rusești încearcă să se impună și continuă să bombardeze pozițiile Forțelor Armate ale Ucrainei cu mortiere și artilerie.

UPDATE 5: ONU: 7.814 victime civile în Ucraina din cauza războiului declanșat de Rusia.

Potrivit agenției ONU pentru drepturile omului, până pe data de 16 mai, războiul Rusiei împotriva Ucrainei a ucis cel puțin 3.752 de civili și a rănit cel puțin 4.062 de persoane.

Reprezentanții agenției sunt de părere că cifrele reale sunt considerabil mai mari decât cele confirmate în mod oficial.

Google Maps a publicat imagini din satelit cu orașele ucrainene

UPDATE 4: Iată cum arată orașele ucrainene, potrivit imaginilor din satelit încărcate de Google Maps!

Click AICI pentru imagini din satelit din Bucha.

Click AICI pentru imagini din satelit din Borodîanka.

Click AICI pentru imagini din satelit din Irpin.

Click AICI pentru imagini din satelit din Gostomel.

Click AICI pentru imagini din satelit din Gorenka.

Click AICI pentru imagini din satelit din Stoyanka.

UPDATE 3: Au apărut primele imagini cu rachete Brimstone, furnizate de Marea Britanie Ucrainei. Acestea au fost folosite împotriva forțelor armate ruse din estul țării invadate. Videoclipul de mai jos arată tragerea cu succes a două tancuri.

First footage of British supplied #Brimstone missiles used against #Russian forces in the east. The video shows the successful firing of two tanks. pic.twitter.com/vhVx3slk2X — NEXTA (@nexta_tv) May 18, 2022

Primul proces pentru crime de război

UPDATE 2: Vadim Șișimarin, în vârstă de 21 de ani, se va prezenta la tribunalul districtual Solomianskyi din Kiev, începând cu ora 14:00 (11:00 GMT), fiind acuzat de crime de război și crimă cu premeditare, pentru moartea unui bărbat de 62 de ani în nord-estul Ucrainei, la 28 februarie.

Soldatul din Irkutsk, în Siberia, riscă o posibilă condamnare pe viață.

„El înțelege de ce este acuzat”, a declarat pentru AFP avocatul său Viktor Ovsiannikov, fără a dezvălui argumentele apărării.

Autoritățile ucrainene spun că el cooperează cu anchetatorii și recunoaște faptele incidentului care a avut loc la doar patru zile după începerea invaziei rusești.

Procurorii au declarat că Șișimarin comanda o unitate dintr-o divizie de tancuri atunci când convoiul său a fost atacat. El și alți patru soldați au furat o mașină și, în timp ce se deplasau în apropiere de satul Shupakhivka din regiunea Sumy, au întâlnit un bărbat de 62 de ani pe bicicletă.

„Unul dintre soldați i-a ordonat acuzatului să îl ucidă pe civil pentru ca acesta să nu îi denunțe”, a precizat procuratura.

Șișimarin a tras atunci cu o pușcă de asalt Kalașnikov de la fereastra vehiculului și „bărbatul a murit pe loc, la câțiva zeci de metri de casa sa”, au adăugat ei într-un comunicat.

La începutul lunii mai, autoritățile ucrainene au anunțat arestarea sa fără a oferi detalii, publicând în același timp o înregistrare video în care Șișimarin spunea că a venit să lupte în Ucraina pentru a-și „susține financiar mama”.

El și-a explicat acțiunile spunând: „Mi s-a ordonat să trag, l-am împușcat o dată. A căzut și ne-am continuat deplasarea”.

Avocatul său a spus că acest caz se dovedește a fi o provocare. „Este primul caz de acest gen din Ucraina cu o astfel de acuzație. Nu există o practică juridică relevantă sau verdicte în astfel de cazuri. Vom rezolva problema”, a spus apărarea.

Procurorul șef al Ucrainei, Irina Venediktova, a subliniat importanța procesului în cauză pentru țara sa într-o serie de mesaje publicate pe rețelele de socializare.

„Avem peste 11.000 de cazuri de crime de război în curs de desfășurare și deja 40 de suspecți. Prin acest prim proces, trimitem un semnal clar că fiecare făptaș, fiecare persoană care a ordonat sau a ajutat la comiterea crimelor din Ucraina nu va evita responsabilitatea pentru faptele sale”, a spus procurorul șef.

