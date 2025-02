EVZ Special Povestea afacerii Quick Dali, de la începuturi până în prezent. Liliana Comăneci, proprietar: „Este important să iubești cu adevărat ceea ce faci”







Fiecare dintre noi are nevoie de o sursă de motivație zilnică, un impuls care să ne dea energia de a merge mai departe. Pentru unii, acest foc interior se conturează în timp, pe măsură ce descoperă ce îi pasionează cu adevărat. Însă pentru Liliana Comăneci lucrurile au fost clare încă de la început. Știa exact ce își dorește de la viață și a luptat necontenit pentru a-și transforma visul în realitate. Cu muncă, perseverență și dedicare, a reușit să își construiască propriul drum în lumea afacerilor și să atingă succesul dorit. Când vine vorba despre motivația sa zilnică, răspunsul Lilianei este simplu și clar: „Pasiunea mă ajută să merg mai departe”.

În lumea afacerilor, pasiunea joacă un rol esențial. Este motorul curajului și al capacității de a risca, al dorinței de reușită și al nevoii de inovare. Liliana Comăneci și-a construit o poveste de succes. De peste 30 de ani, conduce Quick Deli, o afacere ce prosperă în fiecare zi. Astăzi vorbim despre povestea ei. Antreprenoarea ne-a explicat care este secretul longevității în business.

Înclinație către afaceri

Liliana Comăneci și-a finalizat studiile la Facultatea de Management al Afacerilor, unde a urmat și un program de masterat. În opinia ei, pentru a ne putea dezvolta, trebuie să fim constant într-un proces de învățare. Din acest motiv, Liliana este în prezent studentă și la Facultatea de Drept, în anul III. „Tot ce am învățat m-a ajutat în parcursul meu în lumea de business, în special masterul în Managementul Afacerilor. În 1994, am deschis magazinul. Am îmbinat studiul cu practica. Tot ce am citit în cărți am aplicat în afacerea mea. Astfel, rezultatele au venit ușor-ușor și vin în continuare”, a spus Liliana Comăneci.

În urmă cu 30 de ani, Liliana dorea să-și deschidă o afacere. Pasiunea și înclinația sa spre vânzări au impulsionat-o să facă un pas important: să-și deschidă propriul magazin. „Îmi plăcea să vând și am avut ocazia de a face acest lucru în magazinul meu. Fără să-mi dau seama, au trecut 30 de ani și am ajuns unde sunt astăzi. Provocări au fost nenumărate. Nu putem spune că a fost ușor. Totuși faptul că mi-a plăcut și încă îmi place ceea ce fac a reprezentat un lucru important. Acest lucru m-a ajutat să găsesc soluții la orice probleme”, a explicat antreprenoarea.

Începuturile business-ului

Prin intermediul unei cunoștințe a soțului său, în 1994, Liliana a obținut un spațiu de 30 de metri pătrați. Așa a apărut magazinul Quick Deli, care pune oamenilor la dispoziție produse alimentare de calitate superioară. După patru ani de activitate, antreprenoarea a avut oportunitatea de a-și extinde spațiul. În prezent, afacerea sa are spațiu de birouri, iar magazinul se întinde pe o suprafață de 100 de metri pătrați.

„Am rămas în același spațiu timp de 30 de ani, pe strada Leonida Nr. 1 din București, în Sectorul 2, în apropiere de Teatrul Metropolis. La început, soțul meu m-a ajutat cu amenajarea magazinului. Ușor-ușor, am descoperit și de unde să luăm produse. Era o realitate complet diferită la acea vreme. Ne duceam în diverse pavilioane, expoziții sau angrouri pentru a achiziționa produsele. Nu existau livrări la magazin, trebuia să ne transportăm singuri marfa. Ulterior, au apărut furnizorii. În momentul de față, avem peste 200 de furnizori care aprovizionează magazinul. Nu trebuie să mai merg eu în târguri, achiziționez direct prin ei”, a precizat Liliana Comăneci.

Potrivit antreprenoarei, pentru ea nu a contat denumirea magazinului, mărimea spațiului sau dificultățile apărute. Liliana și-a dorit să facă business și să crească această afacere cu forțele proprii. „Pentru mine era important să am o afacere, să vând. Lumea din jurul meu a crezut la început că este vorba de un capriciu. Se gândeau că mă voi juca puțin o perioadă și după îmi va trece. Însă, din contră, îmi place mai mult pe zi ce trece, iar provocările au făcut tot acest parcurs să fie mai interesant și antrenant”, a explicat proprietara Quick Deli.

Comerț tradițional

Într-o lume dominată de marile lanțuri de retail, este frumos să vezi o afacere independentă care prosperă și care, mai ales, pune accent pe calitatea produselor. Quick Deli este un magazin de tipul „convenience store”, unde oamenii pot găsi produse alimentare provenite și de la producători locali. În magazin, sunt comercializate și produse specifice din Italia, Franța, SUA sau Asia. Totuși, Liliana spune că producătorul român rămâne pe primul plan.

„Cea mai mare bucurie a mea este să comercializez produsele care sunt realizate de producătorii noștri, autohtoni. Văd strădania lor de a fi din ce în ce mai buni și mai competitivi. Aș da câteva exemple precum Deltaica, Artizan Sweet, De Colțești și mulți alții. Sunt din ce în ce mai mulți și se străduiesc, lucru care se vede clar în ceea ce privește calitatea produsului, prezentarea, ambalajul, dar și prețurile. Asta este cea mai mare bucurie a mea, să văd aceste rezultate ale lor. Este o mare bucurie să pun aceste produse la raft”, a spus Liliana.

