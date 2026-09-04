Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat un atac la adresa lui Ilie Bolojan și a USR, după controversa privind participarea elevilor la o slujbă religioasă programată la începutul anului școlar, la Cluj-Napoca.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, liberalul a criticat reacțiile politice la adresa conducerii Inspectoratului Școlar Județean Cluj și a susținut că participarea la eveniment nu a fost impusă.

Controversa a pornit de la o adresă transmisă de Inspectoratul Școlar Județean Cluj către unitățile de învățământ din municipiu.

Documentul anunța o slujbă de Te Deum pentru binecuvântarea începutului anului școlar 2026-2027, programată luni, 7 septembrie, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Potrivit adresei, școlile urmau să asigure participarea unei clase de elevi, sub supravegherea profesorului de religie.

În mesajul său, Rareș Bogdan a contestat criticile formulate de USR și a susținut că acestea reprezintă o formă de „epurare” pe motiv de propagandă religioasă.

„Dar chiar nu vă este rușine? Uite, Ilie, pe cine ții la sân! Useriștii tăi cer epurări pe motiv de propagandă religioasă! În 2026! În Uniunea Europeană!”, a scris europarlamentarul.

Liberalul a făcut referire la solicitările privind șefa Inspectoratului Școlar Județean Cluj, Marinela Marc, după ce instituția a transmis adresa referitoare la participarea elevilor la slujbă.

„USR cere capul șefei Inspectoratului Școlar Cluj, după ce aceasta le-a spus directorilor de școală să trimită câte o clasă de elevi la slujba oficiată de Mitropolitul Clujului, IPSS Andrei, care dorește să binecuvânteze începerea anului școlar. Nu le-a impus!!”, a afirmat Rareș Bogdan.

Adresa IȘJ Cluj preciza că slujba urma să fie oficiată de ÎPS Andrei, în prezența reprezentanților inspectoratului, a cadrelor didactice, elevilor și părinților.

Documentul menționa că unitățile școlare din municipiul Cluj-Napoca vor asigura participarea unei clase de elevi, sub supravegherea profesorului de religie. Ulterior, inspectorul de religie Marian Sidon a declarat pentru HotNews că participarea nu este obligatorie și că nu sunt vizați elevii care nu frecventează ora de Religie.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a intervenit în contextul controversei și a subliniat că participarea elevilor la un astfel de eveniment se poate face numai cu respectarea caracterului facultativ. El a apreciat că formularea adresei trebuia să fie mai clară în această privință.

În mesajul său, Rareș Bogdan a respins ideea că prezența elevilor la o slujbă religioasă ar reprezenta, în sine, o problemă.

„Și de când a devenit Biserica ceva nefrecventabil în România?”, a întrebat liberalul, adăugând că nu vede o problemă în faptul că elevii află despre rolul Bisericii în societatea românească.

Europarlamentarul a susținut, de asemenea, că participarea la un astfel de eveniment nu presupune impunerea religiei ortodoxe sau a orei de Religie.

„Nu impune nimeni ortodoxia, nu impune nimeni ora de religie, liberul arbitru funcționează și aici!”, a scris Rareș Bogdan.

În continuarea postării, liberalul a criticat ceea ce a descris drept o ofensivă progresistă împotriva valorilor tradiționale și a făcut apel la colegii săi din PNL să își exprime public poziția.

„Oare colegii mei din jurul lui Bolojan, care se fac că nu văd asaltul progresiștilor, marxiști văruiți care vor să pună gheara pe PNL și se folosesc acum de ei, pentru ca ulterior să-i arunce la coș, nemaifiind utili, chiar nu mai au niciun pic de curaj să spună lucrurilor pe nume?”, a afirmat Rareș Bogdan.

El a susținut că familia și Biserica rămân valori importante pentru electoratul liberal și a criticat eventualele încercări de a le marginaliza în spațiul public.

„Românii nu-și vor abandona credința oricâtă propagandă ar plăti niște nefericiți!”, a scris europarlamentarul.

În finalul mesajului, Rareș Bogdan a legat disputa de identitatea culturală și religioasă a Uniunii Europene.

„Credința ține puternică și UE, oricât s-ar strădui Renew, The Left, Verzii și jumătate din S&D să-i pulverizeze și ridiculizeze rădăcinile iudeo-creștine!”, a afirmat acesta.

„Uniunea Europeană este și va rămâne creștină, nu mai insistați să ne rupeți rădăcinile, căci sunt adânci!”, a încheiat Rareș Bogdan.