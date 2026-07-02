Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) și Ministerul Finanțelor au semnat un protocol de colaborare care urmărește promovarea unei comunicări etice și responsabile în domeniul serviciilor medicale stomatologice și prevenirea practicilor publicitare neconforme.

Acordul, semnat marți, instituie un cadru de cooperare între cele două instituții pentru schimbul de informații, consultări reciproce și acțiuni comune de informare dedicate medicilor stomatologi.

Inițiativa este importantă deoarece urmărește aplicarea unitară a legislației privind publicitatea serviciilor medicale și protejarea pacienților prin promovarea unor informații corecte și transparente.

Potrivit unui comunicat transmis de Colegiul Medicilor Stomatologi din România, protocolul stabilește mecanisme de colaborare prin care CMSR și Ministerul Finanțelor vor organiza întâlniri de lucru, consultări și schimburi de informații privind aplicarea normelor referitoare la publicitatea serviciilor stomatologice.

În baza acordului, CMSR va analiza aspectele care țin de exercitarea profesiei, respectarea Codului deontologic și normele specifice medicinei dentare. În același timp, Ministerul Finanțelor, prin structurile competente, va analiza situațiile care intră sub incidența legislației privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă.

Scopul colaborării este de a sprijini respectarea cadrului legal și de a facilita o interpretare corectă a regulilor aplicabile în domeniul promovării serviciilor stomatologice.

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, Florin Lăzărescu, a declarat că noul protocol consolidează dialogul instituțional dintre cele două instituții și oferă expertiza necesară pentru analizarea situațiilor privind publicitatea serviciilor stomatologice, ținând cont de particularitățile profesiei.

„Prin acest protocol, CMSR consolidează dialogul instituțional cu Ministerul Finanțelor și vine în sprijinul comunității profesionale, asigurând expertiza necesară pentru ca situațiile care privesc publicitatea serviciilor stomatologice să fie analizate ținând cont de specificul medicinei dentare”, a afirmat Florin Lăzărescu.

Acesta a precizat că obiectivul principal îl reprezintă promovarea unei informări corecte și încurajarea conformării voluntare cu legislația, în beneficiul atât al pacienților, cât și al profesiei de medic stomatolog.

La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Mihai Diaconu, a subliniat că publicitatea în domeniul serviciilor medicale trebuie să respecte reguli clare, astfel încât informațiile prezentate publicului să fie exacte și să nu creeze așteptări nerealiste.

Oficialul a adăugat că protocolul va contribui la o mai bună înțelegere a specificului profesiei de medic stomatolog atunci când sunt analizate situațiile care pot intra sub incidența legislației privind publicitatea înșelătoare sau comparativă.

Potrivit CMSR, protocolul face parte dintr-un proces mai amplu de consolidare a cadrului profesional privind publicitatea în stomatologie. Acesta vine după adoptarea noului Cod deontologic al medicilor stomatologi și după publicarea Ghidului de bune practici privind publicitatea în domeniul medicinei dentare.

Prin această colaborare, cele două instituții urmăresc să promoveze respectarea normelor legale și deontologice, astfel încât informațiile despre serviciile stomatologice să fie prezentate într-un mod corect, echilibrat și în interesul pacienților.