Varietatea de produse și unicitatea lor pe piața românească au adus succesul magazinului. Potrivit datelor, mulți clienți îi calcă pragul, fiind emise aproximativ 350 de bonuri pe zi. Potrivit antreprenoarei, cele mai populare sunt în prezent produsele asiatice și americane. Românii vin să încerce dulciuri, băuturi, gustări și multe altele de la cele mai cunoscute branduri din Statele Unite. „Majoritatea clienților care vin în magazinul meu sunt din București. Totuși, pentru a cumpăra produsele americane sau asiatice, am clienți care vin din toată țara. Eu nu vând online, am vrut să rămân autentică și să mă rezum la comerțul tradițional. Clienții care doresc să cumpere de la noi trebuie să vină în magazin”, a spus aceasta.

Deschiderea către noutate

Un lucru important pe care orice business trebuie să îl aibă în vedere este deschiderea către noutate și flexibilitatea. Pentru a avea o afacere de succes și pentru a rezista pe piață, trebuie să fii mereu în pas cu trendurile, să oferi consumatorului lucrurile pe care și le dorește. Aceste aspecte sunt reguli esențiale pe care Liliana le respectă în business-ul său. În plus, clienții pot alege din foarte multe variante bune pentru toate buzunarele. Cel mai ieftin produs poate fi o ciocolată de câțiva lei, iar cel mai scump – o sticlă de șampanie de ediție limitată.

„Întotdeauna m-am străduit să vin cu noutăți și să ofer oamenilor produse de foarte bună calitate. Sunt axată pe diversificare, pe schimbare. Nu pun pe raft nimic la întâmplare. Este o muncă în spate, o selecție riguroasă. Obișnuiesc să merg la conferințele organizate în domeniul meu. Merg la prezentări de produse în țară și în străinătate pentru a fi informată și pentru a mă inspira. Vizitez producătorii locali înainte de a intra în anumite colaborări. Stau permanent conectată pe zonele de interes”, a explicat Liliana. Compania a atins o cifră de afaceri de 5,3 milioane de lei în 2023. De asemenea, anul 2024 a adus un rezultat financiar de 4,9 milioane de lei.

Produsele americane, la mare căutare

Potrivit proprietarei, produsele americane sunt la cea mai mare căutare. „Au trecut mai bine de 10 ani de când am adus produse americane la raft, de la branduri precum Takis, Sour Patch, PopTrats sau Reese’s. La un moment dat, aveam coadă până în stradă pentru cei care doreau să cumpere produse americane. Furnizorul este foarte priceput în a face selecția produselor, aduce mereu ce este în trend, la modă.

Eu am oportunitatea de a merge în vizită la băiatul meu în Statele Unite și să văd tot ce este nou. Fac poze, trimit furnizorului și el de îndată ce are posibilitatea, le importă, le achiziționează și ni le furnizează. Acesta este secretul. Tot timpul trebuie să fii cu un pas înainte și să aduci ceea ce este nou”, a precizat antreprenoarea.

Echipă și experiență

Liliana are alături de ea angajați care lucrează din 1994, chiar de la deschiderea magazinului. Numărul persoanelor din echipă a variat de-a lungul anilor în funcție de strategia de business pe care s-a axat. „Numărul de angajați a crescut sau a scăzut în timp, în ani, în funcție de context. Au fost mulți ani în care am avut 22 de angajați, după pandemie 10-12 angajați, nemaifiind non-stop”, precizează antreprenoarea.

Un pas important pentru afacerea sa a fost reprezentat de decizia de a face magazinul non-stop, lucru care a însemnat mai multe resurse materiale și de personal. „Deși voiam să închid la ora 22:00, clienții continuau să deschidă ușa. Deci, practic, ei au creat non-stop-ul. Nu a fost o idee cu care am pornit eu de la început. Până după ora 01:00 noaptea, nu reușeam să închid ușa. Atunci am mai angajat oameni și mi-am schimbat direcția de business. A mers foarte bine, până când a venit perioada de pandemie”, a spus aceasta.

Liliana a explicat că pandemia a avut un impact semnificativ și a dus la schimbarea comportamentului consumatorilor. „În perioada stării de urgență, am avut program reglementat până la ora 21:00. A fost pentru prima dată când noi nu mai funcționam non-stop. Din nefericire, după ce am putut ține magazinul deschis până mai târziu și s-au ridicat restricțiile, mi-a fost foarte greu să formez clientelă pentru intervalul orar de seară. După ridicarea restricțiilor, luni de zile în intervalul 21:00-22:00 aveam doi-trei clienți. A necesitat răbdare pentru formarea clientelei în acest interval orar. Lucrurile nici acum nu s-au reglat complet. Dar am în plan să reintroduc non-stop-ul”, a explicat Liliana Comăneci.

Provocări și dificultăți

Potrivit antreprenoarei, mediul de afaceri din România se lovește constant de provocări legislative și economice care sunt greu de depășit de afacerile mici și medii. „Este foarte greu să ai o afacere în România datorită acestei instabilități continue cu care noi ne confruntăm de foarte mulți ani de zile. Este provocator să faci un plan pe termen lung în actualul context economic. Sunt foarte puține afaceri precum a mea care au rezistat testului timpului”, a explicat Liliana Comăneci, proprietar Quick Deli.

O afacere de succes are în spate oameni pasionați, care cred în visul lor și nu se abat de la nimic pentru a-și atinge obiectivul, iar acesta este și cazul Lilianei. „Este important să iubești cu adevărat ceea ce faci. În momentul în care îți place, începi să cercetezi, să studiezi, să pui în practică, să te joci un pic cu resursele, cu variantele tale, până găsești culoarul optim”, a adăugat antreprenoarea.