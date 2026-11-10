Admiterea la școlile de top din România a devenit o investiție costisitoare pentru tot mai multe familii, care ajung să cheltuiască mii de lei pe meditații și pregătire suplimentară. Unii părinți au declarat că au plătit peste 10.000 de lei pentru pregătirea copiilor care au dorit să intre în clasa a V-a la Colegiul Național Grigore Moisil.

Presiunea pentru obținerea unui loc într-o instituție de învățământ prestigioasă începe, în anumite cazuri, încă din clasa a III-a. Pregătirea suplimentară la matematică, participarea la concursuri și exercițiile menite să dezvolte viteza de rezolvare au devenit parte din programul unor elevi cu mult înaintea examenelor de admitere.

Potrivit informațiilor, unele familii au ajuns să aloce peste 10.000 de lei pentru pregătirea copiilor care urmăresc un loc în clasa a V-a la Colegiul Național Grigore Moisil.

Sumele sunt direcționate în principal către lecții particulare, cursuri suplimentare și pregătire specializată pentru probele de admitere. Matematica ocupă un loc important în acest proces, iar elevii sunt încurajați să participe și la concursuri care le pot dezvolta capacitatea de a rezolva rapid și corect problemele.

Pentru părinți, pregătirea începe uneori cu ani înaintea examenului propriu-zis. Această abordare reflectă competiția pentru locurile disponibile în școlile considerate printre cele mai bune din țară.

Concurența pentru locurile din clasa a V-a este organizată printr-un concurs de selecție, atunci când numărul candidaților înscriși depășește numărul de locuri aprobate.

Potrivit procedurii publicate de Colegiul Național „Grigore Moisil” din București, pentru anul școlar 2026-2027 au fost prevăzute două clase a V-a, fiecare cu câte 28 de elevi. Astfel, numărul total de locuri este de 56.

Candidații susțin probe la limba și literatura română și matematică. Subiectele sunt elaborate de profesori ai colegiului, iar evaluarea este realizată de comisii de specialitate desemnate de conducerea instituției.

Acest sistem de selecție îi determină pe unii părinți să înceapă pregătirea copiilor cu mult înaintea perioadei de înscriere. Pentru elevi, familiarizarea cu tipurile de exerciții și rezolvarea subiectelor în condiții de timp limitat pot deveni obiective constante în pregătirea școlară.

În mod tradițional, părinții apelează la profesori particulari mai ales în clasa a VIII-a, înaintea Evaluării Naționale, și în clasa a XII-a, înaintea examenului de Bacalaureat.

În cazul admiterii în colegiile care organizează selecție pentru clasa a V-a, pregătirea poate începe însă mult mai devreme. Potrivit specialiștilor citați de RO Times, unii copii participă la cursuri suplimentare încă din clasa a III-a.

Matematica este una dintre disciplinele pentru care se solicită frecvent pregătire individuală. Participarea la concursuri școlare completează, în unele cazuri, programul de studiu, oferindu-le elevilor ocazia să lucreze cu probleme de dificultate diferită și să își testeze cunoștințele.

Extinderea pregătirii pe mai mulți ani presupune însă un efort financiar constant pentru familie. Costurile nu se limitează la plata ședințelor de meditații, ci pot include cursuri organizate în grup, materiale auxiliare și participarea la programe educaționale suplimentare.

Cheltuielile de peste 10.000 de lei menționate de unii părinți arată cât de costisitoare poate deveni pregătirea pentru admiterea într-un colegiu căutat. În condițiile în care lecțiile suplimentare pot începe cu câțiva ani înaintea examenului, investiția financiară se acumulează treptat.

Accesul la pregătire particulară poate crea și diferențe între elevi, în funcție de posibilitățile materiale ale familiilor. În timp ce unii copii beneficiază de cursuri individuale și programe suplimentare, alții se pregătesc exclusiv prin activitățile desfășurate la școală.

Admiterea la Colegiul Național „Grigore Moisil” ilustrează presiunea pe care competiția pentru locurile din școlile apreciate o poate exercita asupra elevilor și părinților. Pregătirea timpurie și costurile asociate au devenit preocupări importante pentru familiile care urmăresc un parcurs școlar într-o instituție de prestigiu.