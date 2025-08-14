EVZ Special Primul MBA pentru profesori și lideri din educație, lansat de ASE. România, la coada Europei la formare continuă







Potrivit datelor din raportul Ministerului Educației privind starea învățământului superior din România, aferent anilor 2022–2023, numai 1.948 din numărul total de 240.000 de profesori din învățământul de stat au absolvit studii și cursuri postuniversitare. Astfel, doar 0,8% din totalul cadrelor didactice la nivel național urmează forme avansate de pregătire profesională, un procent îngrijorător având în vedere impactul direct asupra rezultatelor elevilor. România se situează printre țările europene cu cele mai ridicate rate de analfabetism funcțional.

Academia de Studii Economice din București, prin școala de afaceri Bucharest Business School, lansează în luna octombrie programul “Economics of Education and Leadership MBA”. Acesta se adresează unui public extins și divers: decidenți din ministere, experți în educație, profesori universitari, inspectori școlari, primari, directori de școală, ONG-uri și reprezentanți ai sectorului privat interesați de reformarea sistemului educațional.

Programul MBA susține obiectivul național ca, până în 2030, România să atingă o rată de 17,4% a participării adulților (25–64 ani) la învățarea pe tot parcursul vieții, față de doar 5,4% în 2022. Deși indicatorul este în creștere față de anii anteriori (1,3% în 2019), decalajul față de media europeană (11,98%) rămâne semnificativ.

„Fără investiții serioase în dezvoltarea profesională a profesorilor nu putem vorbi despre o educație de calitate. Acest MBA vine să acopere un gol major în oferta educațională românească și să contribuie direct la transformarea culturii organizaționale din școli”, a declarat Vasile Alecsandru Strat, Decan al Bucharest Business School, ASE.

Programul îmbină instrumente moderne de leadership, management educațional, politici publice și inovare, oferind profesorilor un parcurs academic de top și unelte concrete pentru a deveni agenți ai schimbării. Structurat pe patru semestre și 16 module, MBA-ul are o durată de doi ani, cu format hibrid: 70% sesiuni fizice și 30% online prin Zoom.

Salariul mediu brut anual al unui profesor din România este aproape de două ori mai mic față de cadrele didactice din Germania, Franța sau Italia, conform datelor Comisiei Europene. În acest context, formarea continuă devine un instrument esențial pentru creșterea calității educației și consolidarea resurselor umane din sistem.

Înscrierile sunt deschise până pe 23 septembrie pe site-ul oficial https://bbs.ase.ro, unde pot fi consultate detaliile despre program, structură și criterii de admitere.

*Ministerul Educatiei-Raport privind starea învățământului superior din România

**Ministerul Educatiei-Strategia Națională pentru Educația continuă a adulților

***Eurydice- Teachers’ and school heads’ salaries and allowances in Europe