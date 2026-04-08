„Ghost Murmur”, incredibila armă secretă folosită de CIA pentru recuperarea aviatorilor din Iran. „Dacă îți bate inima, te găsim”

CIA a folosit un instrument futurist nou numit „Ghost Murmur” (Murmur de Fantomă) pentru a-l găsi și salva pe al doilea aviator american doborât în ​​sudul Iranului, potrivit The New York Post.

Tehnologia secretă folosește magnetometria cuantică cu rază lungă de acțiune pentru a găsi amprenta electromagnetică a bătăilor inimii umane și asociază datele cu un software de inteligență artificială pentru a izola semnătura de zgomotul de fundal, au declarat două surse apropiate situației.

A fost prima utilizare a instrumentului pe teren de către agenția de spionaj americană - și a fost menționată luni după-amiază de președintele Trump și directorul CIA, John Ratcliffe, la o conferință de presă la Casa Albă.

„E ca și cum ai auzi o voce într-un stadion, doar că stadionul este o mie de kilometri pătrați de deșert”, a declarat o sursă informată despre program pentru The New York Post.

„În condițiile potrivite, dacă inima îți bate, te vom găsi.”

Sursa amintită și o alta care are cunoștințe despre instrumentele de colectare a informațiilor Lockheed Martin au declarat „Ghost Murmur” a fost dezvoltat de Skunk Works, divizia secretă de dezvoltare avansată a gigantului aerospațial. Compania a refuzat să comenteze.

Tehnologia a fost testată cu succes pe elicoptere Black Hawk pentru o utilizare viitoare potențială pe avioanele de vânătoare F-35, a declarat a doua sursă.

Ofițerul de sisteme de armament dispărut și rănit - cunoscut public doar sub numele de „Dude 44 Bravo” - se ascundea într-o crăpătură de munte după ce avionul său F-15 a fost doborât la sfârșitul săptămânii trecute, supraviețuind două zile pe terenul pustiu, în timp ce trupele iraniene cercetau zona în căutarea americanului, care punea o recompensă pe capul său.

Peisajul relativ arid a reprezentat „o primă utilizare operațională ideală” a „Ghost Murmur”, a declarat prima sursă.

„Numele este intenționat. «Murmur» este un termen clinic pentru ritmul cardiac. «Fantomă» se referă la găsirea cuiva care, în toate scopurile practice, a dispărut”, a spus sursa.

Era „un mediu cât se poate de curat” datorită interferențelor electromagnetice reduse, „aproape fără semnături umane concurente și, noaptea, contrastul termic dintre un corp viu și solul deșertului [e mai mare]”, ceea ce „le oferea operatorilor un strat secundar de confirmare”.

„În mod normal, acest semnal este atât de slab încât poate fi măsurat doar într-un spital, cu senzori plasați aproape de piept”, a declarat sursa.

„Însă progresele într-un domeniu cunoscut sub numele de magnetometrie cuantică — în special senzori construiți în jurul defectelor microscopice din diamantele sintetice — au făcut posibilă detectarea acestor semnale la distanțe mult mai mari.”

„Capacitatea nu este omniscientă. Funcționează cel mai bine în medii îndepărtate, cu dezordine redusă și necesită un timp de procesare semnificativ”, a spus această persoană.

Sursele The New York Post nu au aflat clar cât a durat timpul de procesare a datelor la această utilizare a dispozitivului. De asemenea, nu este clar dacă tehnologia ar putea avea utilizări ofensive suplimentare în timp de război.

Deși aviatorul dispărut activase un semnal de localizare „Combat Survivor Evader” fabricat de Boeing, locul exact în care se afla a rămas incert pentru echipele de căutare și salvare.

Un moment crucial în misiunea de căutare și salvare a venit atunci când „Ghost Murmur” l-a detectat pe aviator - prima sursă descriind cele două tehnologii ca fiind utile.

„A trebuit să iasă [din crăpătură] pentru a trimite semnalul”, a spus prima sursă. „A fost mai puțin important semnalul pe care l-au trimis și mai important faptul că a trebuit să iasă pentru a-l trimite.”

Trump și Ratcliffe au făcut aluzie la noua tehnologie în timp ce informau presa despre dramatica misiune de recuperare, care a inclus folosirea a sute de soldați americani și a două avioane de salvare într-un câmp, necesitând mai multe avioane și distrugerea celor lovite - fără victime americane.

Ratcliffe, care nu a răspuns la întrebările reporterilor la briefing, a declarat că sâmbătă dimineață agenția de spionaj „și-a atins obiectivul principal prin găsirea și confirmarea faptului că unul dintre cei mai buni și mai curajoși americani era în viață și ascuns într-o crăpătură montană - încă invizibil pentru inamic, dar nu și pentru CIA”.

„Această confirmare a fost transmisă președintelui de către secretarul [de război Pete] Hegseth, iar operațiunea a trecut rapid la faza de execuție”, a declarat directorul CIA.

Trump a declarat presei că CIA l-a observat pe americanul dispărut „de la 64 de kilometri distanță”, deși nu este clar dacă se referea la distanța inițială de detectare a instrumentului sau la observațiile ulterioare - sau dacă citarea președintelui a fost precisă.

„E ca și cum ai găsi un ac în carul cu fân, să-l găsești pe acest pilot, iar CIA a fost incredibilă”, a spus Trump luni. „CIA a fost foarte responsabilă pentru găsirea acestei mici particule.”

Președintele a spus că Ratcliffe „a făcut o treabă fenomenală în noaptea aceea - a făcut ceva despre care nu știu dacă vrei să vorbești. Dacă vrei, poți. Nu sunt sigur că ar trebui să o facă.”

Președintele a glumit spunând că tehnologia „ar putea fi una clasificată, caz în care ar trebui să-l bag la închisoare dacă vorbește despre ea și nu vreau să-l bag la închisoare. Nu merită asta.”

Însuși Trump a dezvăluit detaliile unor noi tehnologii secrete - inclusiv în declarațiile făcute în ianuarie, că a folosit o armă numită „Discombobulator” pentru a dezactiva apărarea Venezuelei în timpul raidului din 3 ianuarie în care a fost capturat dictatorul Nicolas Maduro, care urma să se confrunte cu acuzații americane de trafic de droguri și arme.

Natura secretă a „Ghost Murmur” a fost „practic motivul pentru care toată lumea a fost atât de precaută în privința modului în care [aviatorului] a fost găsit”, a declarat prima sursă.

„Nu cred că oamenii știu măcar că această tehnologie este posibilă de la această distanță”, a încheiat sursa.