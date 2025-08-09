Social Purificatoarele de aer pot reduce riscurile cardiace pentru persoanele expuse poluării din trafic







Conform unui studiu publicat în Journal of the American College of Cardiology, purificatoarele de aer HEPA portabile utilizate acasă pot reduce semnificativ tensiunea arterială sistolică (SBP) la adulții cu valori inițiale ridicate, chiar și în zone cu poluare atmosferică redusă.

PM este un poluant atmosferic major și are o legătură strânsă cu bolile cardiovasculare. Persoanele care locuiesc în apropierea drumurilor aglomerate sunt adesea expuse la PM provenit din emisiile auto și din uzura anvelopelor și frânelor.

Particulele fine pot pătrunde în case și pot crește riscul de hipertensiune și tensiune arterială ridicată, doi factori de risc importanți pentru bolile cardiovasculare.

„Hipertensiunea arterială rămâne unul dintre cei mai importanți factori de risc modificabili pentru bolile cardiovasculare”, a declarat autorul principal al studiului, Douglas Brugge, Ph.D., M.S., profesor și președinte al Departamentului de Științe ale Sănătății Publice al UConn Health.

„Această cercetare se adaugă dovezilor tot mai numeroase că intervențiile simple, cum ar fi filtrarea aerului în casă, pot contribui la îmbunătățirea sănătății inimii persoanelor expuse riscului.”

Participanții la acest studiu randomizat încrucișat, care a inclus 154 de adulți care locuiau în apropierea autostrăzilor, au fost repartizați aleatoriu pentru a beneficia timp de o lună de filtrare HEPA sau de filtrare simulată (aceleași unități HEPA cu filtrul îndepărtat) în casele lor, urmată de o perioadă de „spălare” de o lună fără filtrare. Tensiunea arterială a participanților și chestionarele au fost înregistrate înainte și după fiecare perioadă.

Cercetătorii au observat că o lună de filtrare HEPA a redus SBP cu 2,8 mmHg la subiecții cu SBP crescut (>120 mmHg). În timpul filtrării simulate, SBP a crescut cu 0,2 mmHg, o diferență de 3,0 mmHg în favoarea filtrării HEPA. Nu a existat un efect semnificativ asupra tensiunii arteriale diastolice la persoanele cu SBP normal (<120 mmHg).

„Dovezi copleșitoare arată efectele nocive asupra sănătății ale expunerii la PM2,5, chiar și la niveluri sub standardele actuale din SUA”, a declarat Jonathan Newman, M.D., M.P.H., profesor asociat în cadrul Departamentului de Medicină, Divizia de Cardiologie Leon H. Charney, NYU Grossman School of Medicine, și autor principal al comentariului editorial

„În calitate de profesioniști în domeniul sănătății, trebuie să educăm publicul și să susținem politicile care protejează aerul curat și îmbunătățesc sănătatea tuturor americanilor.”

Studiul sugerează că chiar și mici îmbunătățiri ale calității aerului din interior pot reduce tensiunea arterială la persoanele expuse riscului, potrivit redactorului-șef al JACC, Harlan M. Krumholz, M.D., S.M. „Deși sunt necesare mai multe cercetări, aceste rezultate sugerează că ceea ce respirăm acasă poate fi important pentru sănătatea noastră cardiovasculară”, Krumholz.

Un grup de participanți în principal albi, cu venituri mai mari, excluderea utilizatorilor de medicamente pentru tensiunea arterială, variația probabilă în utilizarea purificatoarelor și absența datelor în lunile de vară mai calde sau creșterea poluării interioare limitează generalizabilitatea, informează medicalxpress.com.