Patru semne din zodiacul chinezesc – Maimuța, Cocoșul, Câinele și Mistrețul – ar putea intra într-o perioadă mai favorabilă după marți, 25 august 2026, potrivit interpretărilor astrologice bazate pe calendarul chinezesc.

Ziua de 25 august este descrisă ca o „Zi de Închidere” cu influența elementului Metal, într-o perioadă asociată Lunii Maimuței de Foc și Anului Calului de Foc.

În astrologia chineză, o astfel de combinație este interpretată simbolic ca un moment al concluziilor, al desprinderii de situații care și-au încheiat rolul și al pregătirii pentru un nou început.

Pentru nativii Maimuță, perioada de după 25 august poate aduce sentimentul că un capitol important se încheie și face loc unor oportunități noi.

O situație care a rămas mult timp în incertitudine poate primi, în cele din urmă, un răspuns. Accentul se mută de la întrebarea „ce s-ar fi întâmplat dacă?” la ceea ce urmează concret.

Interpretarea astrologică sugerează că Maimuța va fi mai puțin preocupată de deciziile din trecut și mai atentă la posibilitățile care apar în prezent. Curiozitatea și dorința de a explora variante noi ar putea deveni principalele motoare ale acestei perioade.

Pentru Cocoș, 25 august poate marca momentul unei clarificări necesare. Problemele care au fost evitate sau situațiile care au complicat inutil viața pot fi privite mai direct.

Influența simbolică a elementului Metal este asociată, în acest caz, cu luciditatea și capacitatea de a lua poziție. Nativii Cocoș ar putea deveni mai hotărâți atunci când vine vorba despre lucrurile pe care nu le mai acceptă.

Perioada poate aduce și o schimbare importantă în relațiile cu cei din jur. Cocoșul ar putea renunța la responsabilități care nu îi aparțin și ar putea decide să nu mai rezolve problemele create de alte persoane.

Această delimitare este interpretată ca o modalitate de a face mai mult loc propriilor obiective și de a reduce presiunea acumulată în timp.

Pentru nativii Câine, schimbarea ar putea fi legată de muncă, pasiuni sau activități care, în ultima perioadă, și-au pierdut din atractivitate.

După 25 august, o sarcină eliminată din program sau o obligație care se încheie poate schimba semnificativ ritmul de zi cu zi. O activitate percepută anterior ca obositoare ar putea deveni din nou interesantă.

Interpretarea astrologică vorbește despre o perioadă în care responsabilitatea și satisfacția personală pot începe să se completeze mai bine. Nativii Câine pot redescoperi plăcerea de a învăța, de a crea și de a obține rezultate concrete.

În același timp, această perioadă poate aduce o mai bună conștientizare a propriei valori și o apreciere mai clară din partea celor din jur.

Pentru Mistreț, tema principală este echilibrul dintre grija pentru ceilalți și atenția acordată propriei persoane.

Nativii acestei zodii sunt descriși în astrologia chineză ca persoane generoase și dispuse să ofere sprijin. Totuși, relațiile în care efortul nu este reciproc pot deveni obositoare în timp.

După 25 august, Mistrețul ar putea decide să stabilească limite mai clare. Nu este vorba despre renunțarea la generozitate, ci despre reducerea situațiilor în care oferă mai mult decât primește.

Această schimbare poate aduce mai mult timp pentru odihnă, preocupări personale și îngrijire de sine. În același timp, distanțarea temporară poate face ca oamenii din jur să observe mai clar contribuția și importanța Mistrețului în relațiile lor.

Tema comună pentru cele patru semne este încheierea unor situații care și-au consumat energia și crearea unui spațiu pentru schimbări.

În interpretările bazate pe calendarul chinezesc, o „Zi de Închidere” nu este asociată neapărat cu pierderi, ci cu finalizarea unor etape. Pentru Maimuță, Cocoș, Câine și Mistreț, această perioadă poate însemna mai multă claritate, limite mai bine definite și o atenție mai mare acordată direcției personale.