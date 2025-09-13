Pensii militare. Moșteanu a detaliat calendarul până la 65 de ani și ajustările legale

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că zvonurile privind pensiile militarilor, în special legate de majorarea vârstei de pensionare, sunt „o discuție care se tot rostogolește în spațiul public”. „Legea privind pensionarea militară a fost trecută în 2023, ca jalon în PNRR”, a precizat oficialul, în cadrul emisiunii „Insider Politic” de la Prima TV, subliniind că ajustările vizează doar anumite deduceri pentru tipuri speciale de serviciu, nu vârsta propriu-zisă.

Întrebat dacă militarii ar putea ajunge la aceleași modificări ca magistrații, Moșteanu a explicat că legislația adoptată anul trecut prevede deja un calendar clar. „Până în 2030 este 60 de ani, iar până în 2035 se ajunge gradual la 65 de ani. Aceasta este legea în vigoare”, a spus ministrul.

El a adăugat că există situații în care ofițerii pot beneficia de deduceri pentru anumite perioade de activitate, ceea ce le permite să iasă mai devreme la pensie. „Discuția e la aceste deduceri, nu la vârstă, cred”, a subliniat Ionuț Moșteanu.

Oficialul a atras atenția că o modificare bruscă ar putea afecta întregul sistem de apărare. „„Avem o lege din 2023 care este jalon PNRR, care mai mult pune nişte condiţii speciale pentru cei pe care legea în 2023 i-a prins să zic pe drum şi a zis ”OK, mai rămâneţi până în 2028”. Ar fi foarte grav să depopulăm un sistem atât de specific cum este sistemul naţional de apărare că aici vorbesc şi de armată, vorbesc şi de Ministerul de Interne şi de servicii pentru că dacă îţi pleacă brusc foarte mulţi din zona de comandă când sunt în maturitatea funcţiei, ai o problemă ani de zile după aia. Nu e vorba doar anul ăsta sau anul viitor, ai o problemă ani de zile, se creează o gaură în tot sistemul şi asta nu poate fi acoperită uşor”, a mai punctat Ministrul Apărării.

Moșteanu a fost întrebat și despre poziția sa față de pensiile speciale, având în vedere declarațiile critice din perioada când era în opoziție. El a răspuns că este „o chestiune de nuanță”: „Ele se cheamă pensii militare de serviciu. Este o pensie care nu este pe contributivitate. Pensia medie în sistemul militar e 5300 de lei”.

Ministrul a recunoscut că media este peste cea din sistemul civil, dar a insistat asupra diferențelor.

„Este peste pensia medie civilă, dar vorbim despre alt tip de muncă și de restricțiile pe care le au cei care servesc patria. Eu cred că s-a ajuns la un echilibru cu legea din 2023. Orice schimbare ar crea din nou neliniști și ar aduce neclarități”, a spus Moșteanu.

Oficialul a explicat că menținerea stabilității este esențială pentru cei care fac parte din sistem. „Orice modificare cred că ar crea din nou nelinişti şi ar aduce la neclarităţi, putem discuta totul dând o perspectivă foarte, foarte clară celor care sunt acum în sistem, celor care trebuie să intre şi vor o perspectivă clară pe parcursul întregii cariere, dar din nou, discuţia asta trebuie să fie cu toată lumea la masă şi cu toate cărţile pe masă”, a afirmat ministrul Apărării