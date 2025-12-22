Robotul care poate învăța orice: 1.000 de sarcini într-o singură zi

Un robot a reușit să învețe 1.000 de sarcini diferite în doar o singură zi, marcând un salt important în domeniul inteligenței artificiale. Specialiștii spun că noua performanță scoate în evidență capacitatea tehnologiilor avansate de a acumula rapid cunoștințe și de a le aplica în diverse domenii, informează techradar.com.

Cercetătorii au făcut un pas impresionant în robotică, reușind să antreneze un robot să stăpânească 1.000 de sarcini fizice diferite într-o singură zi, fiecare printr-o singură demonstrație. Nu este vorba despre repetarea unei singure mișcări, ci despre o gamă vastă de interacțiuni din viața de zi cu zi: plasarea, plierea, introducerea, prinderea și manipularea obiectelor.

Pentru roboți, aceasta reprezintă o provocare majoră, deoarece până acum, procesul era mult mai lent. Chiar și pentru sarcini simple, roboții aveau nevoie de sute sau chiar mii de demonstrații, colectări uriașe de date și ajustări realizate de ingineri.

Este știut faptul că majoritatea roboților industriali execută aceeași operațiune repetitiv, cu precizie, dar devin ineficienți imediat ce li se cere să se adapteze la altă sarcină. Omul, în schimb, învață mai repede, o demonstrație sau două sunt, de regulă, suficiente pentru a putea realiza o activitate singur.

Diferența dintre modul în care învață oamenii și cel în care învață roboții a fost mult timp unul dintre principalele obstacole în extinderea utilității roboților dincolo de mediile strict controlate, dar noua tehnologie reprezintă un prim pas concret spre eliminarea acestei diferențe, scrie John-Anthony Disotto, redactor senior la TechRadar.

O echipă de cercetători a dezvoltat o metodă inovatoare care îi ajută pe roboți să abordeze sarcinile într-un mod mai inteligent. În loc să memoreze complet fiecare mișcare de la zero, roboții învață să își împartă acțiunile în pași mai simpli și mult mai ușor de gestionat.

Această abordare le permite să folosească experiențele acumulate anterior și să le aplice în contexte noi, ceea ce le conferă o capacitate mult mai mare de generalizare. Rezultatul este impresionant: roboții au reușit să învețe 1.000 de sarcini diferite în mai puțin de 24 de ore, folosind o singură demonstrație pentru fiecare.

Un aspect esențial al descoperirii este că aceste performanțe au fost demonstrate pe un braț robotic, nu doar într-o simulare creată să dea rezultate favorabile, explică expertul în inteligență artificială.

Totuși, progresele recente în domeniul roboților educaționali ar putea avea efecte semnificative asupra vieții noastre cotidiene. Dacă roboții pot învăța mai rapid și cu mai puține date, aceștia devin mai accesibili, mai versatili și mult mai utili în practică.

Pe termen lung, această abordare ar putea conduce la apariția roboților casnici care nu necesită programare specializată pentru fiecare sarcină nouă, apropiindu-ne de viziunea clasică a unui ajutor robotic ideal. În plus, schimbările nu se limitează doar la gospodării: domenii precum medicina, logistica sau producția ar putea fi complet transformate.

Mai larg vorbind, aceasta este o dovadă că inteligența artificială „nu mai este doar un spectacol tehnologic, ci se apropie de felul în care oamenii învață și se adaptează în viața de zi cu zi”, explică jurnalistul. În opinia sa, roboții nu devin mai inteligenți decât noi, ci mai eficienți în a se integra în modul nostru natural de lucru și învățare.

Această metodă nouă, subliniază redactorul senior de la TechRadar, vine cu o provocare care a ținut roboții „pe loc” decenii întregi și ne arată că un viitor în care roboții sunt prezenți în viața de zi cu zi este poate mai aproape decât am fi crezut acum câțiva ani.