Parlamentul României, iluminat în culorile drapelului ucrainean. Se împlinesc patru ani de război

Parlamentul României marchează patru ani de la începutul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei printr-un gest simbolic de solidaritate, urmând ca, marți seară, clădirea legislativului să fie iluminată în culorile drapelului ucrainean, iar steagul Ucrainei să fie arborat în fața instituției.

„Faţada principală a Palatului Parlamentului, dinspre Piaţa Constituţiei, va fi iluminată marţi în culorile drapelului ucrainean, începând cu ora 18:00, iar drapelul ucrainean va fi arborat, în aceeaşi zi, în faţa Parlamentului României. Instituţia se alătură, astfel, altor state din lume care vor comemora, la această dată, printr-un gest de solidaritate comun, victimele războiului”, a anunțat Camera Deputaților într-un comunicat de presă.

Tot în acest context, luni, la debutul ședinței de plen programate la ora 16:00, parlamentarii vor păstra un moment de reculegere în memoria cetățenilor ucraineni care și-au pierdut viața în conflict.

Data de 24 februarie marchează patru ani de la momentul în care Federația Rusă a declanșat războiul de agresiune împotriva Ucrainei, conflict care continuă să producă efecte dramatice atât pe front, cât și în rândul populației civile.

În tot acest interval, confruntările armate au generat pierderi semnificative de ambele părți. Forțele ucrainene au pierdut peste 11.000 de unități de tehnică militară, printre care aproximativ 5.596 de tancuri și blindate, 194 de avioane și 42 de nave.

Estimările arată că pierderile cumulate ale celor două armate se apropie de aproximativ două milioane, incluzând zeci de mii de decese confirmate și un număr foarte mare de răniți. Totuși, cifrele exacte sunt dificil de verificat, în contextul informațiilor contradictorii furnizate de părțile implicate.

Dincolo de datele militare, consecințele asupra populației civile rămân dramatice. Doar în 2025, cercetătorii au semnalat o creștere cu 26% a victimelor civile provocate de violența explozivă. În urma atacurilor asupra zonelor urbane și a infrastructurii critice, 2.248 de civili au fost uciși, iar 12.493 au fost răniți.

Conflictul continuă să afecteze profund nu doar Ucraina, ci și echilibrul regional și economic. Costurile anuale ale războiului pentru Rusia sunt estimate la peste 250 de miliarde de euro, impact care pune presiune asupra bugetului federal și asupra economiei în ansamblu. În același timp, economia rusă se confruntă cu o creștere lentă, sancțiuni severe, inflație și dificultăți în sectoarele economice esențiale.

În plan geopolitic, Europa și-a consolidat coeziunea, iar Ucraina și-a întărit capacitatea militară și instituțională, în pofida atacurilor repetate. La patru ani de la izbucnirea războiului, negocierile sunt în curs, însă perspectiva unei păci durabile rămâne, deocamdată, îndepărtată.