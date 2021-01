Un grup de patologi, coordonați de cercetătorul Raffaele Gianotti de la Universitatea de Stat din Milano, cu sprijinul laboratoarelor Institutului European de Oncologie și al Centrului italian de diagnosticare, au reexaminat biopsiile cutanate ale dermatozelor atipice observate în toamna anului 2019, rezultatele fiind surprinzătoare.

„După ce am studiat manifestările cutanate la pacienții cu Covid-19 din zona Milano, am reexaminat la microscop biopsiile bolilor atipice ale pielii efectuate la sfârșitul anului 2019 în care nu a fost posibil să se pună un diagnostic precis.

„Amprentele digitale” ale Covid-19 au fost găsite în țesutul pielii

Am căutat în trecut, deoarece în lucrările noastre deja publicate în reviste internaționale am arătat că în această pandemie există cazuri în care singurul semn al infecției cu COVID-19 este cel al unei patologii a pielii. M-am întrebat dacă am putea găsi indicii privind prezența SARS-CoV-2 în pielea pacienților care aveau doar boli de piele înainte de începerea fazei epidemice recunoscute oficial”, explică doctorul Gianotti.

Biopsia unei tinere, datând din noiembrie 2019, a arătat prezența secvențelor genetice ARN ale virusului SARS-CoV-2, identificate prin două tehnici diferite pe țesutul pielii: imunohistochimie și ARN-FISH. Metaforic se poate spune că „amprentele digitale” ale Covid-19 au fost găsite în țesutul pielii. Giovanni Fellegara, șeful Laboratorului de Anatomie Patologică al Centrului de Diagnostic Italian, comentează: „În cazul tinerei a fost posibil să se demonstreze prezența antigenelor virale în glandele sudoripare prin intermediul unor investigații imunohistochimice efectuate în laboratorul nostru”.

Aceste date au fost confirmate apoi de găsirea în aceleași structuri de secvență genetică a ARN-ului viral identificat cu tehnica ARN-FISH efectuată la Institutul European de Oncologie. „Am demonstrat prezența secvențelor virale SARS-CoV-2, cantitativ rare, în ţesutul histologic din 2019 și, de asemenea, la șase pacienți din 2020 care suferă doar de dermatoză, dar fără simptome sistemice de infecție Covid-19”, adaugă Massimo Barberis, director al Unității Clinice de Diagnostic Histopatologic și Molecular al Institutului European de Oncologie. Pacientul, contactat retrospectiv, a raportat absența simptomelor sistemice ale infecției cu Covid-19, dispariția leziunilor cutanate după cinci luni și pozitivitatea anticorpilor împotriva SARS-CoV-2 în sângele periferic, în iunie 2020. (Rador)