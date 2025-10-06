Monden

Cleopatra Stratan îşi sărbătoreşte ziua de naştere. Cum a fost felicitată de apropiaţi

Cleopatra Stratan îşi sărbătoreşte ziua de naştere. Cum a fost felicitată de apropiaţi
Republica Moldova. Cunoscută interpretă Cleopatra Stratan a împlinit luni, 6 octombrie, 23 de ani.

Vedeta a fost felicitată de soţ, părinţi, frate şi prieteni, sărbătorind într‑un mod festiv și intim.

„La mulți aaaaaaaaaaani, frumusețea pământului!”

Felicitările au venit de dimineaţă. Cleopatra Stratan a suflat lumânările de pe tort, iar cei dragi s‑au adunat în jurul ei și i‑au cântat „La mulți ani”.

Cei dragi nu au ezitat să o felicite pe cântăreaţă şi pe reţele. Soţul artistei,  Edward Sanda, i-a transmis o felicitare pe reţele, afişând fotografia lor împreună. La mulți aaaaaaaaaaani , frumusețea pământului! Îți mulțumesc că-mi faci viața frumoasă și dulce în fiecare zi ! Te iubesc de nu mai știu de mine!”, a scris Edward Sanda.

Edward Sanda şi Cleopatra Stratan

Edward Sanda şi Cleopatra Stratan/ Sursa foto: Facebook/ Edward Sanda

Tatăl tinerei vedete, cântăreţul Pavel Stratan, a avut o felicitare deosebită pentru fiica sa. Artistul a făcut un videoclip cu crâmpeie din copilăria şi activitatea scenică a Cleopatrei. ,,La mulţi ani, scumpa noastră Cleo!", i-a urat artistul ficei.

Pe scenă de la trei ani

Cleopatra Stratan la 6 octombrie 2002 la Chișinău. Împreună cu părinţii, s-a stabilit cu traiul la Bucureşti. Pentru prima dată vocea micuţei Cleopatra a răsunat în cel de-al treilea album al lui Pavel Stratan, pe melodia „Mama”. Pe scenă, pentru prima oară, a urcat în toamna anului 2005. Iar la 15 iulie 2006, a lansat prima sa piesă, „Ghiță” . Care a făcut-o faimoasă la vârsta de doar trei ani.

Primul album, intitulat „La vârsta de 3 ani” a fost prezentat de Cleopatra pe 20 august 2005. Atunci micuţa Cleopatra a susținut și primul ei concert live, cântând 20 de piese timp de două ore.Albumul a primit Discul de Platină și Discul de Diamant.

În anul 2008 și-a lansat propria păpușă. Dar a mai scos încă un album, întitulat „La vârsta de 5 ani”. În 2009 a fost inclusă în topul copiilor minune, de site-ul oddee.com, pe poziţia a patra.

Copilul din Cartea Recordurilor

Cleopatra Stratan a intrat în Cartea Recordurilor de șase ori. A atins următoarele recorduri: cel mai tânăr artist care a lansat un album de succes, cel mai tânăr interpret care a susținut un concert live timp de două ore în fața unui public numeros, cel mai tânăr interpret care a avut un hit no 1 la nivel național, cel mai tânăr interpret care a obținut trei premii MTV, cel mai tânăr cântăreț de succes, cel mai bine plătit artist care a primit 10.000 de euro pentru o singură piesă.

A urmat o pauză de câţiva ani. Apoi, în 2017, a revenit printr-o colaborare alături de fratele ei, Cezar, la melodia „MAMI”. În anul 2018 a lansat single-ul „Te las cu inima”.

Alături de soţul ei Edward Sanda, Cleopatra Stratan a lansat piesele „Pupă-mă”, „Eu m-am pierdut”, „La ușa mea”, „Dragoste, vă rog „Cel puțin o veșnicie”, „Vorba de tine”, „În dreapta mea” și „Vremea de iubit”, „M-ai îndrăgostit”.

