Republica Moldova. O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice a fost deconspirată la una dincele mai cunoscute reţele de magazine din Republica Moldova. Valoarea presupusei ilegalități se ridică la peste 17 milioane de lei (cca 848.388 euro).

Sursele EvZ susţin că ar fi vorba despre reţeaua de magazine Darwin, care aparţine controversatului om de afaceri Arcadie Topalo. Acesta a fost supranumit în presa moldovenească „regele penal al achiziţiilor publice”.

Afaceristul nu se află la prima abatere de acest fel. Iar numele său a figurat într-o anchetă EvZ.

Potrivit unui comunicat al Serviciului Fiscal de Stat, schema ilegală ar fi fost implementată pe parcursul anului 2025. Aceasta ar consta în tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente.

În perioada 2–3 septembrie, procurorii au descins cu percheziţii la sediile firmelor lui Topalo, precum şi la domiciliile și mijloacele de transport ale factorilor de decizie ai entităților vizate. La acțiuni au participat peste 50 de angajați ai structurilor de resort,

În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale, care ar fi relevante pentru investigaţii.

Totodată, a u fost reţinuţi administratorul şi contabilul firmei „Ultracom Electronic” SRL, în gestiunea căreea se află reţeaua de magazine Darwin.

Sursele EvZ susţin că operațiunea a inclus și intervenții pentru „deschiderea” unor celule de păstrare bancare, în cadrul acțiunilor de urmărire penală.

Unele surse susţin că Arcadie Topalo şi unul din administratorii firmelor sale s-ar afla peste hotare.

Potrivit portalului anticoruptie.md, în anul 2017, Arcadie Topalo a fost condamnat pentru spălare de bani la 5 ani de închisoare, cu suspendare. Iar pentru evaziune fiscală și pseudo-activitatea de întreprinzător a fost amnistiat.

Sentința a fost pronunțată după ce s-a demonstrat că afaceristul a înființat mai multe companii pe numele unor persoane interpuse și a prejudiciat statul cu 37 de milioane de lei. Întreg procesul a fost marcat de decizii surprinzătoare. După ce și-a recunoscut parțial vina și înainte ca magistrații să pronunțe sentința, Topalo a plătit paguba incriminată. Mai mult, comportamentul procurorului de caz, Vitalie Busuioc, a fost obiectul unei anchete de serviciu, iar Colegiul de Disciplină și Etică l-a găsit vinovat de abateri disciplinare.,scrie portalul anticoruptie.md.

Busuioc a transmis dosarul în judecată în data de 9 noiembrie 2016, la trei ani de la inițierea urmăririi penale. Topalo era învinuit de „crearea unui grup criminal organizat în scopul comiterii infracţiunilor de pseudo-activitate de întreprinzător, evaziune fiscală a întreprinderilor şi spălării banilor în proporţii deosebit de mari”. La început, a stat și după gratii două luni, de la 7 octombrie 2016 până la 6 decembrie a aceluiași an.

Cel mai exploziv episod investigat de presă este vânzarea secretă a Uzinei Topaz din Chișinău. Afacerea s-a făcut în secret, la Moscova. Uzina Topaz și terenurile aferente, peste cinci hectare, au fost vândute pe bani mărunți, beneficiarul devenind o companie din Rusia, care ar fi controlată de Arcadie Topalo.

Uzina a fost vândută cu aproape 16 milioane de euro companiei „Business Broker Finance" (БИЗНЕС БРОКЕР ФИНАНС), administrată de rusul Denis Ipolitov. În spatele căruia ar sta de fapt Arcadie Topalo. Uzina Topaz este afiliată corporației ruse de stat Rostec.

Dacă Republica Moldova s-ar fi alăturat atunci sancțiunilor internaționale, întreprinderea putea fi confiscată în folosul statului. Valoarea reală a uzinei ar depăși 40 de milioane de euro, deși a fost vândută pentru 16 milioane.

