Ce este regimentul Night Stalkers, care l-a capturat pe Nicolas Maduro în timp record

În urmă cu câteva ore, SUA au desfășurat o operațiune militară complexă în Caracas, capitala Venezuelei, folosind elicoptere de tip MH-47G Chinook și MH-60 Black Hawk, aparținând Regimentului 160 de Aviație pentru Operațiuni Speciale (SOAR), supranumit „Night Stalkers”.

Conform informațiilor oficiale, raidul nu a reprezentat o invazie la scară largă, ci o acțiune chirurgicală, menită să țintească centre de comandă strategice și personalități cheie, inclusiv președintele Nicolás Maduro. Elicopterele au acționat după ce atacurile aeriene preliminare au neutralizat sistemele de apărare aeriană, inclusiv rachetele sol-aer Buk-M2E.

MH-47G Chinook au avut sarcina principală de a transporta echipele de intervenție și echipamentele speciale în zonele considerate ostile, precum Fuerte Tiuna și La Carlota. În același timp, variantele MH-60 Black Hawk cu acțiune directă penetratoare (DAP) au oferit sprijin aerian apropiat și posibilitatea de extragere rapidă, ideale pentru misiuni de tip „hit-and-run”.

Elicopterele zburau în formații compacte, echipate cu rachete, mitraliere minigun și rachete Hellfire, realizând raiduri la joasă altitudine pentru a evita detectarea radar și a maximiza surpriza asupra forțelor locale. Capacitatea acestora de a ateriza, de a lansa trupe și de a părăsi rapid zona a fost esențială pentru succesul misiunii.

Potrivit analiștilor, punctele probabile de lansare au fost vehicule amfibii, precum USS Iwo Jima, și aerodromuri din Puerto Rico, evitând astfel necesitatea unor convoaie terestre sau misiuni cu aripi fixe în adâncimea teritoriului.

Pe lângă obiectivele tactice, raidul a urmărit și un efect psihologic puternic: zborul elicopterelor la joasă altitudine deasupra Caracasului a transmis un semnal clar de superioritate aeriană și vulnerabilitate a regimului venezuelean. Câteva ore mai târziu, președintele american Donald Trump a anunțat capturarea și expulzarea lui Nicolás Maduro, potrivit TWZ.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat și scos din țară împreună cu soția sa. Această operațiune a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine din SUA. Detaliile vor urma. Va avea loc o conferință de presă astăzi, la ora 11:00, la Mar-a-Lago. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a scris președintele SUA.