Politica ONG-urile și influența lor în conducerea USR. Cine a avut de câștigat







Liderii USR promovează un discurs puternic despre austeritate, însă unele ONG-uri și firme asociate acestora continuă să primească finanțări din fonduri publice. Printre acestea se numără organizații legate de Cristian Ghinea, Cătălin Drulă și Vlăduț Voiculescu.

Legături și influențe ale ONG-urilor în conducerea USR-PLUS

Cristian Ghinea a fost ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, dar a fost implicat în mai multe ONG-uri. La început, el a fost finanțat de fundațiile lui George Soros, care i-au susținut și studiile de masterat la Londra.

El a arătat această preferință pentru ONG-uri prin ierarhizarea făcută de ministrul ONG-ist, celor care pot aplica pentru PNRR: „Este nevoie de implicarea reprezentanților ONG. Ai societății civile și mediului de afaceri în discuții reale și transparente. PNRR este, cu toate aceste proiecte ce vor fi incluse, șansa reală pentru modernizarea României”, potrivit realitateatv.net.

Cei trei miniștri USR-PLUS, Cristian Ghinea (Investiții și Proiecte Europene), Vlad Voiculescu (Sănătate) și Cătălin Drulă (Transporturi), au în comun experiența în mediul ONG, care le-a influențat parcursul politic.

Aceștia au adus în instituțiile pe care le conduc colaboratori din organizațiile în care au activat și au promovat priorități specifice acestor ONG-uri, care nu coincid întotdeauna cu atribuțiile oficiale ale funcțiilor ocupate.

Cristian Ghinea a activat în mai multe ONG-uri

Cristian Ghinea, absolvent al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), a activat în mai multe ONG-uri finanțate de fundațiile lui George Soros, precum Freedom House-SAR, APADOR-CH și Centrul pentru Jurnalism Independent.

În perioada 2007-2008, a urmat un program de masterat la London School of Economics, iar pe pagina sa de Wikipedia se arătă: „Bursa care îi finanţase acest studiu prevedea întoarcerea sa în România şi implicarea pentru o perioadă minimă de timp în activităţi ale sectorului civic”.

Această condiție a fost respectată, iar Ghinea s-a implicat activ în promovarea valorilor învățate în timpul studiilor, potrivit sursei menționate anterior.

Influența ONG-ului lui Cătălin Drulă în infrastructură și politică

Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, este fondatorul Asociației Pro Infrastructură, un ONG activ în domeniul infrastructurii din România. Organizația a fost finanțată de fundații asociate miliardarului Soros. În timpul mandatului său, Drulă a renunțat la proiectul metroului Băneasa–Aeroportul Otopeni, decizie care a provocat pierderi de sute de milioane de euro.

În plus, ONG-ul său a preluat un rol important în cadrul ministerului pe care l-a condus, fiind implicat în gestionarea anumitor activități ale instituției.

ONG-ul condus de Cătălin Drulă a avut o influență semnificativă încă din momentul înființării, în 2015. Organizația a fost invitată, alături de alte ONG-uri, la o consultare cu fostul președinte Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, după căderea Guvernului PSD-Ponta, în contextul tragediei de la clubul Colectiv. Această întâlnire a vizat formarea unui nou guvern, care a devenit Guvernul Dacian Cioloș.

Drulă, consilierul personal al lui Cioloș

Cătălin Drulă a făcut parte din echipa guvernamentală condusă de Dacian Cioloș, ocupând poziția de consilier personal al premierului pe probleme de infrastructură. În 2016, Drulă s-a înscris în USR și a fost ales deputat pe listele partidului.

Asociația Pro Infrastructură, ONG-ul fondat de Drulă, s-a dezvoltat financiar și tehnic, inclusiv prin achiziționarea de drone pentru monitorizarea lucrărilor de infrastructură din țară.

Dar studiile lui Drulă nu au nici o legătură cu infrastructura. Acesta a absolvit o universitate de IT din Toronto, Canada. Tatăl său a fost unul dintre șefii firmei Felix Telekom, activă în domeniul IT în anii ’90, o perioadă în care afacerile IT erau, potrivit unor informații apărute în presă, influențate de persoane din serviciile secrete.

Voiculescu și influența ONG-ului MagiCamp

Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății între decembrie 2020 și aprilie 2021, este în prezent urmărit penal pentru abuz în serviciu în dosarul achiziției vaccinurilor anti-Covid. Înainte de mandat, a condus ONG-ul MagiCamp, dedicat copiilor bolnavi de cancer, organizație care i-a adus vizibilitate publică și i-a facilitat accesul în politică.

Proiectul ONG-ului condus de acesta a beneficiat de susținerea unor personalități publice, printre care Melania Medeleanu, Maia Morgenstern și Pavel Bartoș. De-a lungul anilor, organizația a atras donații semnificative, depășind 100 de milioane de lei proveniți din SMS-uri, precum și finanțări din partea companiilor care au redirecționat impozitele și a unor sponsori importanți, potrivit romaniatv.net.