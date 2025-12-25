Papa Leon, mesajul din noaptea de Crăciun: Dacă nu există loc pentru om, nu există loc pentru Dumnezeu

În cadrul primei sale liturghii de Crăciun în calitate de Suveran Pontif, Papa Leon a transmis un mesaj puternic celor 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume. Acesta a subliniat că povestea nașterii lui Iisus într-un grajd trebuie să servească drept un avertisment modern: refuzul de a-i ajuta pe săraci și pe străini este, în esență, un refuz adresat lui Dumnezeu.

Miercuri seară, în Basilica Sfântul Petru, Papa Leon a condus slujba solemnă de Ajunul Crăciunului, transformând predica sa într-un manifest pentru demnitatea umană. „Pe pământ nu este loc pentru Dumnezeu dacă nu este loc pentru persoana umană. A-l refuza pe unul înseamnă a-l refuza pe celălalt”, a declarat Suveranul Pontif în fața celor aproximativ 6.000 de credincioși prezenți în interiorul basilicii Sf. Petru.

Papa Leon, în vârstă de 70 de ani, este primul papă din istorie născut în Statele Unite ale Americii. Ales în luna mai a anului 2025 pentru a-i succeda regretatului Papă Francisc, Leon și-a stabilit deja prioritățile pontificatului: grija pentru migranți și combaterea sărăciei.

În timpul serviciului religios, acesta a criticat dur „economia distorsionată” care transformă ființele umane în simple mărfuri. De asemenea, Suveranul Pontif nu a ezitat să abordeze teme politice sensibile, reiterând criticile sale la adresa măsurilor represive împotriva imigranților promovate de președintele Donald Trump. Citându-l pe regretatul Papă Benedict al XVI-lea, Leon a deplâns faptul că lumea modernă pare să fi uitat de copii, de cei săraci și de străini.

„Acolo unde este loc pentru persoana umană, este loc pentru Dumnezeu. Chiar și un grajd poate deveni mai sacru decât un templu”, a adăugat Papa.

În ciuda unei ploi abundente care a lovit capitala Italiei, aproximativ 5.000 de pelerini s-au adunat în Piața Sfântul Petru pentru a urmări slujba pe ecrane gigant. Într-un gest neașteptat de empatie, Papa Leon a ieșit afară înainte de începerea Liturghiei pentru a-i saluta pe cei aflați sub umbrele și pelerine, transmite Vatican News.

„Vă admir și vă respect. Vă mulțumesc pentru curajul și dorința voastră de a fi aici în această seară, în ciuda vremii”, le-a transmis acesta credincioșilor, demonstrând stilul apropiat de oameni care i-a marcat primele luni de mandat.

Programul festivităților continuă astăzi, 25 decembrie. Suveranul Pontif va celebra Liturghia de Crăciun, urmată de tradiționalul mesaj și binecuvântare „Urbi et Orbi” (către cetate și către lume), transmise de la balconul central al Basilicii Sfântul Petru.