Președintele Rapidului, partener de antrenament pentru fetele din echipa de baschet 3x3

Fost baschetbalist de performanță, el însuși reprezentant al României în prima echipă românească de 3x3 calificată la World Tour, la Madrid, în 2012, Vlad Andronescu a fost primit cu brațele deschise de antrenoarea Seda Erdogan. Ea chiar i-a propus să îl ia la turneul din China.

„Mereu îi spuneam să vină cu noi la antrenament, dar era foarte ocupat și în sfârșit a găsit puțin timp să se alăture și a fost grozav să-l avem cu noi. S-a mișcat foarte bine. Se vede clar că are un background puternic în baschet și am fost foarte fericite să-l avem alături de noi. L-aș lua 100% în China. Ne lipsește al șaselea jucător, așa că poate fi el” – Seda Erdogan, antrenoare CS Rapid.

„S-a descurcat foarte bine, m-au impresionat aruncările lui de la distanță, de două puncte la baschetul 3x3” – Martyna Petrenaite, jucătoare CS Rapid.

Președintele Rapidului, Vlad Andronescu, a fost foarte încântat de experiență, dar mai ales de parcursul fetelor din acest an în World Tour, cea mai importantă competiție feminină din calendar.

„Fetele au făcut o figură foarte frumoasă în acest sezon de World Tour. Sunt foarte ambițioase, se pregătesc foarte bine și avem încredere că putem face un rezultat bun și la acest turneu. Au demonstrat constanță în toate evoluțiile de până acum și își merită locul prin munca depusă zi de zi” – Vlad Andronescu, președinte CS Rapid.

Conducătorul clubului giuleștean spune că formarea în acest an a echipei de baschet 3x3 nu a fost ușoară, pentru că a trebuit să ducă muncă de convingere pentru a le demonstra jucătoarele că este un proiect serios.

„Pentru mine baschetul 3x3 e o pasiune. Am și jucat 3x3 și am participat chiar în prima echipă românească, care a fost calificată la un World Tour în 2012, am fost parte din ea și bineînțeles că mi-a plăcut acest lucru și îmi place în continuare. A fost foarte greu să convingem jucătoarele de top să vină la noi, fiind la început proiectul. Multă lume era reticentă, nu știau ce se întâmplă, cine, de unde, cum, dar cred că am reușit să facem o figură frumoasă și să reușim să avem sportive cât mai bune. Consider că este și o strategie, având în vedere că avem posibilitatea de a califica echipa României la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028. Acesta e unul dintre obiectivele clubului nostru, ca împreună cu Federația Română de Baschet să ajutăm să calificăm echipă la Jocurile Olimpice” – Vlad Andronescu, președinte CS Rapid.

Sâmbătă și duminică, echipa de 3x3 a Rapidului va juca la turneul final World Tour din Shanghai, acolo unde participă cele mai valoroase 8 formații ale sezonului. Antrenoarea Seda Erdogan spune că obiectivul initial, simpla calificare, a devenit acum mult mai îndrăzneț!

„Ne pregătim pentru asta de aproape două luni și jumătate și cred că suntem gata. Abia așteptăm să mergem și să jucăm. La început, ținta noastră era să ne calificăm. Acum, după toate rezultatele bune, așteptările sunt mult mai mari. Vrem să terminăm între primele patru echipe” – Seda Erdogan, antrenoare CS Rapid.

Și lituanianca Martyna Perenaite, una dintre cele mai valoroase jucătoare din acest an, simte că echipa a crescut enorm din vară și până acum.

„Am muncit o vară întreagă, avem o atmosferă grozavă și o chimie excelentă. Cred că 50% din jocul nostru vine din felul în care ne înțelegem pe teren și în afara lui. Suntem într-un punct foarte bun, dar știm că baschetul are nevoie și de puțin noroc” - Martyna Petrenaite, jucătoare CS Rapid.

După cum mărturisește antrenoarea formației, valoarea echipei a crescut de la un antrenament la altul. Acum, fetele au chiar și un ritual secret, dar și o melodie pe care o ascultă înainte de fiecare meci.

„Nici nu găsesc cuvintele să descriu creșterea în valoare a echipei, pentru că după turneul de la Viena, care a fost primul nostru turneu, totul a devenit incredibil. Nu doar că jucăm baschet, dar am devenit o echipă grozavă, o adevărată familie, iar asta ridică nivelul jocului nostru pe zi ce trece. Sunt foarte fericită de felul în care jucăm acum. Există și un ritual, înainte de meciuri avem un fel de moment electric între noi și fetele au high-five-urile lor speciale. Asta facem înainte să intrăm pe teren. Ba chiar fetele au și o melodie pe care o ascultă, una din 1998, pentru că toate sunt născute în acel an, cu excepția lui Bobar. Dar, sinceră să fiu, nu mai știu cum se numește” – Seda Erdogan, antrenoare CS Rapid.