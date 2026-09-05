Prognoza meteo 5 septembrie. Valul de căldură revine în forță peste România, iar temperaturile vor înregistra o creștere accentuată în majoritatea regiunilor. Vremea devine deosebit de caldă în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, dar și în cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei. În aceste zone se va instala canicula, iar disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală urmând să atingă și să depășească pragul critic de 80 de unități.

Valorile termice din timpul zilei vor crește considerabil față de intervalul precedent în aproape toată țara, singura excepție fiind zonele nordice. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în Maramureș și 36 de grade în Banat și Oltenia.

Pe parcursul după-amiezii și al serii, instabilitatea atmosferică se va accentua în jumătatea nordică a teritoriului, iar în timpul nopții manifestările violent se vor muta spre centru și est. În aceste regiuni vor fi înnorări accentuate și intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 40...50 km/h, iar la munte vor depăși 60...70 km/h. De asemenea, se vor înregistra vijelii, descărcări electrice, izolat grindină și averse în general slabe cantitativ, de 5...10 l/mp și doar pe arii restrânse 15 l/mp.

Peste noapte, valorile termice minime vor fi foarte variate la nivelul țării. Tabloul meteorologic indică de la 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali, până spre 21 de grade în sud-vestul Olteniei și pe litoral.

În Capitală, vremea devine caniculară, iar maxima termică va ajunge la 34…35 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat în special după-amiaza, când indicele temperatură-umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul se va menține mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, iar minima nopții se va situa între 15 și 18 grade Celsius.