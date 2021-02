Ministrul USR al Transporturilor, Cătălin Drulă, costă foarte scump România. Aruncă la coș proiectul metroului Băneasa-Aeroportul Otopeni provocând pierderi României de sute de milioane de euro. În schimb, ONG-ul său pe care l-a adus în fruntea ministerului conduce instituția. Primul pas. Un ONG dotat, care l-a propulsat rapid pe tânărul progresist în sferele înalte ale puterii.

Este o realitate, nu o scenă caraghioasă dintr-un film. Pentru că efectele deciziilor care se stabilesc zilele acestea în minister față de proiectele de investiții provoacă blocaje în dezvoltarea infrastructurii, crize financiare și conflicte diplomatice. Caz concret și de actualitate: proiectul liniei de metrou București-Aeroportul Otopeni cunoscut sub denumirea oficială, Tronsonul M6.

ONG-ul progresistului Drulă, finanțat de progresistul George Soros

Cine este Cătălin Drulă. Un șef de ONG bine înzestrat financiar. În anul 2015 fondează împreună cu mai mulți parteneri Asociația Pro Infrastructură. Organizație a societății civile care s-a numărat printre alte ONG-uri cunoscute din România ca fiind finanțate de miliardarul american George Soros, potrivit dezvăluirilor din EVZ, preluate de toate mass-media. Autodefinit ca persoană de stânga, George Soros se numără printre principalii promotori la nivel mondial ai curentului politic progresist, denumit și neo-marxist. Curent profilat politic în România prin Alianța USR-PLUS.

Datorită ONG-ului său, Drulă ajunge să fie invitat la Cotroceni

Influența ONG-ului condus de Cătălin Drulă s-a remarcat chiar din anul înființării, 2015. Drept urmare, a fost invitat alături de alte organizații non-guvernamentale la Cotroceni, la o întâlnire cu președintele Iohannis convocată după căderea Guvernului PSD-Ponta, în urma tragediei de la clubul Colectiv. Șeful statului a chemat atunci ONG-urile considerate reprezentative pentru a se consulta cu acestea referitor la formarea unui nou Guvern. Care a și fost numit la scurt timp. Guvernul Dacian Cioloș.

Următorul pas: consilier personal al premierului Dacian Cioloș

Cătălin Drulă a făcut parte din acea echipă guvernamentală. A devenit consilierul personal al premierului Cioloș pe probleme de infrastructură.

Cu un ONG consolidat financiar chiar din anul înființării și cu o intrare în politică umăr la umăr cu un premier, Cătălin Drulă se poate numi un tânăr norocos în comparație cu mulți alți tineri. Pasul următor l-a făcut în anul 2016. S-a înscris în USR-ul condus atunci de Nicușor Dan, a candidat pe listele partidului și a intrat în Parlament ca deputat.

ONG-ul a prosperat alături de creator. S-a dotat cu drone care monitorizau lucrările de infrastructură din țară, care începeau greu și nu se mai terminau deloc.

Studii în IT făcute la Toronto, finanțate de tatăl său, șef al unei firme de IT

Studiile lui Drulă nu au nici o legătură cu infrastructura. Acesta a absolvit o Universitate de IT din Toronto, Canada. A avut noroc. Tatăl său se număra printre șefii firmei Felix Telekom, implicată la începutul anilor 90 în afaceri IT. Afacerile din IT în acea perioadă erau demarate de persoane provenind din serviciile secrete, conform informațiilor din industria respectivă, apărute în presă.

L-a ajutat pe Dan Barna să îl înlăture pe Nicușor Dan din șefia partidului pe care l-a creat

Cariera tânărului norocos Drulă în USR s-a construit în jurul lui Dan Barna. Dar a rămas în relații apropiate și cu Dacian Cioloș.

Colegii lui de atunci au relatat presei că Drulă l-a ajutat pe Barna să îl înlăture pe Nicușor Dan de la conducere prin manipularea softului în timpul referendumului intern al cărui rezultat a dus la plecarea lui Nicușor Dan din partidul pe care l-a fondat.

Barna a ajuns șef și l-a numit imediat pe Cătălin Drulă purtător de cuvânt și unul din noii lideri ai USR.

Partenerul din ONG, făcut de Drulă ministru adjunct la Transporturi

Anul 2020 îi aduce lui Cătălin Drulă un nou mandat de deputat al USR-PLUS și funcția de ministru al Transporturilor în Guvernul Cîțu. Poziție care i-a permis să-l aducă în funcția de secretar de stat în minister pe colegul din ONG-ul său de suflet. Respectiv, pe Horațiu Cosma.

Motivația lui Drulă pentru numirea făcută: „Poate mă va ajuta în activitatea mea să înțeleg și detalii tehnice. Ministrul trebuie să fie în primul rând un manager bun care să formeze echipa care să poată livra, despre asta e vorba. Asta e o legendă cu Făt Frumos de unul singur. Eu fac apel la specialiștii care nu sunt în administrație să aibă încredere în mine și să vină alături de mine.”

Ce se întâmplă zilele acestea în ministerul Transporturilor, situație care a creat scandal și deranj diplomatic, dar și conflict de interese în instituție?

Cătălin Drulă nu vrea să continue construirea liniei de metrou M6, Băneasa- Aeroportul Otopeni, pe motiv că “nu este fezabil economic”. Preferă să abandoneze lucrarea contractată cu ani în urmă pe bani foarte mulți, în favoarea continuării liniei M5, de la Eroilor la Universitate, spre Piața Iancului și Pantelimon.