Doi militari ruși urmează să fie judecați începând de joi pentru că au tras cu rachete asupra infrastructurii civile din regiunea nord-estică Harkov.

Joe Biden îi va primi la Casa Albă pe liderii Suediei și Finlandei

UPDATE 1: Președintele Joe Biden îi va primi joi la Casa Albă pe prim-ministrul Suediei și pe președintele Finlandei, în cadrul unei importante manifestări de susținere, la câteva zile după ce ambele țări au anunțat că vor încerca să adere la NATO.

Se așteaptă ca liderii să discute despre cererile de aderare la NATO ale Finlandei și Suediei, despre securitatea europeană și despre sprijinul acordat Ucrainei pe fondul invaziei Rusiei, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre.

Ambele țări doresc să se alăture alianței militare după ce asaltul Rusiei asupra Ucrainei a stârnit noi îngrijorări legate de securitate în întreaga regiune. Ofertele lor istorice de a adera la NATO reprezintă o evoluție dramatică în securitatea și geopolitica europeană.

SUA și alți lideri NATO și-au exprimat sprijinul pentru aderarea Finlandei și Suediei la alianța militară.

(Redactor: Dumitru Pânzaru)

Știre inițială: Război în Ucraina. Ziua 84. Orașul asediat Mariupol este amenințat de un focar de holeră, o boală bacteriană răspândită de obicei prin apă contaminată. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) este pregătită pentru un potențial focar de holeră în regiunea ocupată de ruşi. La o conferință de presă la Centrul de presă din Ucraina, managerul OMS în Ucraina, dr. Dorit Nițan a declarat că mai multe conducte au fost rupte, iar canalizarea şi apa potabilă s-au amestecat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o conversație telefonică cu omologul său francez Emmanuel Macron, unde a discutat despre situația din Ucraina. Zelenski a declarat că au vorbit despre ostilitățile din țară, precum și despre operațiunea de salvare a soldaților din Azovstal și despre perspectivele procesului de pace. El a mai susținut că a fost adus în discuție subiectul livrărilor de combustibil ale Ucrainei.

Rusia ar putea da controlul asupra orașului Mariupol liderului cecen Ramzan Kadyrov

Consiliul orășenesc Mariupol sugerează că autoritățile ruse pot preda controlul asupra orașului asediat Mariupol forțelor de securitate controlate de liderul cecen Ramzan Kadyrov. Consiliul Local a declarat că astăzi la Mariupol a fost prezentă o „înaltă” delegație cecenă și că ar putea să preia controlul asupra orașului.

Surse din Trezoreria americană sugerează că SUA discută cu Uniunea Europeană măsuri de reducere a creșterii prețurilor globale la energie proiectată ca urmare a embargoului UE asupra importurilor de petrol rusești. Sursele au precizat că una dintre opțiunile luate în considerare este impunerea de tarife la importurile de energie din Rusia, potrivit Wall Street Journal.

Soldații ucraineni care se aflau la combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol vor fi audiați de anchetatorii Ministerului de Interne rus. Federația Rusă a anunțat că, în cadrul unei anchete privind cazurile penale de crime comise de regimul ucrainean împotriva populației civile din Donbas, anchetatorii de la Ministerul de Interne rus îi vor chestiona pe militanții care s-au predat și se aflau la fabrica Azovstal din Mariupol.

Anchetatorii pentru crime de război merg în Ucraina

Procurorul Curții Penale Internaționale spune că a trimis o echipă de 42 de anchetatori, experți criminaliști și personal de asistență în Ucraina, ca parte a unei anchete privind presupusele crime de război din timpul invaziei Rusiei. Procurorul ICC Karim Khan a declarat marți că echipa „va spori semnificativ impactul acțiunilor noastre criminalistice și de investigație pe teren”.

Rușii lansează pentru a cincea oară un atac cu rachete asupra podului de peste estuarul Nistrului. Forțele ruse au lovit podul de peste estuarul Nistrului cu o rachetă pentru a cincea oară marți. Conform rapoartelor, podul a fost grav avariat și va necesita reparații costisitoare care vor dura.

(Redactor: Antonia Hendrik)