Preluarea Azomureș de către Romgaz, impact economic și social uriaș

Economie Preluarea Azomureș de către Romgaz, impact economic și social uriaș







Negocierile pentru preluarea Azomureș de către Romgaz au fost confirmate de ambele părți. Proprietarul actual, Ameropa Holding, nu a reușit să facă din cel mai mare producător de îngrăşăminte chimice din România o companie performantă din cauza prețurilor prea mari la gaze. Elvețienii cumpăraseră pachetul majoritar în 2012.

În ultimii ani, Azomureș a lucrat la jumătate din capacitate sau a fost închisă pentru perioande lungi de timp. O parte din angajați au intrat în șomaj tehnic sau au fost relocați.

Un avantaj economic și social deosebit

Compania caută încă de anul trecut parteneri, pentru a relua producția, potrivit lui Ovidiu Maior, purtătorul de cuvânt Azomureș.

“După cum am anunțat încă de anul trecut, căutăm parteneri pentru a relua producția de îngrășăminte.

În acest moment, nu putem oferi mai multe detalii, dar scopul nostru este să producem din nou îngrășăminte.

România are resurse naturale, are industrie modernă cu angajați bine pregătiți și are agricultura la un nivel foarte înalt.

Toate acestea oferă un avantaj economic și social deosebit de important pentru viitor”, a transmis acesta.

Achiziția trebuie să fie și fezabilă

Conducerea Romgaz a confirmat interesul pentru tranzacție prin Răzvan Popescu, directorul general al companiei.

“Ca teorie, are sens, în primul rând, este un producător foarte important de îngrășăminte din România și poate avea o mare bucată din piața de îngrășăminte din țara noastră.

În afară de această evaluare tehnică, de mediu și ce implicații ar avea în linie cu reglementările europene din punct de vedere al mediului înconjurător, trebuie să fie și fezabilă.

În acest moment suntem într-o perioadă incipientă, urmează să avem un consultant care să ne ajute să facem acest studiu de piață și să evaluăm mai mult terenul”, a arătat Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz.

Marcel Ciolacu a confirmat tranzacția

Marcel Ciolacu a declarat joi că preluarea Azomureș de către Romgaz ar fi "cea mai bună soluţie pentru agricultorii noştri”, în condițiile în care ninsorile din februarie au căzut exact în zonele cu mare deficit de apă după seceta de anul trecut, semn că vom avea un an agricol excelent.

Ameropa Holding a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al Azomureș în 2012 şi mai este prezentă în Romania prin operatorul portuar Chimpex din Constanța și distribuitorii Ameropa Grains (Constanța), Promat (Satu Mare) și Agroind (Bihor).

Platforma industrială Azomureş se întinde pe o suprafață de 100 de hectare şi cuprinde un complex de instalații de producere a îngrășămintelor pentru agricultură – NPK, azotat de amoniu, nitrocalcar, uree granulată – și a unor produse industriale – melamină, uree tehnică, apă amoniacală, acid azotic și altele.

Capacitatea anuală de producție a Azomureş este de 1,8 milioane de tone de îngrășăminte.