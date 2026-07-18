Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a declarat că analizează dacă are autoritatea legală de a dispune arestarea premierului israelian Benjamin Netanyahu în cazul în care acesta va participa, în septembrie, la Adunarea Generală a ONU. Declarațiile lui Mamdani au fost făcute într-un interviu publicat de The New York Times și preluat de AlJazeera.

Ceea ce a spus primarul a provocat o reacție imediată din partea ambasadorului Israelului la Națiunile Unite și au amplificat disputa politică dintre cele două tabere.

Subiectul este important deoarece Benjamin Netanyahu este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI), însă aplicarea acestuia pe teritoriul Statelor Unite ridică numeroase întrebări juridice și diplomatice.

În interviul acordat publicației americane, Zohran Mamdani a afirmat că, în opinia sa, „locul premierului Netanyahu este la Haga”, făcând referire la mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității.

Edilul a precizat însă că nu știe dacă legislația îi permite să ordone arestarea unui șef de guvern străin aflat în vizită oficială și că poartă „discuții active” cu autoritățile din New York pentru a stabili ce competențe are în această situație.

„Tot ceea ce legea îmi permite să fac în New York este ceea ce vom face”, a declarat Mamdani.

Adunarea Generală a ONU, la care participă anual șefi de stat și de guvern din întreaga lume, este programată să aibă loc în luna septembrie la sediul organizației din New York.

Ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, a criticat ferm declarațiile primarului New Yorkului, acuzându-l că încearcă să genereze ostilitate împotriva statului israelian.

Potrivit diplomatului israelian, afirmațiile lui Mamdani nu vor modifica programul premierului.

„Benjamin Netanyahu va veni la New York, va vorbi cu mândrie în fața Adunării Generale a ONU și va reafirma în fața lumii adevărul despre Israel și dreptul său de neclintit de a-și apăra cetățenii”, a transmis Danny Danon într-un mesaj publicat pe platforma X.

La rândul său, Benjamin Netanyahu l-a criticat pe Zohran Mamdani într-un interviu acordat unui post de radio din New York, susținând că acesta sprijină Hamas și afirmând că „în esență, urăște Statele Unite”.

Curtea Penală Internațională, cu sediul la Haga, a emis mandate de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității comise în Fâșia Gaza în timpul operațiunilor militare lansate după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Israel respinge acuzațiile formulate de instanță și contestă competența Curții Penale Internaționale în acest dosar.

Statele Unite nu sunt parte la Statutul de la Roma, tratatul care stă la baza funcționării CPI, ceea ce face ca eventuala punere în aplicare a unui mandat de arestare pe teritoriul american să fie o chestiune juridică și diplomatică complexă.

Zohran Mamdani este membru al aripii progresiste a Partidului Democrat și a criticat în repetate rânduri politica guvernului israelian.

Acesta a calificat Israelul drept un „regim de apartheid” și a descris ofensiva militară din Fâșia Gaza drept un „genocid”. În același timp, Mamdani a declarat în mai multe rânduri că se opune ferm antisemitismului.

Declarațiile sale privind posibilitatea arestării lui Benjamin Netanyahu au reaprins dezbaterea privind limitele autorității administrațiilor locale americane în raport cu dreptul internațional și cu vizitele oficiale ale liderilor străini.