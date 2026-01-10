Peste 50 de tipuri de roboți intră în fabrici, depozite și spitale pentru a suplini lipsa de personal

Criza de personal din mai multe domenii este completată de compania „RobotLAB”, care a început să integreze peste 50 de tipuri de roboți, concepuți pentru a prelua sarcini repetitive sau dificile, acoperind astfel golurile de forță de muncă, informează Fox News.

Implementarea roboților a început deja în mai multe centre de producție și depozite logistice din SUA, iar rezultatele inițiale indică o creștere semnificativă a productivității și o reducere a erorilor. Experții în tehnologie consideră că astfel de soluții automatizate vor deveni tot mai prezente pe piața muncii, pe măsură ce deficitul de angajați devine tot mai acut.

Mai mult, directorul general Elad Inbar estimează că până la sfârșitul acestui deceniu, roboții umanoizi ar putea deveni prezențe obișnuite în gospodării, având abilitatea de a găti și de a menține curățenia.

Pe măsură ce tehnologia inteligenței artificiale avansează rapid, Fox News a obținut o privire exclusivă asupra unei companii care sprijină afacerile din întreaga țară să adopte roboți inteligenți pentru a spori eficiența și a suplini lipsa forței de muncă.

RobotLAB, cu sediul central în Texas și 36 de locații în Statele Unite, dispune de o gamă de peste 50 de tipuri de roboți, de la cei destinați curățeniei și relației cu clienții, până la roboți de securitate.

Roboții pot fi folosiți într-o varietate de industrii: de la interacțiunea cu pacienți cu demență în căminele de bătrâni și livrarea de alimente în restaurante și hoteluri, până la gestionarea transportului de colete în depozite sau intervenția în clădiri incendiate pentru a proteja pompierii.

Roboții de curățenie câștigă tot mai mult teren în spitale, aeroporturi și supermarketuri, fiind capabili să acopere suprafețe impresionante, de sute de mii de metri pătrați zilnic. Directorul general Elad Inbar a vorbit despre popularitatea lor și utilitatea în contextul lipsei tot mai acute de forță de muncă.

Mai exact, Inbar spune că colaborează cu diverse companii pentru a adapta roboții la nevoile specifice ale fiecărei afaceri și pentru a instrui proprietarii în utilizarea eficientă a inteligenței artificiale. Deși recunoaște că emoțiile și intuiția umană rămân de neînlocuit, el explică că roboții pot prelua sarcinile pe care angajații nu doresc să le facă, oferind o soluție practică în contextul deficitului de muncitori.

„Avem roboți care pot livra continuu sau chiar interveni în situații de urgență, cum ar fi stingerea incendiilor. Sunt extrem de eficienți, iar în lipsa oamenilor dispuși să facă aceste activități, roboții devin un ajutor real pentru proprietarii de afaceri”, a declarat Inbar.

Privind spre viitor, directorul consideră că următorul pas major în tehnologia AI îl reprezintă roboții umanoizi. Aceștia progresează rapid și, potrivit estimărilor sale, până la sfârșitul deceniului, vor fi capabili să execute sarcini casnice complexe: să gătească, să facă curățenie sau să se ocupe de întreținere.

„Nu am mai văzut progrese de o asemenea amploare de aproape 18 ani, de când conduc compania. Datorită evoluției hardware-ului și software-ului, roboții umanoizi pot înțelege mediul înconjurător și pot lua decizii precise. De exemplu, dacă îi spui unui robot să curețe masa, el știe ce obiecte trebuie aruncate, ce trebuie spălat și cum să folosească mașina de spălat vase”, spune Inbar.

Compania RobotLAB colaborează cu aproximativ două treimi dintre districtele școlare din SUA, sprijinind profesorii și elevii să integreze AI în procesul educațional.

„Dezvoltăm programe școlare, planuri de lecție și activități care ajută profesorii să își îmbunătățească lecțiile cu ajutorul tehnologiilor avansate. Am transformat roboți simpli într-un program complet care le permite elevilor să învețe trigonometrie, fizică, matematică și multe altele”, explică Inbar.

Recent, președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv menit să limiteze capacitatea statelor de a impune reglementări stricte asupra inteligenței artificiale. Potrivit lui Inbar, această măsură este importantă pentru menținerea avantajului competitiv al companiilor americane în domeniul AI, mai ales în competiția cu China.

El subliniază, de asemenea, importanța protejării vieții private, dar avertizează că regulile excesive ar putea frâna inovația și ar dezavantaja Statele Unite.

„Inteligența artificială influențează totul, de la securitatea națională și productivitate, până la modul în care ne gestionăm energia și resursele zilnice”, a declarat Inbar. „Trebuie să fim primii care adoptă aceste tehnologii, pentru că, dacă nu, riscăm să rămânem în urmă”.