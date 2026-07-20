Dincolo de cariera muzicală și succesul de pe scenă, Pavel Stratan se declară un tată mândru. Îndrăgitul artist spune că atât Cleopatra, cât și Cezar au moștenit câte ceva din pasiunile și valorile pe care a încercat să le transmită în familie. Dacă fiul său, Cezar, are aceeași pasiune pentru sport, Cleopatra a moștenit creativitatea și pasiunea pentru versuri.

Pavel și Cleopatra Stratan împărtășesc o pasiune comună pentru scris și compunerea versurilor. Cei doi obișnuiesc să își ceară reciproc părerea atunci când lucrează la piese noi, iar colaborarea dintre ei a devenit o parte firească a procesului creativ.

Cleopatra mărturisește că scrisul ocupă un loc important în viața sa și că versurile sunt cea mai bună modalitate prin care își exprimă emoțiile.

„Scrisul și compusul versurilor sunt pasiunea noastră comună! Ne consultăm mereu reciproc atunci când compunem ceva. Versurile fac parte din ADN-ul meu și sunt strâns legate de muzică. M-au ajutat atât de mult în dezvoltarea mea creativă și simt că pun o parte din mine pe foaie atunci când scriu”, a spus artista.

Ea a adăugat că a încercat și proza, însă nu a atras-o la fel de mult.

La rândul său, Pavel Stratan spune că pasiunea pentru versuri îl însoțește încă din copilărie.

„Și eu am fost foarte pasionat de versuri când eram mic. Citeam și iubeam poeziile lui Eminescu. Mi-au plăcut mereu jocurile de cuvinte și simplitatea, iar Cleopatra mi-a moștenit aceste aspecte”, a afirmat artistul pentru Viva.

Artistul spune că fiecare dintre copiii săi are trăsături diferite, iar acestea îl bucură.

Potrivit lui Pavel Stratan, Cezar duce mai departe pasiunea pentru sport.

„Cezar, pe de altă parte, a moștenit pasiunea pentru sport. M-am modelat din tinerețe să devin un tată exemplu pentru copiii mei și să am calități de care să fiu mândru că le-au moștenit”, a declarat cântărețul.

Întrebată ce abilitate și-ar dori să mai preia de la tatăl său, Cleopatra a răspuns cu umor că singurul lucru care îi lipsește este talentul de a cânta la chitară.

„În afară de cântatul la chitară, cred că le-am luat pe toate. M-am gândit la un moment dat să învăț să cânt și eu la chitară, dar prefer să mă acompanieze el”, a spus artista.

Cei doi artiști lucrează în prezent la albumul „Scena Vieții”, un proiect realizat cu ocazia aniversării a 20 de ani de carieră.

„Le pregătim piesele din albumul nou «Scena Vieții» – piese motivaționale despre viață, copilărie, putere, visuri și recunoștință. Este un album foarte special pentru mine, mai ales că marchează aniversarea celor 20 de ani de carieră proprie”, a explicat Cleopatra Stratan.

Pavel Stratan spune că albumul reprezintă un cadou atât pentru familia lor, cât și pentru publicul care le este alături de-a lungul anilor.

„Albumul «Scena Vieții» este cel mai frumos cadou aniversar pe care ni-l putem face atât nouă, cât și publicului care ne ascultă muzica de atâția ani. O parte din piesele albumului sunt remake-uri ale pieselor mele mai vechi, cărora Cleopatra le-a dat o nouă viață”, a declarat artistul.