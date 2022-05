Situație de urgență la Cernobîl! O pădure din apropierea zonei de excludere a luat foc. Ce se întâmplă cu nivelul de radiații. VIDEO

Incendiu la Cernobîl. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina a informat că, în noaptea de marți spre miercuri, gunoiul din pădurea de lângă Zona de Excludere de la Cernobîl a luat foc. Mai mult de o duzină de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului, ulterior alăturându-se patru unități cu echipamente speciale.

La ora locală 02.10, incendiul de la Cernobîl a fost localizat pe o suprafață de 45 de hectare. Materialele foto și video care s-au răspândit cu rapiditate pe toate rețelele de socializare arată flăcări înalte de câțiva metri la pădurea de lângă Zona de excludere de la Cernobîl.

„În pădurea din districtul Vîșhorod, litiera forestieră a luat foc. În timpul incendiului, pompierii noștri au salvat un rezident local. La ora 02:10, pe 18 mai, incendiul a fost localizat pe o suprafață de 45 de hectare. Începând cu ora 09:00, s-a raportat descompunere de iarbă uscată și butuci”, a transmis Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina într-un comunicat de presă, publicând, de asemenea, și imagini de la fața locului.

State Emergency Service of #Ukraine reports that at night the forest near the #Chernobyl Exclusion Zone was on fire. 16 rescuers and 4 units of equipment were involved in extinguishing the fire. pic.twitter.com/qrtsOyZCOe

