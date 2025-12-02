Ozana Barabancea, de nerecunoscut. Câte kilograme a pierdut

Ozana Barabancea a trecut, în ultimele luni, printr-o schimbare vizibilă. Jurata de la „Te cunosc de undeva” a afirmat că a revenit la silueta din liceu, după ce a reușit să slăbească un număr mare de kilograme. „Transformarea mea a început anul acesta la data de 1 aprilie”, a spus vedeta, pentru viva.ro.

Jurata de la „Te cunosc de undeva” a declarat că și-a început transformarea pe 1 aprilie și că, de atunci, a reușit să slăbească un număr mare de kilograme, lucru care o face „extrem de fericită”.

„Cel mai mult am avut 102 kilograme și acum am 65 de kilograme. Am slăbit 37 de kilograme. Deci, se poate. Îmi doresc să mai scap de încă 2 kilograme și apoi încep să mă mențin”, a spus vedeta.

Ozana Barabancea a renunțat la zahăr și urmează un program Metabolika, care o ajută să adopte o alimentație echilibrată. Din 1 aprilie până în prezent, a trecut printr-o schimbare vizibilă, iar mulți dintre cei care o întâlnesc sunt surprinși de felul în care arată.

„Am renunțat la zahăr și la mâncarea care îmi făcea rău. Am ales să nu mai mănânc ceea ce îmi făcea rău. Acum urmez un program care m-a ajutat să topesc aceste kilograme și să redevin persoana care are greutatea din liceu. Pentru că am ajuns să încap în rochiile din liceu, pe care le-am păstrat cu mare drag, deși nu mai visam să ajung să le port vreodată. Am rochii din 1987 și iată că a venit momentul să le îmbrac. M-am întors în timp. M-am filmat cu vreo două dintre ele și le-am arătat și prietenilor virtuali”, a mai spus aceasta.

Ozana Barabancea a mai afirmat că urmează un stil de alimentație echilibrat și atent calculat și că, până acum, a reușit să rămână disciplinată. Artista a mai adăugat că a ajuns să se considere frumoasă, o percepție pe care nu o avut-o în trecut.

„Acum mănânc porționat, echilibrat, îmbunătățit cu 16 grame de proteine per masă, iar carbohidrații sunt foarte inteligent calculați. Eu am fost foarte disciplinată până acum. Nu e ușor, dar am rezistat până acum de la 1 aprilie. Am aportul de nutrienți necesar. Sunt mai energică și fericită. În același timp pot să vă declar că mă simt foarte frumoasă”, a mai spus aceasta.