Evenimentul Zilei a relatat într-o anchetă despre interesele şi schemele lui Arcadie Topalo la fosta uzină Alimentarmaş. În 2022, când administrator provizoriu la Alimentarmaş era Roman Pânzari, două societăţi cu răspundere limitată afiliate lui Arcadie Topalo, Invensis Soft si Mobile Devices Distribution, au cumpărat datoria de 8.540.000 de lei pe care uzina o avea către Inspectoratul Fiscal de Stat şi Comisia Naţională a Asigurărilor Sociale.

Singurul fondator al Invensis Soft SRL este Arcadie Topalo. Întreprinderea are adresa juridică pe strada Ion Creangă 6 v din Chişinău. La aceeaşi adresa juridică este înregistrată şi SRL Mobile Devices Distribution. În calitate de singur fondator şi administrator al întrerinderii figurează Alexandru Filimon. Dar...

În august 2024, portalul mold-street.com scria despre fuzionarea Mobile Devices Distribution cu Ultra Distribution. Ultima, la fel, cu adresa pe strada Ion Creangă 6 v. Şi care, în anumite perioade, apărea la fel ca şi Arcadie Topalo, ca fondatoare a BTS Pro, o companie în privința căreia a fost pronunțată o hotărâre irevocabilă, în 2021, pentru obstrucționarea controalelor și inducerea în eroare a Consiliului Concurenței.

BTS Pro a suportat de-a lungul existenței sale mai multe metamorfoze, dar de fiecare dată în calitate de fondatori și administratori apăreau persoane din anturajul omului de afaceri Arcadie Topalo, scrie anticorupţie.md.

O altă întreprindere controlată de Topalo, care a preluat câteva creanţe de la Alimentarmaş, este SRL Presudor. Legătura dintre Presudor şi Topalo Arcadie este construită prin Edgar Negură și societățile Vivaflora și Status Construct.

Un extras ASP din 30.03.2026 îl indică pe Edgar Negură administrator, Invensis Soft asociat cu 50% și pe Topalo Arcadie beneficiar efectiv.

O a doua rețea relevantă se formează prin clusterul MALVICON-PLUS – Malai Victoria – AMELA IMPEX / SMART BUSINESS SUPPORT – Brad Svetlana – INVENSIS SOFT – Topalo Arcadie.

După ce au cumpărat principalele creanţe de la Alimentarmaş, cele trei întreprinderi controlate de Topalo au fost incluse automat în Comitetul creditorilor.

În aprilie 2024, lui Albert Puiu i-a fost retrasă licenţa din cauza unei condamnări pentru o infracţiune de serviciu, comisă pe când era şef la Penitencciarul nr.13. Comitetul creditorilor controlat de Topalo încearcă să-l readucă la adninstrare provizorie a SA Alimentarmaş pe Veaceslav Timotin. Însă Judecătoria Chişinău îl desemnează pe Veaceslav Stejar.

Decizia primei instanţe a fost contestată la Curtea de Apel Centru. Iar la 16 septembrie 2024, instanţa de apel le dă creditorilor câştig de cauză, numindu-l pe Timotin Veaceslav lichidator al SA Alimentarmas.

După revenirea lui Timotin, SA Alimentarmaş începe să se prăbuşească din nou. Timotin începe să primească onorarii grase din contul întreprinderii, în timp ce încăperile fostei uzine sunt date în locaţiune la preţuri derizorii.

Încet-încet, întreprinderea începe să se îngloade din nou în datorii. Iar una din firmele lui Topalo mai cumpără încă o creanţă de aproape patru milioane de lei.

Se formează impresia că se urmărea intenţionat distrugerea întreprinderii. Ca ulterior să poată fi vândută la preţ derizoriu, în contul datoriilor. O schemă folosită des de şmecherii din insolvenţă.

Până la urmă, acţiunile ilegale nu sunt trecute cu vederea. Pentru abuzurile de Alimentarmaş, dar şi la alte întreprinderi gestionate de el, lui Veaceslav Timotin i-a fost retrasă licenţa de administrator autorizat de insolvenţă.