Își implică ONG-ul în acțiuni și decizii ministeriale: fără metrou București-Otopeni

Ca susținător în acest caz, a apelat la ONG-ul pe care l-a creat. Motivul? Pentru a argumenta de ce nu este necesar metroul spre cel mai mare aeroport al țării, Otopeni, la care ar apela oameni veniți din toată țara. Respectiv, a recurs la ajutorul directorului executiv al ONG-ului său, Ionuț Ciurea, care a susținut pledoaria în locul ministrului.

„Dincolo de discuțiile personale „eu vreau M5” sau „eu vreau M6”, cred că e foarte ușor să ne uităm cu toții ce a spus finanțatorul care ne dă bani pentru toate proiectele majore de infrastructură de transport – Comisia Europeană. Or finanțatorul spune că de la Băneasa încolo sunt niște probleme majore – nu ai densitate și nu ai trafic care să justifice costul de aproape 100 de milioane de euro pe kilometru. Sperăm că într-un final autoritățile să înțeleagă că nu e o prioritate acum legarea de la Băneasa la Otopeni”, a hotărât directorul ONG-ului care l-a făcut pe Drulă ce este.

Japonezii amenință cu stoparea finanțării M6 și cu răcirea relațiilor diplomatice

Deciziile ministrului Drulă i-au deranjat însă rău pe japonezii de la compania Padeco, angajați de Metrorex să supervizeze proiectul metroului până la aeroport. Iar efectele sunt grele.

Dacă se renunță la acest proiect, România ar putea pierde și bani și credibilitate. Concret, s-ar putea pierde 1,4 miliarde de lei puși la dispoziția României prin parteneriatul încheiat în 2009-2010 cu Banca Japoniei și Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei pentru construcția celor 12 stații de metrou ale liniei M6 pe o lungime de 14 km, tocmai pentru a lega Capitala de cea mai mare poartă aeriană a țării printr-o linie de metrou.

„Este un împrumut dedicat acestui proiect și care nu poate fi transferat către alte proiecte. Ne exprimăm preocuparea că orice altă întârziere sau anulare a Acordului de împrumut nu va implica doar costuri pentru România, ci va avea impact asupra relației cu Japonia”, au precizat reprezentanții consorțiului japonez Padeco într-o scrisoare transmisă ministrului ong-ist de la Transporturi.

„Nu e important metroul la Aeroport. Investiția sună bine doar de PR”

Cătălin Drulă nu s-a arătat impresionat de opinia specialiștilor japonezi, comună cu cea a specialiștilor români: „Nu are rost sa construim o linie de metrou de la Băneasa la Aeroportul Otopeni fiindcă ar trece printr-o zonă puțin populată și ar fi nepotrivit să facem o investiție care sună bine doar de PR, fiindcă sunt două cuvinte care prind: metrou și aeroport”, a comentat ministrul ong-ist. În paralel cu ieșirile lui pe acest subiect, și ONG-ul său promovează aceleași mesaje, printr-o campanie în mass-media.

Efectele declarației lui Drulă și a campaniei susținută de ONG-ul său: s-a declanșat războiul în Metrorex și pe piața construcțiilor, mega-proiectul demarat în 1999 care prevede construcția metroului până la aeroportul Otopeni riscând să se prăbușească după ce partenerii implicați în construcția Magistralei M6 au anunțat că își retrag sprijinul și finanțarea pentru realizarea liniei de metrou.

Ministerul de Externe intervine. Degeaba. Ministrul ong-ist știe mai bine

A intervenit și Ministerul Afacerilor Externe care, conform ziare.com, a spus că japonezii au anunțat că orice modificare suplimentară a termenilor proiectului, respectiv renunțarea la construcția celor 5 stații de metrou până la Aeroportul Otopeni, va determina retragerea fondurilor și direcționarea acestora către alte țări. În cazul acesta, România va pierde inclusiv taxele de angajament plătite anual pentru menținerea finanțării.

În proiectul încheiat între România și Japonia, linia M6 are asigurată finanțarea dintr-un credit de 320 milioane euro acordat de Japonia, precum și din fonduri de la bugetul de stat și fonduri externe nerambursabile prin Programul Operational Infrastructură Mare (POIM). Iar Comisia Europeană a anunțat că repartizează 2,3 miliarde lei pentru constructia M6, necondiționând alocarea acestor bani de realizarea integrală a liniei de metrou, până la Aeroportul Otopeni.

Liberalii i-au propus premierului Cîțu să-l remanieze pe Drulă

Atitudinea lui Drulă a provocat și escaladarea tensiunilor din coaliție. Lideri importanți liberali i-au sugerat premierului Cîțu să le propună progresiștilor înlocuirea ministrului lor ong-ist, mai ales că la negocierile dintre PNL și USR-PLUS s-a stabilit de comun acord că linia M6 Băneasa-Otopeni se va realiza.

Traian Băsescu: “Drulă este ministrul BULĂ”

Fostul președinteTraian Băsescu a definit cel mai precis criza creată de ong-istul Drulă: “Ministrul Transporturilor este de departe o bulă cu aer. Pot să-i spun ministrul BULĂ de astăzi, dacă el a ajuns la concluzia că nu ne trebuie metrou între București și Otopeni. Avem nevoie de această linie. Cred că acesta e primul ministru care trebuie să plece.”

“Să pui un partid marxist alături de PNL e destul de greu. USR este un partid care trăiește din sloganuri, ori acum ei au de făcut treabă. Toate ministerele care trebuie să aibă bugete mari sau care ar avea pretenția de bugete mari sunt în altă parte decât la liberali. Sunt la UDMR și USR. Este clar că premierul Cîțu este blocat, de aceea întârzie bugetul”, a comentat la Realitatea Plus, fostul șef de stat.

Sloganul electoral al USR-PLUS, avem oameni pregătiți, cu expertiză câștigată prin activități în ONG-uri, suna seducător în campania electorală. Și atât.