Social Peste 3.000 km pe bicicletă între Deva șiTenerife. Așteptați de primarul Lucian Rus







3.100 km în 62 de zile. Cipri, Cristina și Levi au parcurs pe bicicletă distanța dintre Tenerife și Deva. Totul a început acum două luni, pe 12 mai, într-un port din Cadiz. Au ținut un jurnal online,Vagabonzi cu Obiective, în care au povestit prin ce au trecut până au ajuns la Deva.

Decizia de a porni mai importantă decât destinația

Spun că dacă povestea lor i-a făcut pe unii dintre urmăritori să-și ia bicicleta din garaj și să iasă măcar cinci kilometri, înseamnă că deja și-au atins un scop. “Pentru că mai important decât destinația e decizia de a porni”, spun Cipri, Cristina și Levi.

Inițiativa lor de a parcurge peste 3.000 de kilometri cu un copil de 12 ani a părut multora nebunească. Cipri și Cristina au vrut însă ca Levi să primească însă adevărate lecții de viața pe parcursul acestui drum. Una dintre lecțiile înțelese e că părinții săi nu spun doar că "viața e o aventură", ci și trăiesc așa.

"Unele lucruri nu se explică, se trăiesc, se duc cu tine toată viața”

Pe 12 Iulie, când au intrat în România pe la Turnu, s-au împlinit exact două luni “ de când am coborât din feribot, în Cadiz, cu bicicletele încă curate, cu bagajele aranjate perfect și cu entuziasmul de început. Am pornit fără garanții, doar cu ideea că unele lucruri trebuie făcute, chiar dacă nu ești sigur că poți", spun temerarii bicicliști.

Experiența a fost una intensă. "Două luni mai târziu, cu peste 3.000 de kilometri în coapse, cu lanțuri stricare, șapte pene, un ghidon rupt, căzături, lovituri, haine ude, seri în care nu mai voiam să filmăm nimic și dimineți în care niciunul nu zicea nimic în primii zece kilometri, iată-ne aici. În România. Și nu știm cum să explicăm exact ce simțim. Poate pentru că e prea mult și prea adânc. Poate pentru că unele lucruri nu se explică, se trăiesc, se duc cu tine toată viața”. Două zile mai târziu au ajuns la Deva. Acolo unde au fost așteptați chiar de primarul Lucian Ioan Rus și în aplauzele prietenilor lor de la „O bicicletă pe zi”.Care de mai mulți ani promovează mersul pe două roți.

Primiți de primarul Devei pentru a sărbători curajul de a demonstra că se poate

“Cipri, Cristina și Levi – povestea unui tip de curaj care sparge, cumva, liniștea standardizării comportamentului uman.După mai bine de 60 de zile de călătorie cu bicicleta, plecând din Tenerife, au ajuns la Deva.I-am primit cu bucurie, mai ales că doamna Cristina este originară din Deva”, a spus primarul Devei.

În medie, cei trei bicicliști au parcurs 80 de kilometri pe zi. Pedalând atât cât i-au ținut picioarele. După ce au lăsat în urmă Peninsula Iberică, au traversat Franța, Elveția, Germania, Austria, Ungaria.

O familie care a decis că e mai important să încerci decât să știi sigur dacă vei reuși

Au trecut pe lângă : Ebru, Sena, Doubs, Rin… A urmat Dunărea și, apoi, Mureșul.Cristina, Ciprian și Levi nu sunt sportivi de performanț. Nici aventurieri de meserie. Ci o familie obișnuită care a ales să iasă din rutină și „să trăiască mai prezent, mai curajos și mai aproape unii de alții”.

„Suntem doi oameni normali, eu 47 ani, Cristina 44 ani, și un băiat de 12 ani care ne ține ritmul. Sau noi pe al lui. Nu suntem sportivi de performanță. Nici influenceri de lifestyle. Suntem doar o familie care a decis că, la un moment dat, în viață e mai important să încerci decât să știi sigur dacă vei reuși”, a povestit Ciprian, Cristina și Levi.

Adevărata anduranță nu e în mușchi. E în minte

Drumul a fost plin de provocari. Cea mai mare dintre ele a fost accidentul suferit de Levi. O cordelină, cu care era prinsă pe bicicletă mingea de baschet a băiatului, s-a desprins. Și i-a ricoșat în ochiul stâng. Atunci Cristina și Cipri au simțit că le „fuge pământul de sub picioare”. Levi și-a revenit însă rapid.

"Când ne uităm în urmă, ni se pare aproape ireal ce am reușit. Nu pentru că am făcut ceva imposibil, ci pentru că am dovedit că se poate. Se poate să pleci dintr-un colț al Europei și să ajungi în altul cu forța propriei voințe. Se poate să călătorești în familie. Folosindu-ți doar picioarele. Se poate să nu te lași când îți vine să te oprești. Se poate să te adaptezi. Să schimbi traseul. Să nu te frustrezi, ci să spui: „Asta e, aici ne învățăm lecțiile”. Se poate să-ți păstrezi bucuria chiar și când planurile se strică. Adevărata anduranță nu e în mușchi. E în minte. În decizia zilnică de a continua. Adevărata consecvență nu e rigidă. E flexibilă, dar determinată. Adevărata adaptare nu e despre compromis, ci despre evoluție”, au mărturisit Ciprian, Cristina și Levi. Ei vor face drumul întors Deva-Tenerife într-o rulotă.