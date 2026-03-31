Povestea pădurarului care le-a găsit pe cele două fetițe din Târnăveni. Salvatorul le-a purtat pe brațe peste trei kilometri

Aurel Frandeș, pădurar la Ocolul Silvic Luduș, Direcția Silvică Mureș, a atras atenția întregii țări după ce a reușit să le găsească pe cele două fetițe date dispărute în Târnăveni. Operațiunea de căutare a fost una de amploare, la care au participat peste 500 de persoane, inclusiv echipe de salvatori, voluntari și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Datorită efortului său, Rebeca și Melisa au fost aduse în siguranță acasă, iar în mesajele de apreciere la adresa acestuia au curs în mediul online.

Fetițele au fost găsite la marginea unei păduri aflate la o distanță de patru kilometri de locul în care au dispărut. Pe parcursul celor 36 de ore de căutări, Aurel Frandeș a fost alături se alături de echipele de salvatori.

„Fetițele erau speriate și plângeau. Am anunțat imediat autoritățile, însă, pentru că terenul era foarte dificil, iar echipele nu puteau interveni în zonă, am fost nevoit să coboare, transportând pe una dintre fetițe în spate, iar pe cealaltă purtând-o în brațe”, au afirmat reprezentanții Romsilva.

După aproximativ trei kilometri în care le-a purtat în brațe, Frandeș s-a întâlnit cu autoritățile și le-a predat pe fetițe în siguranță.

Operațiunea de salvare a fost una complexă și s-a desfășurat în condiții extreme. Ploile torențiale și terenul din zonă au îngreunat intervenția, punând la încercare atât echipele de salvatori, cât și voluntarii implicați. Pentru a acoperi cât mai eficient suprafața căutărilor, s-au folosit câini special antrenați pentru urmărirea mirosului, drone pentru supraveghere aeriană, ATV-uri și mașini de teren.

În urma operațiunii, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a transmis un mesaj de recunoștință pentru salvatorul celor două copile.

„Suntem mândri de fapta colegului nostru, îl felicităm și îi adresăm mulțumiri pentru eforturile deosebite pe care le-a făcut pentru a ajuta comunitatea locală!”, au arătat aceștia.

Cum era de așteptat, reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

„Respect pentru Aurel Frandeș. Asta înseamnă să fii acolo când contează. 36 de ore de căutări, teren greu, decizie rapidă și acțiune. Nu e doar meserie. E responsabilitate față de oameni. Astfel de fapte arată adevărata valoare a unui pădurar”, a comentat un utilizator.

„Felicitări Aurel. Comunitatea din Răstolița - MUREȘ ( locul unde e domiciliul tău legal și familia ta frumoasă)apreciază implicarea ta și gestul părintesc făcut și cu siguranță este mândră de faptul că există oameni ca tine”, a adăugat altcineva.

„Să i se dea un premiu de către Romsilva și să fie dat exemplu de bune practici. Să știți că întotdeauna silvicultorii au sărit în ajutorul tuturor celor aflați în dificultate: rătăciți în pădure, elicoptere prăbușite, sprijin cu mașini și utilaje proprii în zonele afectate de incendiu, nu mai departe, în cazul inundațiilor de la Boroșteni unde au venit silvicultori de la distante de peste 100 km să ajute sinistrații, etc”, a adăugat altă persoană.

"Terenul era dificil, iar echipele nu puteau interveni in zonă.... ", în 2026.... 🙁 , cu milioane de euro aruncate pe tehnică de salvare, monitorizare, detecție, etc Dar pădurarul singur, a putut să vină pe jos 3 km cu ambele fetițe in brațe, pentru dumnealui nu a fost dificil...”, a scris un utilizator.

„În concluzie :un pădurar e mai bun decât câteva drone,atv-uri și jandarmi”, a adăugat altcineva.