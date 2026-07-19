Fostul mare tenismen spaniol Rafael Nadal a vorbit despre finala Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina și a făcut public pronosticul său. Deși este convins că naționala țării sale are prima șansă la trofeu, Nadal a mărturisit că, dacă Spania ar pierde, și-ar dori ca acest lucru să se întâmple în fața Argentinei.

Într-un interviu acordat postului de radio COPE, fostul lider mondial a declarat că va susține fără rezerve reprezentativa Spaniei, însă a explicat și de ce privește cu simpatie echipa campioană mondială.

„Evident, voi susține Spania din toate puterile, dar dacă trebuie să pierdem în fața cuiva, aș prefera să fie Argentina, datorită tuturor prietenilor argentinieni pe care îi am și datorită lui Scaloni”, a spus Rafael Nadal.

Fostul campion de Grand Slam a dezvăluit că îl cunoaște personal pe selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, pe care l-a descris în termeni elogioși.

„Este un fenomen”, a spus Nadal, adăugând că performanțele reușite de tehnician alături de naționala Argentinei reprezintă „o realizare incredibilă”.

Chiar dacă a vorbit cu admirație despre adversara Spaniei, Nadal este convins că formația pregătită pentru această finală are argumentele necesare pentru a cuceri trofeul mondial.

„Echipa Spaniei a continuat să progreseze și ajunge în cel mai bun moment posibil. Am jucat mai bine decât ei până acum și am încredere că vom câștiga”, a afirmat fostul tenismen.

Întrebat despre scorul pe care îl anticipează, Rafael Nadal a răspuns fără ezitare: „Mizez pe o victorie cu 2-1 pentru noi. Așa văd eu lucrurile. Hai, Spania!”

Finala Cupei Mondiale 2026 dintre Spania și Argentina se dispută duminică seară, pe New Jersey Stadium din East Rutherford, cu începere de la ora 22:00 (ora României).

Meciul pune față în față două dintre cele mai în formă echipe ale turneului și va decide noua campioană mondială.