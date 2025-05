Premierul Netanyahu a anunțat că vrea să preia controlul asupra întregii Fâșii Gaza

Premierul Benjamin Netanyahu a anunțat, luni, că Israelul va „prelua controlul asupra întregii” Fâșii Gaza. Potrivit apărării civile din enclava palestiniană afectată de război și foamete, armata israeliană a ucis 52 de persoane de la miezul nopții până în prezent.

„Luptele sunt intense, iar noi progresăm. Vom prelua controlul asupra întregului teritoriu al enclavei”, a declarat şeful guvernului israelian. De asemenea, agenția umanitară a ONU, Ocha, a anunțat că se află în „discuții” cu Israelul, la o zi după ce acesta a decis să ridice parțial blocada asupra ajutoarelor umanitare în Gaza, impusă din 2 martie și criticată pe plan internațional, inclusiv de către SUA.

Pe măsură ce operațiunile militare se intensifică, Israelul desfășoară negocieri indirecte pentru un armistițiu cu Hamas.

Pe teren, apărarea civilă din Gaza a anunțat luni că 52 de persoane au murit în urma bombardamentelor israeliene asupra enclavei. Armata israeliană a solicitat evacuarea urgentă a palestinienilor din diverse zone din sudul Fâșiei Gaza, în contextul unei „ofensive fără precedent”.

